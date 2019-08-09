للعام الثالث: القطريون لا يستطيعون إلى الحج سبيلاً

تتوجه أنظار العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ شعائر فريضة الحج، لكن السلطات السعودية ترفض بشكل قاطع وجود بعثة حج رسمية قطرية أسوة بباقي دول العالم.

الحج وحصار قطر

تمنع السعودية، الخطوط القطرية من دخول أجوائها والهبوط في مطاراتها.

إضافة إلى حرمان القطريين من تداول عملتهم (الريال) داخل الأراضي السعودية.

منذ اندلاع الأزمة الخليجية لا يستطيع القطريون الوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الثالث، وسط تبادل الاتهامات بين قطر والسعودية بالمسؤولية عن ذلك.

بعد إعلان السعودية، الأربعاء، اكتمال وصول حجاج الخارج، أحصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، 168 انتهاكا سعوديا لحقوق القطريين في ممارسة الشعائر الدينية ممثلة في الحج والعمرة.

نددت اللجنة بتسييس الحج واستعمال الشعائر الدينية أداة للضغط السياسي.

حج غير مأمون

تتمسك قطر على الصعيدين الرسمي والشعبي بعدم المشاركة في الحج في ظل الوضع الحالي

لم تستثنِ السعودية الراغبين بالحج والعمرة في قطر من إجراءات الحصار.

فالقطريون والمقيمون لا يستطيعون أداء فريضة الحج بسبب إغلاق الحدود أمام بعثات الحج والعمرة، ومنع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، حسب لجنة حقوق الإنسان القطرية.

قطر تفند مزاعم الرياض

زعمت السعودية أكثر من مرة ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم التسهيلات لهم، إلا أنها فعلياً رفضت التصريح لحملات الحج والعمرة القطرية بالدخول.

وزارة الأوقاف القطرية أكدت أن الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مسموح بها لجميع خطوط الطيران.

أشارت إلى استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّا ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام.

المتحدث باسم حملات الحج القطرية، يوسف أحمد الكواري، علق على الادعاءات السعودية قائلاً: إذا استطاع أحد القطريين الذهاب للحج بصورة فردية، وتخطى كافة العقبات، فإن هذا يتم تصويره كدليل على أن المملكة لا تمنع الحجاج، وهذا مخالف للحقيقة والواقع".

أضاف بأن سلطات الرياض لا تتجاوب مع أي تواصل أو طلبات من قِبل حملات الحج القطرية، رغم زعمها أنها لا تمنع القطريين من الحج والعمرة.

خلفيات

تأتي الإجراءات السعودية في ظل الحصار الذي فرضته مع أبو ظبي والمنامة والقاهرة على الدوحة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 بدعوى دعم قطر للإرهاب.

مزاعم نفتها قطر متهمة دول الحصار الأربع، بمحاولة المس باستقلالية وسيادة قرارها الوطني، والتدخل في شؤونها الداخلية.