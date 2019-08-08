آثار غزة مهددة بسبب الحصار الإسرائيلي

لم تقتصر آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة على حياة البشر؛ بل امتدت إلى آثار عمرها آلاف السنين تعرضت للإهمال والسرقة نتيجة الحصار.

التفاصيل:

كان قطاع غزة بموقعه المتميز على البحر المتوسط يمثل طريقا تجاريا رئيسيا يربط بين مصر والشام خلال العصور القديمة.

لكن الاحتلال والحروب والاضطرابات السياسية التي شهدها القطاع عبر عقود تسببت في خسائر كبيرة لتراثها الأثري الغني، وعرّضه للنهب والتدمير.

يقول الفلسطينيون إن الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، عطل أيضا عمليات التنقيب، وقيد وصول الخبراء إلى اكتشافات جديدة.

لم تفعل سلطات حماس في غزة الكثير لحماية الآثار في غزة، وفي بعض الحالات تسببت أضرار لبعض الآثار.

الجميع مسؤول:

أيمن حسونة، أستاذ التاريخ والآثار في الجامعة الإسلامية في غزة، يلقي باللوم على إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس، في حماية التراث الثقافي للقطاع.

حسونة أوضح أن إسرائيل صادرت القطع الأثرية من الحفريات الأثرية خلال العقود التي احتلت فيها قطاع غزة ولم تبذل جهودا كافية لمنع تهريب الآثار.

يضيف حسونة أن السلطات الفلسطينية التي تحكم غزة منذ عام 1995 "هاجمت العديد من المواقع الأثرية، سواء عن قصد أم لا".

أهالي غزة أيضا مسؤولون، بحسب حسونة، عن الوضع المتردي للآثار بسبب قلة الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار والمواقع القديمة، مضيفا: "عندما يعثرون على شيء ما، فإنهم سيخفونه أو سيبنون فوقه".

مشكلة التهريب:

هيام البيطار، وهي عالمة آثار في وزارة السياحة والآثار في غزة، تقول: "لا يزال نهب الآثار والاتجار بها يمثل مشكلة… من الصعب تعقب الاتجار لأن كل شيء يحدث في الظلام".

أوضحت البيطار أن الوزارة علمت في وقت سابق من هذا العام أن العشرات من العملات الفضية اليونانية القديمة جرى تهريبها من غزة في عام 2016.

تخطط وزارة الآثار لبناء متحف وطني كبير لجميع هذه القطع الأثرية، لكن الوضع الاقتصادي والسياسي والحصار على غزة يمنعان ذلك، بحسب البيطار.

يبذل خبراء الترميم كذلك جهودا مضنية لإنقاذ موقعين من مواقع التراث المهددة بالانقراض في غزة، وهما دير من القرن الرابع يقع جنوب مدينة غزة، وكنيسة بيزنطية يعود تاريخها إلى القرن الخامس في جباليا، اكتشفت في عام 1996، لكنها عانت من الإهمال وتضررت من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

جهود فردية: