مقتل 3 صحفيين في المكسيك خلال أقل من أسبوع

تعتبر المكسيك من أكثر البلدان خطورة على الصحفيين، ذلك لمقتل 10 منهم في هذه السنة.
التفاصيل
- لقي ثلاثة صحفيين مصرعهم داخل المكسيك في أقل من أسبوع، كان من ضمنهم اثنين يوم الجمعة، ليرفع العدد الإجمالي للصحفيين المقتولين في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إلى عشرة هذا العام.
- قتل إدغار ألبيرتو نافا، أحد الصحفيين الذي نشر قصصا خبرية عن المدينة الساحلية لزيهواتانيجو على صفحته على فيسبوك، وليس واضحا بعد ما إذا كان سبب إطلاق النار من قبل مجهول في أحد مطاعم المدينة مرتبطاً بعمله الصحفي.
- كما لقي جورج رويس الذي يعمل صحفيا في جريدة إل غرافيكو دي زالابا، حتفه أيضاً في مشادّةٍ عنيفة، وأعلم أحد المسؤولين عن تعرض كل من منزل الضحية ومركبته لطلق ناري بهدف إخافته، فيما أفاد أحد زملائه بأنه قد توقف عن وضع اسمه في مقالاته ليبعد الأنظار عنه.
- صنفت المكسيك كأحد أخطر البلدان على الصحفيين في العالم. ووفقا لتقرير صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود، فإن أكثر من 100 شخص يعملون في مجال الإعلام بالمكسيك لقوا مصرعهم منذ عام 2000، ومعظم تلك القضايا لم تحل بعد.
- استناداً لبياناتٍ رسمية، قفزت عمليات القتل في النصف الأول من السنة إلى أعلى مستوى لها، مما أكد التحديات التي يواجهها الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، ذلك أنه ومنذ أن استلامه منصبه في ديسمبر الماضي، قطع وعدا على شعبه بأنه سيحدّ من عمليات العنف والتخريب التي يقوم بها تجار المخدرات والمخربين في المدينة.
- يقتل نحو 90 شخصاً في المكسيك يوميا. ووفقاً لأحد المسؤولين فقد قتل 17 ألف شخص في النصف الأول من السنة، ومعظمها كان نتيجة أعمال عنف بين عصابات تجار المخدرات.
- تعهد أوبرادور بالاهتمام بالصحفيين وتوفير الحماية لهم، على خلاف سلفه الرئيس السابق إنريكه نيتو، الذي شهد عهده مقتل 42 صحفياً على الأقل، و2000 محاولة اعتداء على المراسلين، وفقاً لمعلومات صدرت عن المنظمات غير الحكومية.
- عثر في مطلع هذا الأسبوع على الصحفي روجيليو باراجان مقتولاً داخل صندوق سيارة في ولاية موريلوس. وأكد زملاؤه على مقتله رغم توقفه عن وضع تقاريره ذات الصلة بعمليات العنف والإجرام. ووفقاً لما قالته لجنة حماية الصحفيين (CPJ) فإن آثار التعذيب ظهرت عليه.
- طالبت اللجنة الحكومة بإجراء تحقيق فوري حول الموضوع، واعتبرت أن الاعتداءات التي حصلت ضد الصحفيين الثلاث في الأيام السابقة، نتيجة فشل الحكومة في وضع حدٍّ لمثل هذه الاعتداءات.