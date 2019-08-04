مسعد أبو فجر يدعو لتشكيل فريق لشرح قضية سيناء للعالم (فيديو)

دعا الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، من خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إلى تشكيل فريق من أهالي سيناء لشرح قضية معاناتهم للعالم.

وذلك إنقاذًا لشعب سيناء من "الإبادة العرقية" التي يقوم بها الجيش المصري ضد قبائل سيناء، طبقًا لما عنونه في رسالته لأهالي سيناء.

أبو فجر، أديب سيناوي واختير ممثلًا لشعب سيناء بلجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري عام 2014، وينتمي إلى قبيلة الرميلات، إحدى كبريات القبائل السيناوية والتي تم تهجيرها بالكامل من موطنها الأصلي برفح شمال شرقي سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.

التفاصيل

أثارت مسألة التهجير القسري التعسفي لسكان شمال سيناء منذ أيام، قلقًا بالغًا بعدما طرح القرار رقم 233 لسنة 2016 للتنفيذ من قبل محافظ شمال سيناء والذي سيؤدى إلى إزالة كيلو مترين مربع على جانبي الطريق الدولي الذي يقطع شمال سيناء مارًا بكل مدنها وقراها التي تقع على جانبي الطريق.

إبراهيم أبو شعيرة النائب بمجلس النواب المصري، علّق على الأمر من خلال صفحته، بأنه قد أثار الأمر قبل عامين وأنه يتوجب على الأهالي سرعة تقنين منازلهم كحق انتفاع حتى لا تتعرض مساكنهم للإزالة وفق القرار.

إلا أن خبراء قانونيين أفادوا لـ "الجزيرة مباشر" أنه ليس من حق الحكومة مطالبة الأهالي بتقنين أوضاعهم لأنهم شعب أصلي وقد نصت اتفاقية 1906 بترسيم الحدود على حقهم في ملكية مساكنهم وحقولهم وفقًا لما هو متعارف بينهم.

الحكومة تضع شروطًا تعجيزية لتقنين الملكية منها المطالبة بإثبات جنسية الأجداد في حين أن الأجداد كانوا من رعايا الدولة العثمانية لأن مصر لم تبسط سيادتها على كامل سيناء إلا بعد عام 1906، وفق الخبراء.

ما جاء في بث أبو فجر