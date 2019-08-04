سوق برقاش: لحوم أضاحٍ مصرية بدموع ودم الجمال

مع اقتراب عيد الأضحى، وبرغم انخفاض أسعار الخراف والأبقار، ازدحم سوق برقاش على أطراف محافظة الجيزة بمصر بعشرات المشترين والتجار، وسط غياب للتعامل الآدمي مع الجمال والأضاحي.

تعامل بعض التجار الوحشي مع الجمال في سوق برقاش بضربها وجرحها وإهمال إطعامها بات أمرا معتادا، وبرغم تركيب كاميرات مراقبة حكومية لرصد الانتهاكات بعد شكاوى حقوقية وتدخلات من جمعيات الرفق بالحيوان، فقد ظلت لحوم الأضاحي تختلط بدموع ودم الجمال.

مشاهدات داخل السوق

في جولة لـ "الجزيرة مباشر" داخل سوق برقاش للجمال، التي تحولت لخلية نحل مع اقتراب العيد لشراء الأضاحي، كان من الواضح أن هناك حالة من الركود على خلاف الأعوام الماضية برغم توافر الجمال بأعداد كبيرة.

أحد تجار الجمال يدعى مخلوف، برر انخفاض الأسعار "بسبب سوء الأحوال الاقتصادية للمواطنين، وإغراق الجيش والشرطة للبلاد باللحوم المستوردة التي تباع في أكشاك وعربات حكومية خاصة في الشوارع".

التجار تنتابهم حالة من الخوف في أعقاب الحملة ضدهم على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم بتعذيب الحيوانات، وكثير منهم قال إن صور الجمال المجروحة قديمة وتم تصويرها خلال رحلة الجمال إلى السوق وليس داخل السوق نفسه.

عوضين محمد، بائع، يقول إن تداول تلك الصور على مواقع التواصل كان له بالغ الأثر في حركة البيع والشراء داخل السوق، مشيرا إلى أن هناك إقبالا أقل على السوق هذا العيد برغم أن المصريين يفضلون أضاحي الجمال لأنها أرخص ويشارك في الجمل الواحد 7 أشخاص.

تنتشر داخل السوق لافتات إرشادية وتحذيرات وضعتها وزارة الزراعة لكيفية التعامل مع الجمال وعدم ضربها، أو تعذيبها.

"الجزيرة مباشر" رصدت قيام بعض الباعة بمعاملة الجمال بوحشية خصوصا وهم يسوقونها لداخل السوق أو يضعونها في سيارات المشترين، حيث يوسعون الجمال ضربا بالشوم، وبرر أحد الباعة ذلك بأنه "لإقناع الزبون أن الجمل قوي وبصحة جيدة"!.

هناك حالة غضب وتحفز من التجار تجاه الصحفيين وبعضهم يمنع دخولهم، وبعضهم يحاول الابتسام بجانب الحيوان لو تم تصويره ويتوقف عن ضرب الجمل وآخرون يطالبون بعدم التصوير.

هناك مكتب للطب البيطري بالسوق لمراقبة الوضع ومتابعة الحيوانات وحمايتها ووقف التجاوزات عليها، وتوعية التجار والمواطنين بمخاطر تلك الأفعال.

https://twitter.com/mohameddolah/status/1144355811482906642?ref_src=twsrc%5Etfw

إجراءات حكومية لوقف التعذيب

السلطات المصرية بدأت في اتخاذ "خطوات قوية" لإنهاء التعامل الوحشي مع الجمال في سوق برقاش بالجيزة، بعد مناشدات عديدة من ناشطين بحقوق الحيوان، وأعلن محافظ الجيزة أحمد راشد عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السوق لضمان عدم التعدي أو التعامل بعنف مع الجمال.

كاميرات المراقبة تتركز في الطريق الرئيسي وعلى أبواب السوق في الخارج، وليس الداخل رغم الإعلان عن وضع كاميرات مراقبة داخل السوق على مساحة 3 آلاف متر، لضمان عدم ضرب الجمال.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، قال إن هؤلاء الأفراد الذين ظهروا في الصور المتداولة يضربون الجمال تم منعهم من دخول السوق وهذه التجاوزات وصور التعذيب للجمال وضربها تمت خارج السوق منذ فترة.

المسؤولين عندنا معظمهم عندهم جهل بحقوق الحيوان وما يعرفوش إن حقوق الحيوان جزء كبير من الأخلاق والقيم الإنسانية والمنظومة العالمية للنظام العالمي ومع ده عندهم جهل بحقوق الإنسان وحقوق الأرض وحقوق البيئة وحقوق الموارد الطبيعية …والمصيبة وفضيحة سوق برقاش دليل على كده … — Dr Salahaldeen Nada (@salahn71) April 26, 2019

الشرطة قالت إنها قبضت على 3 تجار جمال، لاتهامهم بتعذيب الجمال بسوق برقاش، بعد رواج فيديو لهم وهم يعذبون الجمال، ولكن نيابة كرداسة بالجيزة قررت إخلاء سبيلهم.

رغم هذا أعلن أعضاء في منظمات مجتمع مدني أنهم سيقاضون محافظ الجيزة ومجلس المدينة والمحليات بسبب صمتهم على الجرائم التي تجري في سوق برقاش للجمال.

تعاني الجمال من إجهاد واضح بسبب شحنها من مدن سودانية مثل أم درمان وسيرها فترات طويلة في الجبال حتى تصل إلى مصر، وخلال هذه الرحلة تعاني من سوء المعاملة عبر الشاحنات أو سيرا على الأقدام.

سر عدم الإقبال