خطة السلطات المصرية للتضييق على الإعلام الأجنبي: شهادات مراسلين

كشف تقرير لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، وحوارات أجرتها "الجزيرة مباشر" مع عدد من المراسلين الأجانب، عن خطة تنفذها السلطات المصرية منذ 3 سنوات للتضيق على المراسلين.

وذلك عبر الترهيب والتهديد والمنع من دخول البلاد والترحيل.

وقال مراسلون مصريون وأجانب لـ "الجزيرة مباشر" إن السلطات المصرية منزعجة من تغطية الصحف والمجلات الأجنبية لانتهاكات حقوق الإنسان والهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى للتحكم فيما يرسله هؤلاء المراسلين لصحفهم، مثلما تفعل مع وسائل الإعلام المحلية.

مراسل صحيفة أوربية –فضل عدم ذكر اسمه– قال إن السلطات المصرية توظف هيئة الاستعلامات التي يرأسها حاليًا نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لترغيب وترهيب المراسلين الأجانب، بإقناعهم بتغطية أحداث تلمع صورة النظام، أو ترتيب رحلات لمناطق محظورة مثل سيناء وتسليمهم بيانات وصور وفيديوهات أنتجها الجيش.

المراسل قال لـ "الجزيرة مباشر" إن وسيلة التعامل مع صحف ومجلات أجنبية تنشر موضوعات تنتقد سلطة مصر هي: تعطيل تصاريح العمل، واستدعاؤهم لهيئة الاستعلامات الحكومية لسؤالهم عما كتبوه، إصدار بيانات رسمية ضدهم، تشويههم في الإعلام المحلي، ثم ترحيلهم.

ماذا تقول "حرية الفكر والتعبير"؟

شهادات الصحفيين الأجانب؟

أبرز شكاوى المراسلين الاجانب

خلفيات

Leaving #Egypt today after nearly six years. Very surreal to be taking a one-way flight. I'll miss you #Cairo

— Leila Fadel (@LeilaFadel) August 26, 2016