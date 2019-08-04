خبراء: هكذا سيستخدم بوتين صفقات السلاح لاستمالة حلفاء واشنطن

قال خبيران إن ارتباك واشنطن في التعامل مع تركيا وروسيا بشأن صفقة صواريخ إس-400 الروسية شجع موسكو على مواصلة استخدام صفقات التسلح في استمالة حلفاء واشنطن إلى جانبها.

جاء ذلك في مقال بمجلة فورين بوليسي الأمريكية للخبيرين في المجلس الأطلسي: مارك سيماكوفسكي، المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، وإدوارد فيشمان، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية.

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