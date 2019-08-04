أعنف عمليات القتل الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث

اعتبرت حادثة إطلاق النار في مجمع وول مارت الواقع بالقرب من المجمع التجاري سييلو فيستا بمدينة إل باسو بولاية تكساس، من أكثر عمليات القتل الجماعية عنفا ودموية في تاريخ أمريكا الحديث.

لكن الحادث الذي أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين، أبى أن يمر وحيدًا، فبعد ساعات قليلة قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو شمال غربي أمريكا.

ولوحظ في الآونة الأخيرة أن عمليات إطلاق النار هذه أصبحت دموية إلى حد كبير، بعضها أسفر عن قتلى بالعشرات، وإصابات بالمئات مثل حادثة إطلاق النار في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2017.

قائمة بأكثر الحوادث الدموية نتيجة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة: