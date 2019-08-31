هل حان موعد العودة إلى الريتز؟ السعودية تطلق حملة جديدة على "الفساد"؟

ضمن مفاجآت السياسة السعودية المستمرة، تابع السعوديون في ساعات متأخرة من مساء الجمعة بيانات ملكية حملت تعيينات وإقالات بينها تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس سارع بعيد الإعلان عن تعيينه في منصبه الجديد إلى إطلاق تهديد شديد اللهجة ضد الفاسدين، وخص بالذكر متوسطي وصغار الموظفين.

نقلت عنه وسائل إعلام سعودية قوله إنه يحمل "تحذيرا شديد اللهجة؛ سمو ولي العهد وجهني بأن تكون المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار".

عاد فأكد أن هؤلاء "سيكونون هدفاً رئيساً لنا في المرحلة القادمة، بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة في الفساد في المرحلة السابقة التي قادها سمو ولي العهد، حيث جاء الدور على الرؤوس الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون الأنظار مسلطة عليها".

من المؤكد أن تصريح وتهديد الكهموس أحدث دويا كبيرا داخل الإدارات والمؤسسات السعودية؛ ليس فقط لأنها تمثل إيذانا بإطلاق النسخة الثانية مما يعرف بحملة مكافحة الفساد؛ بل لأنه لا أحد يعرف على وجه اليقين خلفيات الحملة الجديدة وأهدافها وميادينها.

الحملة الأولى

في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تفاجأ العالم بأنباء ترد بشكل لافت ومتسارع من العاصمة السعودية الرياض تفيد باقتياد مئات الأمراء وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين ورجال الأعمال إلى فندق ريتز كارلتون الفخم، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 شخصا وقدمت على أنها حملة لمكافحة الفساد.

تباينت التفسيرات لأسباب تلك الحملة وتعددت التأويلات لاعتقال هذا العدد الكبير من شخصيات المجتمع المخملي السعودي، ولم تنجح السلطات السعودية في إقناع الكثيرين بزعم مكافحة الفساد؛ بالنظر إلى عدة اعتبارات من أهمها:

رئيس اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد والمسؤول المباشر عن إطلاقها هو ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كانت الأنباء والتسريبات تترى في الفترة ذاتها وقبلها وبعدها عن اقتنائه وبمبالغ خيالية لعدد من اليخوت واللوحات الفنية والسيارات الفارهة والقصور في الخارج وبأسعار مبالغ فيها.

الطبيعة الانتقائية التي اتسمت بها تلك الحملة، وغموض التسويات التي انبثقت عنها.

يعتقد كثير من النشطاء السعوديين أن ما سمّته السلطات السعودية "حملة على الفساد"، لم يكن في الواقع أكثر من "حملة ابتزاز" لعدد من الأمراء ورجال المال والسياسية لأغراض متعددة ليس في مقدمتها موضوع الفساد.

يعتقد عديد من هؤلاء أيضا أن الفساد لا يكافح إلا عبر مؤسسات حقيقية وقضاء مستقل ونزيه، وقوانين نزيهة تطبق على الجميع، وأن شخصا واحدا لا يستطيع محاربة الفساد، على حد قولهم.

يرى خبراء ومحللون أن من بين أهداف تلك الحملة صرف أنظار السعوديين عن قضايا أخرى من بينها حملة الاعتقالات والتوقيفات التي شنت بالتزامن على عشرات من العلماء والمشايخ والدعاة.

ولا يستبعد البعض أن يكون للأمر علاقة أيضا بتمرير التحولات التي حدثت بالتزامن أو قبيل ذلك بقليل داخل بيت الحكم السعودي، والضرب "بيد من حديد" على المعترضين أو المتحفظين وربما "إرهاب" آخرين، لم يساندوا تلك التحولات الجذرية.

يرى البعض أيضا أن ملف الفساد ومزاعمه تم توظيفها خلال تلك الفترة للضغط على خصوم ابن سلمان في الداخل من أجل قبول توجهاته ورؤيته التي أثارت الكثير من اللغط داخل وخارج السعودية.

هل يتكرر السيناريو؟

يخشى عديد من السعوديين أن تمثل النسخة الثانية من حملة الفساد تكرار لسيناريو النسخة الأولى، أو أن تكون تمهيدا أو تغطية على قرارات قادمة لا تحظى بالقبول داخل الشعب السعودي.

يستحضر البعض هنا قرب عرض المبادرة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بصفقة القرن؛ إذ أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستعلن تفاصيلها بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستنظم خلال الأيام القادمة، ويعتقد على نطاق واسع أن السعودية هي أحد أهم عرابي تلك الرؤية ومسوقيها.

كما أن ملف الحرب اليمنية يبدو مقدما هو الآخر على تطورات كبيرة ومفصلية خلال الأسابيع القادمة بحكم التطورات الدامية في الجنوب، والتحرك الأمريكي الأخير نحو عقد لقاءات مع الحوثيين بمشاركة السعودية في سلطنة عمان، وهو ما يعني أن قطار الحرب وصل ربما إلى محطته الأخيرة أمريكيا وسعوديا.

وفي المحصلة ورغم أن الفساد –وفقا للعديد من التقارير وللمعارضين السعوديين- ينخر مؤسسات وأجهزة سعودية عديدة؛ على غرار الكثير من نظيراتها العربية؛ فالثابت أيضا أن ورقة الفساد تحولت إلى سيف مسلط يفاقم أزمة الخوف التي تتمدد في أجواء المملكة الغارقة في بركة من الاعتقالات وحملت الاضطهاد المغلفة بلبوس الحداثة والانفتاح.