موديز: قدرة مصر على تحمل الديون ضعيفة

قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في بيان إن قدرة مصر على تحمل مخاطر الديون ضعيفة للغاية، وذلك في ظل تقرير حكومي يظهر ارتفاع الدين الخارجي لمصر.

أبرز ما ذكرته موديز

قدرة مصر على تحمل مخاطر الديون تظل ضعيفة للغاية.

مصر تحتاج إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

الوضع الائتماني في مصر حاليا، يعكس حاجة البلاد إلى التمويل ومن ثم مزيد من القروض، خاصة للحكومة المصرية.

بالرغم من تحسن الاستقرار السياسي المحلي، لكن المخاطر الأمنية مازالت قائمة في بعض المناطق.

التصنيف الائتماني لمصر (B2)، ويعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ضعف التمويل الحكومي والاحتياجات التمويلية الضخمة للغاية، ما يعرضها لخطر احتمال تشديد في ظروف التمويل المحلية أو الخارجية.

على الرغم من تحسن ظروف سوق العمل، ما يزال توفير الوظائف للشباب الآخذين في التزايد يمثل تحديا على المدى الطويل.

يتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي تدريجيا، مع تبدد الآثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة والكهرباء، ما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

يتوقع أن تسجل مصر معدل نمو نحو 6% في العام المالي 2020-2021، بعدما حققت 5.6% في العام المالي 2018/2019.

ارتفاع الديون

أعلن البنك المركزي المصري الإثنين الماضي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 106.2 مليار دولار في مارس/ آذار 2019، مقابل نحو 96.612 مليار دولار في نهاية 2018.

بيد أن الخبير الاقتصادي المصري مصطفي عبد السلام يؤكد أن حصيلة الديون وصلت حاليا إلى 110 مليارات بعدما وصل مليارا دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، و2.26 مليار دولار تم افتراضهم في بداية شهر أبريل/نيسان 2019.

التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي قال إن مصر سددت 25 مليار دولار في عامين، منهم 21 مليار دولار قيمة أقساط ديون، ونحو خمسة مليارات دولار قيمة فوائد مدفوعة.

التقرير: جرى خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.

مسؤول بالبنك المركزي: جرى سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ 30 يونيو/حزيران 2013.

كم اقترضت مصر؟

مقابل الإعلان عن سداد مصر 25 مليار دولار خلال عامين حتى مارس الماضي، يمكن رصد حكم القروض التالية التي حصلت عليها مصر في عامين:

7 سبتمبر 2018 اقترضت مصر 3 مليارات دولار لتوفير المنتجات البترولية والسلع الأساسية من «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

في أكتوبر 2018 قالت وكالة رويترز إنها حصلت على وثيقة حكومية حددت فيها الحكومة المصرية سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار (عام واحد).

أظهرت وثيقة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (أي ديون لسداد ديون)، بخلاف وديعة كويتية 3.3 مليار دولار تستحق السداد خلال 2018-2019، و6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

4 مليارات دولار تم اقتراضهم عن طريق سندات دولية في فبراير 2019.

حصلت مؤسسات حكومية على مليارات الدولارات لتمويل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، بعد مارس 2019 منها 3 مليارات دولار من الصين لتمويل إقامة الأبراج السكنية و1.2 مليار دولار لقطار العاصمة.

في 26 ديسمبر 2018 أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة)، عبر اقتراض 473.3 مليار جنيه (26.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من العام المالي 2018/2019

ذكرت وزارة المالية أن الاقتراض متوقع أن يزيد بنسبة 14% على أساس سنوي، صعودا من 415 مليار جنيه (23.2 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

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