منظمة حقوقية: 245 سيناويا قتلوا في النصف الأول من 2019

قالت منظمة حقوقية إنها رصدت وقائع قتل ملتبس فيه بشبه جزيرة سيناء المصرية في النصف الأول لعام 2019 بإجمالي عدد وفيات 245 شخصا وفقا للمتحدث العسكري الرسمي.

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إنها حصلت على معلومات تتصل بالوضع في سيناء رغم صعوبة الأوضاع نظرا للتعتيم الإعلامي واعتقال الناشطين والتخويف والترهيب الحكومي لأبناء سيناء الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك.

تفاصيل القتل في سيناء

المنظمة قالت في تقرير لها إن عدد القتلى في سيناء وحدها يمثل العدد الأكبر من الانتهاكات الحقوقية في كل مصر في النصف الأول من العام 2019، حسب رصدها.

رصدت المنظمة ما قالت إنه "قتل ملتبس فيه" في شبه جزيرة سيناء بإجمالي عدد وفيات 245 شخصا وفقا لما يقدمه المتحدث العسكري الرسمي.

اتهمت المنظمة أجهزة الأمن المصرية باعتقال الناشطين وتخويف وترهيب أبناء سيناء الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك.

انتهاكات خارج سيناء

تحدثت المنظمة عن 6 شهور جديدة من الانتهاكات الممنهجة والإصرار على إلغاء حقوق الإنسان، في النصف الأول من عام 2019 في مراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية طبقا لرصد وتوثيق فريقها لمشروع مراقبة مقار الاحتجاز.

تضمن التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر 4820 انتهاكا في نصف عام.

التقرير رصد 1918 حالة انتهاك خارج مراكز الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2019 بحق 1555 معتقلا.

التقرير رصد عدد 923 حالة إخفاء القسري، يليه الاعتقال التعسفي بعدد 638 حالة، بينما جاء القتل الملتبس فيه كثالث أعلى انتهاك تم رصده بإجمالي عدد قتلى 320 مصريا.

وثق التقرير 65 حالة قتل أخرى خارج إطار القانون منها 15 حالة إعدام بعد محاكمات غير عادلة جعلتها تندرج تحت عمليات القتل خارج إطار القانون، و42 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي بمختلف مقار الاحتجاز، إلى جانب 3 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة بالانتحار.

خطر على حياة المعتقلين