منظمة حقوقية: 245 سيناويا قتلوا في النصف الأول من 2019

قالت منظمة حقوقية إنها رصدت وقائع قتل ملتبس فيه بشبه جزيرة سيناء المصرية في النصف الأول لعام 2019 بإجمالي عدد وفيات 245 شخصا وفقا للمتحدث العسكري الرسمي.
وقالت منظمة كوميتي فور چستس إنها حصلت على معلومات تتصل بالوضع في سيناء رغم صعوبة الأوضاع نظرا للتعتيم الإعلامي واعتقال الناشطين والتخويف والترهيب الحكومي لأبناء سيناء الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك.
تفاصيل القتل في سيناء
- المنظمة قالت في تقرير لها إن عدد القتلى في سيناء وحدها يمثل العدد الأكبر من الانتهاكات الحقوقية في كل مصر في النصف الأول من العام 2019، حسب رصدها.
- رصدت المنظمة ما قالت إنه "قتل ملتبس فيه" في شبه جزيرة سيناء بإجمالي عدد وفيات 245 شخصا وفقا لما يقدمه المتحدث العسكري الرسمي.
- اتهمت المنظمة أجهزة الأمن المصرية باعتقال الناشطين وتخويف وترهيب أبناء سيناء الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك.
انتهاكات خارج سيناء
- تحدثت المنظمة عن 6 شهور جديدة من الانتهاكات الممنهجة والإصرار على إلغاء حقوق الإنسان، في النصف الأول من عام 2019 في مراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية طبقا لرصد وتوثيق فريقها لمشروع مراقبة مقار الاحتجاز.
- تضمن التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر 4820 انتهاكا في نصف عام.
- التقرير رصد 1918 حالة انتهاك خارج مراكز الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2019 بحق 1555 معتقلا.
- التقرير رصد عدد 923 حالة إخفاء القسري، يليه الاعتقال التعسفي بعدد 638 حالة، بينما جاء القتل الملتبس فيه كثالث أعلى انتهاك تم رصده بإجمالي عدد قتلى 320 مصريا.
- وثق التقرير 65 حالة قتل أخرى خارج إطار القانون منها 15 حالة إعدام بعد محاكمات غير عادلة جعلتها تندرج تحت عمليات القتل خارج إطار القانون، و42 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي بمختلف مقار الاحتجاز، إلى جانب 3 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة بالانتحار.
خطر على حياة المعتقلين
- قال المدير التنفيذي لـ "كوميتي فور چستس" إن الانتهاكات تمضي بطريقة ممنهجة ضد المعتقلين في مقار الاحتجاز المصرية على مدار عامي 2017 و2018 وحتى تاريخه، وهو ما ينذر بخطر على حياة المعتقلين يحتاج تداعي كافة الجهود.
- رصدت المنظمة 27 واقعة تعذيب خلال 6 أشهر بحق 159 معتقلا، وتزايد ملحوظ في الاحتجاز بدون وجه حق بحق 69 معتقلا، و20 حالة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي و7 حالات إخلال بإجراءات التحقيق أو المحاكمة العادلة و10 حالات اعتقال متجدد.
- التقرير رصد 2902 حالة انتهاك داخل مراكز الاحتجاز منها 1288 حالة سوء الأوضاع بحق المعتقلين، و722 اعتقال تعسفي، و438 إضراب عن الطعام وإهمال طبي.
- شملت الانتهاكات منع الزيارة ومنع التريض والتكدس وسوء التهوية والتضييق على دخول المعتقلين دورات المياه، ومنع دخول المتعلقات الشخصية أو التجريد منها، وتسكين المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين.
- سجلت محافظة القاهرة 362 حالة إخفاء قسري وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد 206 حالة، فيما سجلت الشرقية أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال النصف الأول من عام 2019 بعدد 259 حالة، لتظل الأعلى.
- تصدر سجن طنطا قائمة السجون في الإهمال الطبي في الربع الأول من العام بواقع 46 معتقلا من أصل 115 معتقلا، يليه منطقة سجون وادي النطرون بعدد 13 معتقلا.
- تصدرت منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة السجون في الإهمال الطبي، في الربع الثاني من العام بواقع 23 معتقلا من أصل 92 معتقلا، يليها منطقة سجون برج العرب بعدد 15 معتقلا.
- تصدر المعتقلون بمنطقة سجون برج العرب قائمة الإضراب عن الطعام بعدد 40 معتقلا من أصل 83 معتقلا في الربع الأول لعام 2019، يليه سجن طنطا العمومي بعدد 36 معتقلا.
- تصدر معتقلو منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة الإضراب عن الطعام في الربع الثاني من العام بعدد 142 معتقلا من أصل 148 معتقلا في الربع الثاني للعام 2019.