كهرباء غزة: المَد قطري والجزِر اسرائيلي

أزمة كهرباء غزة تتواصل للعام الثالث عشر على التوالي، منذ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخازن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة في عام 2006.

أسباب الأزمة:

الأزمة تتفاقم يوماً بعد الآخر في ظل الكثافة السكانية وزيادة المرافق المعمارية وزيادة الطلب على الطاقة في القطاع.

سلطات الاحتلال استخدمت حاجة القطاع للطاقة كوسيلة لمعاقبة سكان غزة، من خلال منع تدفق الوقود إلى محطة التوليد، والذي ساهم بشكل كبير في تردي الحياة الاقتصادية داخل مرافق القطاع.

يعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، حيث تحتاج غزة إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء على مدار الساعة، إلا أن المتوفر حالياً أقل من نصف الكمية، إذ تصل ساعات قطع الكهرباء في القطاع إلى ثمان ساعات يومياً.

قطر تدعم كهرباء غزة: