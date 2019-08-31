غلق وتسريح بالجملة في الصحف والفضائيات المصرية

تشهد الصحف والفضائيات المصرية أجواء عاصفة تمثلت في إغلاق بعضها وتسريح عشرات الصحفيين والمذيعين، آخرها غلق فضائية "دي إم سي نيوز" التي كان يجري الإعداد لها قبل سنوات.

"تأميم"

قال عضوان في مجلس نقابة الصحفيين المصريين لـ "الجزيرة مباشر"، إن ما يحدث هو توفير للنفقات بعدما تم "تأميم الصحافة والإعلام بقوانين أو بشرائها"، وأصبحت الأخبار "تُملى على الجميع من ضباط المخابرات".

بعد 3 أعوام من الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية ضخمة (دي إم سي نيوز) والتعاقد مع المحررين والمذيعين في أغسطس/ آب 2016، انتهى المشروع بتسريح قرابة 150 من العاملين.

القناة التي كانت مملوكة لشركة "إعلام المصريين"، قررت التوقف عن دفع رواتب العاملين بسبب النفقات الباهظة.

كتب المذيع بالقناة محمد عبد الرحمن على حسابه على موقع تويتر مؤكدا أن "المشروع لن يري النور" وهو يبحث الآن عن عمل، وسخر منه رواد الموقع بعدما قال إنه يرفض العمل في قناة "الجزيرة".

انتهت اليوم علاقتي بمشروع قناة دي إم سي نيوز الذي لم ير النور.

وبادور على شغل داخل مصر أو خارجها.

مذيع ومقدم برامج عنده مبادئ، ويبحث عن عمل في محطة عندها مبادئ؛ يعني الجزيرة متنفعش!

للاتصال pharaoh.m7@gmail.com — محمد عبد الرحمن (@M_ARahman) August 26, 2019

إغلاق قنوات أخرى

سبق أن أغلقت شركة "إعلام المصريين" قناة "أون لايف" في يوليو/تموز 2018.

تم إغلاق قناة DMC سبورت ونقل ترددها لقناة نادي الزمالك وانتقل محرروها إلى "قناة بيراميدز" والتي تغير اسمها لاحقا إلى "تايم سبورت".

https://twitter.com/oshaqelmalaky4/status/1166029279450271744?ref_src=twsrc%5Etfw

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