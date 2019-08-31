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غلق وتسريح بالجملة في الصحف والفضائيات المصرية

قناة "دي إم سي نيوز" آخر القنوات التي أغلقت في مصر
قناة "دي إم سي نيوز" آخر القنوات التي أغلقت في مصر
31/8/2019

تشهد الصحف والفضائيات المصرية أجواء عاصفة تمثلت في إغلاق بعضها وتسريح عشرات الصحفيين والمذيعين، آخرها غلق فضائية "دي إم سي نيوز" التي كان يجري الإعداد لها قبل سنوات.

"تأميم"
  • قال عضوان في مجلس نقابة الصحفيين المصريين لـ "الجزيرة مباشر"، إن ما يحدث هو توفير للنفقات بعدما تم "تأميم الصحافة والإعلام بقوانين أو بشرائها"، وأصبحت الأخبار "تُملى على الجميع من ضباط المخابرات".
  • بعد 3 أعوام من الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية ضخمة (دي إم سي نيوز) والتعاقد مع المحررين والمذيعين في أغسطس/ آب 2016، انتهى المشروع بتسريح قرابة 150 من العاملين.
  • القناة التي كانت مملوكة لشركة "إعلام المصريين"، قررت التوقف عن دفع رواتب العاملين بسبب النفقات الباهظة.
  • كتب المذيع بالقناة محمد عبد الرحمن على حسابه على موقع تويتر مؤكدا أن "المشروع لن يري النور" وهو يبحث الآن عن عمل، وسخر منه رواد الموقع بعدما قال إنه يرفض العمل في قناة "الجزيرة".

إغلاق قنوات أخرى
  • سبق أن أغلقت شركة "إعلام المصريين" قناة "أون لايف" في يوليو/تموز 2018.
  • تم إغلاق قناة DMC سبورت ونقل ترددها لقناة نادي الزمالك وانتقل محرروها إلى "قناة بيراميدز" والتي تغير اسمها لاحقا إلى "تايم سبورت".

https://twitter.com/oshaqelmalaky4/status/1166029279450271744?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات
  • في مؤتمر الشباب السابع في يوليو/تموز الماضي، قال السيسي إن الإعلام يكلف الدولة سنويا نحو 6 مليارات جنيه.
  • ارتفع عدد القنوات التي يتم بثها في مصر عقب ثورة يناير 2011 من بضع قنوات إلى ما يزيد على 124 قناة فضائية 23 منها مملوكة للدولة، و101 فضائية خاصة، تراجعت لقرابة 65 حاليا.
  • تملك شركة "دي ميديا" شبكة "دي إم سي"، وراديو "9090"، وموقع "مبتدأ"، فيما تملك شركة "إعلام المصريين" قنوات "أون"، و"الحياة" وموقعي "دوت مصر"، و"اليوم السابع"، وجريدة "صوت الأمة" و"الدستور".
  • كشف تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حول ملكية وسائل الإعلام في مصر، أن معظم المنابر الإعلامية باتت "خاضعة مباشرة لسلطة الدولة أو أجهزة المخابرات أو في ملكية أثرياء مقربين من الحكومة".
  • صدر قرار من شركة "إعلام المصريين" بتولي محمد الباز، رئاسة مجلسي إدارة صحيفة الوطن، وموقع مبتدأ الإلكتروني، بجانب رئاسته لـ "الدستور".
  • تم فصل 65 صحفيا من صحيفة "الدستور" و70 صحفيا من موقع "البوابة نيوز"، و50 صحفيا من جريدة "العالم اليوم"، والاستغناء عن آخرين بمواقع صحفية مثل اليوم السابع والشروق والوفد وغيرها.
  • صحيفة "التحرير" التي ظهرت عقب ثورة يناير 2011، قررت إغلاق أبوابها بسبب حجبها في مصر، كما أعلن موقع "إعلام دوت أورج" غلقه لأسباب مالية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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