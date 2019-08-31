المختفون قسريا: مطالب بالكشف عن مصيرهم في العراق والسودان

تزامنا مع اليوم العالمي للمختفين قسريا، شارك المئات في تظاهرة بالخرطوم الجمعة لحث السلطات على التحقيق في اختفاء عدد من الأشخاص خلال تفريق اعتصام في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي العراق دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الجمعة، مجلس النواب إلى تشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني يحسم ملف المفقودين.

السودان

خرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، غربي العاصمة، وفق شهود عيان.

أفاد الشهود أن المتظاهرين رفعوا شعارات وهتافات تذكر وتطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 من يونيو/حزيران الماضي.

معتز معاوية قال الجمعة خلال مشاركته في التظاهرة في الخرطوم لوكالة فرانس برس "ندعو لكشف مكان وجود الأشخاص الذي فقدوا في الثالث من يونيو/ حزيران"، داعيا أيضا لـ"فتح تحقيق مستقل" لكشف مصيرهم.

كان ما لا يقل عن 127 شخصا قد قتلوا في الثالث من يونيو حزيران خلال تفريق اعتصام كان قائما منذ نحو شهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حسبما نقلت لجنة أطباء مقربة من حركة المعارضة.

في 8 من أغسطس/آب الجاري، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، العثور على 40 مفقودًا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في بيان اليوم الجمعة، مجلس النواب إلى تشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني يحسم ملف المفقودين.

يتهم مسؤولون سنة، مجموعات مسلحة شيعية باختطاف مئات من سكان المناطق السنية في محافظات بابل (جنوب) والأنبار (غرب) وديالى (شرق) خلال عمليات عسكرية منذ 2014، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

علاوي قال إن "الحروب والصراعات التي شهدها البلد منذ عقود غيّبت حوالي مليون شخص بحسب احصائية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين".

علاوي أوضح أن أبناء هؤلاء المفقودين وزوجاتهم وأمهاتهم يعيشون ظروفا قاسية، بانتظار إجراءات حكومية تكشف مصيرهم وظروف اختفائهم.

علاوي أضاف أنه "في اليوم العالمي للمفقودين، أدعو لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين، كما أدعو مجلس النواب الى تشريع قانون يُلزم الحكومة بوضع جدول زمني لحسم هذا الملف".

منتصف أغسطس/ آب الجاري، كشف عضو البرلمان عن التحالف السني (50 مقعدا من أصل 329) أحمد الجبوري، عن دفن 31 جثة تعود إلى مختطفين من المناطق المحررة ذات الأغلبية السنية شمالي البلاد، مشيرا أن السلطات المعنية دفنت الجثث دون إعلام ذويهم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أن العراق يضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، حيث لا يزال مئات الآلاف مجهولي المصير نتيجة أربعة عقود من النزاعات والعنف.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

جنوب السودان

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك أكثر من 4.225 مفقودا في جنوب السودان جراء الحرب التي يشهدها هذا البلد منذ أواخر 2013، والتي أجبرت العديد من المدنيين على الفرار من مناطقهم على وقع القتال.

أوضح رئيس بعثة الصليب الأحمر في جنوب السودان جيمس رينولدس، في بيان أن "كل حالة من هذه تقابلها أسرة لا زالت تبحث عن أحد أفرادها المفقودين وتعاني الحسرة؛ لأنها لا تعلم ما حدث لهذا الشخص المفقود".

المنظمة قالت إنها تواجه عدد من الصعوبات في البحث عن هؤلاء المفقودين بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في البلاد، ورداءة شبكات الهواتف النقالة، مشيرة إلى أن عدد المفقودين بسبب الحرب في جنوب السودان قد يكون أكبر من الأرقام الحالية.

قادت الحرب في جنوب السودان، التي اندلعت بين الحكومة والمعارضة المسلحة في ديسمبر/كانون الأول 2013، إلى تشريد ما يزيد عن 4 ملايين مواطن فر منهم حوالى 1.5 مليون إلى دول الجوار الإقليمي، بينما استلاذ البقية بمعسكرات الحماية التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في العديد من المدن الرئيسية بالبلاد.

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