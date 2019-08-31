أسر العراقيين المختفين في انتظار كلمة عن أحبائهم

تقول العراقية أم رامي إنها عانت طويلا بعدما اختفى زوجها عام 2007 خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث اضطرت إلى أن تتحمل وحدها عبء الأسرة بالكامل.

السيدة المقيمة في بغداد قالت في تسجيل فيديو للجنة الدولية المعنية بالمفقودين "عندما اختفى عانينا من كل أنواع التعذيب. كل المسؤوليات الآن تقع على عاتقي. أعتني بالأسرة وحياة الأطفال وتعليمهم".

ويحيي العالم "اليوم العالم لضحايا الاختفاء القسري" في 30 من أغسطس/آب من كل عام.

لكل مفقود قصة

تقدر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن عدد الأشخاص المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف إلى مليون شخص.

نظم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، فعالية مشتركة في بغداد لإحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

مكتب رئيس الوزراء العراقي قال في بيان: "عانى العراقيون طويلا من النزاعات المسلحة المتتالية، ومن الممارسات القمعية للنظام السابق، ومن سنوات العنف بعد عام 2003، ومن الجرائم الإرهابية التي اقترفها داعش".

البيان أضاف "خسر كثيرون حياتهم. وثمة أعداد لا تحصى من العوائل لا تزال من دون أخبار عن أقربائها المفقودين. لن تألوَ الحكومة العراقية جهدا في سبيل الاستمرار في البحث عن مصير ومكان وجود هؤلاء المفقودين، وتقديم الأمل والدعم لعوائلهم".

رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، كاتارينا ريتز، قالت "لكل مفقود قصة وراء اختفائه. غير أن التبعات على من بقي من أسرته واحدة".

ريتز أضافت أن اللجنة الدولية تعمل مع الوزارات العراقية والقضاء ومؤسسات الطب الشرعي المتخصصة لمعالجة مسألة مصير المفقودين.

ريتز قالت: "نوصي بتعزيز الجهود من خلال آلية إنسانية بحتة، مثل لجنة وطنية، تجمع الخبرات الحالية، ويمكن أن تقود جهود البحث عن المفقودين ودعم الأسر ومنع الاختفاء في المستقبل".

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

مشروع قيد المناقشة

نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، أليس ولبول، قالت: "بالنسبة للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها، والذين يعتقد أنهم قتلوا، فإن الحقيقة هي التعويض الوحيد الذي يمكننا تقديمه لهم".

ولبول أشادت بمشروع قانون قيد المناقشة حاليا في البرلمان العراقي يتناول حالات الاختفاء القسري، وحثت الحكومة على تحسين جهودها للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين ومحاكمة المسؤولين عنها.

مقابر جماعية

منذ صعود تنظيم الدولة في العراق والشام عام 2014 وحتى هزيمته في العراق عام 2017، ثم في سوريا في مارس/آذار الماضي، اختطف التنظيم مئات المدنيين واحتجزهم في سجونه سيئة السمعة، حيث لقي المئات من المفقودين حتفهم.

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً عام 2018 يوثق وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، وهي المواقع التي بدأ العديد من العراقيين البحث فيها سعيا للوصول إلى أماكن وجود أحبائهم المفقودين.

كاترينا ريتز قالت "من المهم حماية المقابر الجماعية بشكل صحيح كي لا تضيع الأدلة، حتى تجري عملية تحديد الهويات".

لكن ريتز قالت إن الأمر قد يستغرق سنوات قبل انتشال الجثث وتحديد هوية أصحابها.

قوات الأمن في مرمى الاتهام