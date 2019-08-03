دبلوماسي سابق: قدرات ظريف سبب عداوة إدارة ترمب له

قال دبلوماسي هندي سابق إن عداء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعود إلى قدرات ظريف الدبلوماسية وعلاقاته الواسعة بالنخب الأمريكية.

الدبلوماسي الهندي السابق إم كيه بهادراكومار ذكر في مقال له نشره موقع "صالون" الأمريكي إن إدارة ترمب ليس لديها أي مشكلة في التفاوض مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، رغم أنه يخضع لعقوبات الأمريكية منذ أبريل/نيسان 2018، في حين أنها تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

أبرز ما جاء في مقال بهادراكومار، وهو دبلوماسي سابق وسفير سابق للهند غي تركيا وأوزباكستان:

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفسيرات واهية للعقوبات المفروضة على ظريف، رغم أنه لا يقوم بدور مختلف عما يقوم به أي وزير خارجية.

الأسباب الحقيقية للعقوبات على ظريف تتعلق بظريف نفسه.

إدارة ترمب تحاول بشدة إنهاء اتصالات ظريف مع النخب الأمريكية.

ظريف عاش وعمل لعدة سنوات في أمريكا منذ أن كان عمره 17 عاما، وهو طالب في المدرسة الثانوية ثم وهو طالب جامعي حتى صار دبلوماسيا، وانتهى به الأمر مندوبا لإيران في الأمم المتحدة من العام 2002 إلى 2007.

ظل ظريف على اتصال وثيق بالأوساط الأكاديمية والفكرية الأمريكية بصفته أستاذا ومحررا للمجلات العلمية في طهران، حيث كتب كثيرا عن نزع السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي والصراعات الإقليمية.

في الواقع أن ما يزعج إدارة ترمب بشدة هو أن ظريف قد تواصل بشكل مكثف مع المثقفين والسياسيين والمفكرين والإعلاميين الأمريكيين على اختلاف مشاربهم، مثل جو بايدن وجون كيري ونانسي بيلوسي وتشاك هاغل ونيكولاس كريستوف وكريستيان أمانبور.

ظريف يأخذ وظيفته بجدية، ولأنه يتحدث الإنجليزية بطلاقة فيمكنه التغريد والمناقشة والجدال مع أي أمريكي بكل سهولة. لقد تفوق ظريف على فريق السياسة الخارجية والأمنية الأمريكي متوسط المستوى.

زيارات ظريف الدورية إلى نيويورك (والتي تبدو ظاهريا بهدف حضور فعاليات الأمم المتحدة) أصبحت كابوسا لإدارة ترمب لأنه يروج خلالها ببراعة لوجهة النظر الإيرانية.

أشار ترمب أكثر من مرة إلى أن ظريف عقد اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، والذي كان قد توصل لاتفاق نووي مع إيران عام 2015.

من خلال فرض العقوبات على ظريف يمكن للولايات المتحدة رفض منح التأشيرة له وجعل أي اتصال بينه وبين أي مواطن أمريكي غير قانوني، وقابل للمحاكمة بموجب القانون.

من دوافع هذه التحركات شعور ترمب بالقلق من أن إيران تتفوق في حرب المعلومات، ويزيد من قلقه اقتراب الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

من غير المرجح أن تنجح خطة ترمب في إبعاد ظريف، لأن ظريف سوف يستمر في مضايقة ترمب وإهانته وفضح سياساته تجاه إيران.

في نهاية المطاف سوف يضطر ترمب إلى التعامل مع ظريف، سواء أعجبه أم لا.

أفضل طريقة لمواجهة ظريف هي اختيار وزير خارجية ذكي ومثقف وواسع الحيلة، لأن شخصية متوسطة المستوى مثل بومبيو لن تفلح أمام ظريف.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يسار) ووزير الخارجية جواد ظريف

من هو جواد ظريف؟