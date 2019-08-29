قراصنة مرتبطون بإيران يؤججون الحرب الإلكترونية في الشرق الأوسط

رصدت العديد من الشركات العملاقة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط محاولات اختراق جديدة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وشكل ظهور مجموعة قرصنة ذات صلة بإيران أحدث تهديد في المنطقة، ما يجعل منطقة الخليج واحدة من أكثر ساحات الحرب الإلكترونية نشاطا في العالم.

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أصدرت شركتا الأمن السيبراني الأمريكيتان (دراغوس) و(ديل سكيورورك) تقارير عن مجموعة تحمل اسم (هيكسان).

لم توجه الشركتان أي اتهام مباشر بشأن الجهة المسؤولة عن القرصنة، لكنهما أشارتا إلى أوجه التشابه والتوافق بين الجهات المقرصنة وأهداف السياسة الاستراتيجية لطهران.

يعتبر الهجوم هو الأخير في سلسلة طويلة من الهجمات الإلكترونية التي تضرب منطقة الخليج، حيث يتم الهجوم على أهداف استراتيجية في مجال صناعة النفط والغاز. وهي المصدر التي تستمد منه المنطقة قوتها وثروتها.

الخبير الأمني راف بيلين من شركة سكيورورك: على المدى القصير يعتبر اختراق الهدف والحفاظ على هذا الاختراق هو الإنجاز. لكن على المدى المتوسط فإن الهدف هو القدرة على التحرك داخل الجهة المستهدفة والقيام بعمليات تجسس محتملة.

بيلين: الاختراق يمنح القراصنة القدرة على العودة مجددا والقيام بأشياء أكثر إزعاجًا.

شركة أرامكو السعودية