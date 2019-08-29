صحفي أمريكي: السعوديون فشلوا في إخفاء جرائمهم رغم دعم واشنطن

انتقد الصحفي الأمريكي، جيسون رضائيان، الإصرار الأمريكي، على دعم السلطات السعودية، رغم معارضة الكونغرس، ضمن مقال كتبه لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

أبرز ما تضمنه مقال رضائيان

تزايدت معارضة الكونغرس الأمريكي لصفقات تسليح الإمارات والسعودية، بسبب شعورهم باكتفاء أمريكا ذاتياً لاسيما في مجال الطاقة.

بدأ عدد متزايد من أعضاء الكونغرس، بالتشكيك علناً، في حكمة استمرار العلاقة مع السعودية.

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي نجحت في عقد الصفقة النووية مع إيران، نجحت في كبح النفوذ المتزايد للسعودية في دوائر السياسة الأمريكية.

لكن عودة إدارة ترمب إلى سياسة الدعم الأعمى للعائلة المالكة السعودية يجعل الأمور أكثر حيرة.

لا يمكن الدفاع عن هذه السياسة عند قراءة للحقائق، فالسعودية ليست صديقة للولايات المتحدة، وليست حليفا موثوقا به للتحقق من النفوذ الإيراني في المنطقة.

بن سلمان الأخطر على الشرق الأوسط

لم تستطع الإدارة السعودية إخفاء جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم الدعم الأمريكي.

أدت حملات القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وتدعمها أمريكا، إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

العملاء السعوديون فشلوا في إخفاء جرائمهم، وكذبوا على العالم، ومع ذلك، يسافرون بحرية خارج بلادهم.

جميع الدلائل، تشير إلى أنه لم يكن هناك تهديد أكبر لاستقرار تلك المنطقة، من محمد بن سلمان.

خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

السعوديون عادوا لكنهم لم يغادروا حقاً

تطرق رضائيان ذو الأصول الإيرانية في مقاله، إلى زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، للولايات المتحدة وحراكه الدبلوماسي في واشنطن.

سخر الكاتب من المباحثات التي أجراها بومبيو وخالد بن سلمان، حول حقوق الإنسان متسائلاً: هل كان هذا نوعا من المزاح؟

رضيان: يبدو أنّ الوجود السعودي في قاعات السلطة الأمريكية لا يزال أقوى من أي وقت سابق.

الكاتب أضاف أنّ واشنطن، ساعدت بسبب الظروف، على تسليح وتحريض قوة في المنطقة، لا تشارك أمريكا في القيم، في إشارة إلى السعودية.

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