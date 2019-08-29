الفيضان يحول مباراة كرة قدم إلى مأتم في المغرب (فيديو)

على هول الصدمة والحزن استفاق سكان قرية تيزرت جنوبي المغرب، بعد فيضانات حولت مباراة كرة قدم إلى مأتم، حيث أودت السيول بحياة 7 أشخاص.
ما القصة؟
- تحولت أمطار غزيرة في إقليم تارودانت جنوبي المغرب إلى سيول جرفت ملعبا لكرة القدم، كما جرفت المياه مساكن اعتلى مواطنون أسطحها فرارا من الفيضانات.
- لا يزال البحث جاريا عن ضحايا محتملين آخرين بينهم رجل ستيني في عداد المفقودين.
- وتخيم على القرية أجواء الحزن والصدمة "جراء الكارثة المفاجئة التي لم يتوقعها أحد".
- كانت الأجواء مختلفة تماما مساء الأربعاء حين تجمع السكان في ملعب لكرة القدم لمتابعة المباراة النهائية لدوري للهواة.
- لكن الملعب المفتوح الواقع في ممر واد صار في لحظات أثرا بعد عين، بعدما غمرته سيول قوية فاجأت الحاضرين.
- وحاول الضحايا الاحتماء منها بالصعود فوق سطح بناية أقيمت حديثا في الملعب، لكن السيول جرفت سبعا منهم، هم شاب في السابعة عشرة وستة مسنين.
تحديد المسؤوليات
- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن الحكومة أكدت أثناء اجتماعها الخميس "تعزيز استراتيجية تدبير المخاطر الطبيعية بما يقوي القدرات الاستباقية".
- الناطق أشار إلى "تقوية أنظمة الإنذار المبكر"، و"التسريع بإحداث" جهاز خاص بتدبير الكوارث.
- كانت السلطات المحلية أعلنت ليلة الخميس فتح تحقيق "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".
تغيرات مناخية
- حذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.
- وأشارت النشرة، التي لم تعمم إلا الساعة الثامنة مساء، إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.
- وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الامطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات أكثر عنفا.
- والفيضانات شائعة في المغرب؛ ففي نهاية يوليو/ تموز الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسببت به فيضانات على طريق جنوب مراكش. وفي 2014 أودت فيضانات بنحو 50 شخصا مخلفة خسائر مادية هائلة جنوب المملكة.