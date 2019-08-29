الفيضان يحول مباراة كرة قدم إلى مأتم في المغرب (فيديو)

على هول الصدمة والحزن استفاق سكان قرية تيزرت جنوبي المغرب، بعد فيضانات حولت مباراة كرة قدم إلى مأتم، حيث أودت السيول بحياة 7 أشخاص.

ما القصة؟

تحولت أمطار غزيرة في إقليم تارودانت جنوبي المغرب إلى سيول جرفت ملعبا لكرة القدم، كما جرفت المياه مساكن اعتلى مواطنون أسطحها فرارا من الفيضانات.

لا يزال البحث جاريا عن ضحايا محتملين آخرين بينهم رجل ستيني في عداد المفقودين.

وتخيم على القرية أجواء الحزن والصدمة "جراء الكارثة المفاجئة التي لم يتوقعها أحد".

كانت الأجواء مختلفة تماما مساء الأربعاء حين تجمع السكان في ملعب لكرة القدم لمتابعة المباراة النهائية لدوري للهواة.

لكن الملعب المفتوح الواقع في ممر واد صار في لحظات أثرا بعد عين، بعدما غمرته سيول قوية فاجأت الحاضرين.

وحاول الضحايا الاحتماء منها بالصعود فوق سطح بناية أقيمت حديثا في الملعب، لكن السيول جرفت سبعا منهم، هم شاب في السابعة عشرة وستة مسنين.

سيول جارفة تباغت العشرات في "ملعب تيزرت" لكرة القدم ضواحي تارودانت في #المغرب pic.twitter.com/uMG1bLv0Si — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2019

تحديد المسؤوليات

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن الحكومة أكدت أثناء اجتماعها الخميس "تعزيز استراتيجية تدبير المخاطر الطبيعية بما يقوي القدرات الاستباقية".

الناطق أشار إلى "تقوية أنظمة الإنذار المبكر"، و"التسريع بإحداث" جهاز خاص بتدبير الكوارث.

كانت السلطات المحلية أعلنت ليلة الخميس فتح تحقيق "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

لحظات قبل فاجعة جرف سيول لحاضرين ضمن دوري محلي لكرة القدم بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرم بإقليم تارودانت. نسأل الله أن يحتسبهم عنده من الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/aUp9XCjpZm — Ayoub chihab (@Ayoubchihab13) August 29, 2019

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