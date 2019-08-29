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الفيضان يحول مباراة كرة قدم إلى مأتم في المغرب (فيديو)

29/8/2019

على هول الصدمة والحزن استفاق سكان قرية تيزرت جنوبي المغرب، بعد فيضانات حولت مباراة كرة قدم إلى مأتم، حيث أودت السيول بحياة 7 أشخاص.

ما القصة؟
  • تحولت أمطار غزيرة في إقليم تارودانت جنوبي المغرب إلى سيول جرفت ملعبا لكرة القدم، كما جرفت المياه مساكن اعتلى مواطنون أسطحها فرارا من الفيضانات. 
  •  لا يزال البحث جاريا عن ضحايا محتملين آخرين بينهم رجل ستيني في عداد المفقودين.
  • وتخيم على القرية أجواء الحزن والصدمة "جراء الكارثة المفاجئة التي لم يتوقعها أحد".
  • كانت الأجواء مختلفة تماما مساء الأربعاء حين تجمع السكان في ملعب لكرة القدم لمتابعة المباراة النهائية لدوري للهواة.
  • لكن الملعب المفتوح الواقع في ممر واد صار في لحظات أثرا بعد عين، بعدما غمرته سيول قوية فاجأت الحاضرين.
  • وحاول الضحايا الاحتماء منها بالصعود فوق سطح بناية أقيمت حديثا في الملعب، لكن السيول جرفت سبعا منهم، هم شاب في السابعة عشرة وستة مسنين.

تحديد المسؤوليات
  • قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن الحكومة أكدت أثناء اجتماعها الخميس "تعزيز استراتيجية تدبير المخاطر الطبيعية بما يقوي القدرات الاستباقية".
  • الناطق أشار إلى "تقوية أنظمة الإنذار المبكر"، و"التسريع بإحداث" جهاز خاص بتدبير الكوارث.
  • كانت السلطات المحلية أعلنت ليلة الخميس فتح تحقيق "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

تغيرات مناخية
  • حذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.
  • وأشارت النشرة، التي لم تعمم إلا الساعة الثامنة مساء، إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.
  • وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الامطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات أكثر عنفا.
  • والفيضانات شائعة في المغرب؛ ففي نهاية يوليو/ تموز الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسببت به فيضانات على طريق جنوب مراكش. وفي 2014 أودت فيضانات بنحو 50 شخصا مخلفة خسائر مادية هائلة جنوب المملكة.
المصدر : وكالات
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