الطاقة النووية في أفريقيا.. بوابة للنفوذ الروسي على حساب الشعوب

حذر خبراء من توسع روسيا في مشروعات الطاقة النووية في قارة أفريقيا ضمن مساعي موسكو لكسب النفوذ وحصد مليارات الدولارات من الدول الأفريقية.

وأضاف الخبراء أن تلك المشروعات ليست مناسبة لاحتياجات السكان في القارة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

التفاصيل

تواصل ممثلو شركة روساتوم، وهي المؤسسة الحكومية الروسية المسؤولة عن الاستخدام العسكري والمدني للطاقة النووية، بزعماء عشرات الدول الأفريقية خلال العامين الماضيين لإنشاء مشروعات للطاقة في بلدانهم.

أبرمت روساتوم اتفاقات مع أوغندا ورواندا وغانا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لإنشاء مشروعات للطاقة النووية بها.

الشركة لديها مشروع لإنشاء مفاعل بقيمة 29 مليار دولار في مصر.

نيجيريا لديها أيضا اتفاق مع روساتوم لبناء مفاعل نووي، كما وقعت الشركة اتفاقيات تعاون على نطاق أضيق مع السودان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو.

حملات دعائية روسية لتشجيع الطاقة النووية

أنشأت روسيا مكاتب لتعزيز الطاقة النووية في زامبيا، وأطلقت حملات توعية جيدة التمويل تهدف إلى إثارة الاهتمام بمشروعاتها النووية.

من بين هذه الحملات مكافأة الفائزين في مسابقة على مستوى القارة بإرسالهم في رحلة "تعليمية" إلى روسيا تضمنت زيارات إلى محطة للطاقة النووية و"مدينة العلوم" في أوبينسك.

تقدم روسيا كذلك حزمة مغرية إلى الدول المهتمة بالطاقة النووية تتضمن قروضا سخية وعقود توريد طويلة الأجل.

على سبيل المثال قدمت روسيا لمصر قرضا تبلغ قيمته 85٪ من تكلفة إنشاء مفاعلها النووي.

توفر روساتوم أيضا فرصا لتدريب المتخصصين في العديد من الدول الأفريقية على الفيزياء والطاقة النووية، كما تدير برنامجا للمنح الدراسية في كينيا.

بيع التكنولوجيا النووية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز النفوذ والتجارة في جميع أنحاء أفريقيا

تكنولوجيا الماء الخفيف

روساتوم واحدة من الشركات الدولية التي تقوم بتصدير تكنولوجيا الماء الخفيف، والتي تعتبر بشكل عام من بين أكثر تكنولوجيات الطاقة النووية أمانا.

تقوم الشركة أيضا ببناء مفاعل يعمل بالماء الخفيف بقيمة 13 مليار دولار في بنغلاديش.

لكن هذه المفاعلات تولد عادة أكثر من 1000 ميغاواط، في حين أن عددا قليلا من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي التي لديها القدرة على توزيع هذه الكمية من الطاقة.

من المبادئ المعروفة في صناعة الطاقة النووية أنه لا ينبغي أن تقدم منشأة واحدة أكثر من 10٪ من إجمالي الطاقة في البلاد.

نيجيريا وجنوب أفريقيا هما وحدهما اللتان تلتزمان بهذه التوصية.

بواعث قلق

يزعم مؤيدو الطاقة النووية أن الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية إنشاء المفاعلات النووية تسمح للبلدان الفقيرة بإنشاء بنيتها التحتية.

لكن نيفين شيبيرز، الخبيرة النووية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، تقول إن تكنولوجيا الماء الخفيف ليست مناسبة للعديد من الدول الأفريقية.

من الناحية الاقتصادية فإن الدول الصغيرة التي أمامها طريق طويل لتطوير شبكاتها سيكون من الأفضل لها إنشاء مفاعلات قياسية أصغر حجما.

من بواعث القلق الأخرى أن المشاريع الباهظة الثمن التي تفضلها شركة روساتوم لن تفيد السكان الفقراء في أفريقيا، حيث يجري توليد الطاقة في معظم البلدان في محطات مركزية كبيرة ثم توزيعها عبر شبكة وطنية، وهو نموذج ستعززه الطاقة النووية في أفريقيا لكنه لن يفيد السكان الأكثر فقرا.

منظمة أصدقاء الأرض قالت "الوصول إلى الطاقة حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لحياة كريمة. وغالبية الذين حرموا من هذا الحق يعيشون في أفريقيا. ومع ذلك فإن التوسع في الطاقة النووية التي تستهدف الربح في أفريقيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة".

أصدقاء الأرض قالت إن الحل لاحتياجات أفريقيا من الطاقة يكمن في تكنولوجيا فعالة من الشبكات الصغيرة والمترابطة التي تدار بطريقة ديمقراطية وتلبي الاحتياجات اليومية للناس، وتكون في متناول المجتمعات والبلديات.

كيف ردت روساتوم؟

قالت الشركة الروسية في بيان "رغم أوجه القصور في البنية التحتية للشبكات في أفريقيا فلا يزال أحدث جيل من [المفاعلات] الكبيرة المجربة والمختبرة هو الفائز الواضح في معظم المناطق من حيث تكلفة الكهرباء".

اتهمت روساتوم منظمة أصدقاء الأرض وغيرها من المنظمات البيئية غير الحكومية بالتشدد في معارضة أنشطة الطاقة النووية استنادا إلى مواقف متحيزة وخاطئة وغير واقعية، على حد قولها.

الطاقة النووية بوابة للنفوذ الروسي