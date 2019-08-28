مطالب بعودة القضاء.. شمال سيناء بلا محاكم منذ أربع سنوات

مع بدء عام قضائي جديد، دشن نشطاء ومحامون سيناويون وسم #عودة_محكمة_العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة باستئناف العمل بمحكمة مدينة العريش.

محكمة العريش

قبل أربع سنوات، نقلت محكمة العريش إلى مدينة الإسماعيلية، بسبب الحرب على المسلحين التي انطلقت قبل خمس سنوات.

في وثيقة مسربة منسوبة للجيش المصري نشرتها "الجزيرة مباشر"، ضمت مطالب نواب محافظة شمال سيناء ورد الجيش المصري عليها، كانت سرعة عودة العمل بمحكمة العريش أحد طلبات النواب بدلًا من الانتقال للإسماعيلية، تخفيفًا على الأهالي.

وفقا للوثيقة، كان رد الجيش على هذا المطلب أنه تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية.

عدد من الأهالي قالوا إن الذهاب والإياب إلى الإسماعيلية من أجل إنجاز أعمالهم القانونية والقضائية، يمثل خطورة على حياتهم نتيجة انعدام الأمن على طريق العريش-القنطرة، فضلًا عن المعاناة التي يتحملونها خلال رحلة السفر المحفوفة بالمخاطر.

الناشط السيناوي أشرف أيوب، قال إن عودة محكمة العريش إلى عاصمة شمال سيناء حق أصيل من حقوق المواطنة، مضيفا "لنا الحق في التقاضي أمام قاض طبيعي وفي مكان طبيعي وليس استثنائيا".

الناشط السيناوي أشرف حفني سأل مستنكرًا "أليس من أهم رموز الدولة عودة المحكمة إلي العريش؟"، مؤكدًا أن معنى عدم وجود محكمة يعني عدم وجود دولة أو قانون.

المحامي محمد علاء الخليلي، طالب بإعادة العمل بمحكمة العريش لأن قرار وزير العدل نقلها إلى الإسماعيلية فقد مقوماته وبناءه القانوني.

الخليلي أضاف أن القرار انعكس بالسلب على حياة المواطن السيناوي وأظهر الدولة بشكل لا يرضي القائمين على إدارتها.

المواطن السيناوي محمد خطابي نشر عبر حسابه خطابًا قديمًا لنائب سيناء عبدالوهاب خطابي يطالب فيه بعودة العمل بمحكمة العريش، وعلق على الخطاب بتأكيد مطلب النائب المستمر منذ سنوات.

محمد حجاج رئيس حزب التجمع بشمال سيناء قال إن نقل محكمة العريش يمثل معاناة كبيرة للمواطنين والمحامين، إذ يعرضهم لخطر السفر على "طريق الموت".

الناشط السيناوي عيد المرزوقي: