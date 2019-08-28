مصر.. دور السينما التاريخية تتحول إلى أطلال ومواقف سيارات ومبان سكنية

لعبت صالات السينما التاريخية الشعبية التي نشأت في القرن الماضي، دوراً ترفيهيا وثقافياً كبيرا في مصر.

لكن مع التغير الثقافي والعمراني والاقتصادي، وظهور دور السينما في المراكز التجارية الفاخرة، والكثافة السكانية، تحولت أغلب دور السينما هذه إلى أطلال، أو حلت محلها مبان سكنية، ولا يزال بعضها شاهدا على تغير العصر.

"الجزيرة مباشر" قامت بجولة في أحياء عدة بالقاهرة لرصد أشهر دور السينما وتاريخها ومصيرها الحالي.

أشهر دور السينما التاريخية

لا يوجد إحصاء رسمي محدد بعدد دور السينما القديمة في مصر، ولكن التقديرات العامة تشير لوجود 315 سينما عام 1952، انخفض عددها إلى 165 في نهاية القرن العشرين، ولا يتبقى منها حاليا سوي عدد ضئيل للغاية.

وفقا لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الحكومي، بلغ عدد دور السينما عام 2008 قرابة 150 سينما، ثم 100 عام 2011، و92 عام 2012، ما يعنى أن مصر فقدت 58 دار عرض سينمائي في الفترة ما بين 2008-2014 فقط.

يشير رصد دور السينما في الأحياء التاريخية لوجود ما بين 8 و10 دور سينما في كل حي بالقاهرة، هدم أغلبها أو تحول إلى مساكن وجراجات وقاعات أفراح أو ترك للإهمال، والباقي لا يزال يكافح الاندثار.

حرصت دور السينما التاريخية القديمة على إنشاء صالتي عرض: واحدة مفتوحة "صيفية" بسبب عدم وجود مكيفات حينئذ، وأخرى مغطاة بسبب برد الشتاء، وبعضها – مثل سينما "دولي" في شبرا-كان لها سقف متحرك يفتح في الصيف ويغلق في الشتاء.

ارتبطت أسماء بعض دور السينما التاريخية بأسماء ممثلين، مثل سينما فاتن حمامة وفريد شوقي، وسهير، وسينما وهبي، بحي الحلمية، والتي كانت ملكًا للفنان يوسف وهبي.

مدير سينما: السينما دوماً كانت مرآة الواقع في مصر والحال التي وصلت له دور السينما يعبر عن حال مصر

مفارقات المصير

بسبب وقوعها في الجهة المقابلة لقصر الاتحادية الرئاسي، بحي مصر الجديدة، فقد أغلقت "سينما بالاس" بصالتيها الصيفية والشتوية منذ سنوات، لأسباب أمنية بعدما كانت سينما راقية للعائلات، وأعلنت الحكومة العام الماضي ترميم مبناها التراثي دون تشغيلها.

كان يشغل الطابق الثاني لسينما "كريستال بالاس" بمصر الجديدة في السبعينيات نادِ تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد تظاهر أعضاء النادي، فأغلقت السلطات السينما، واستمر اهمالها لتتحول إلى جراج للسيارات.

اشتهرت سينما "غرين بالاس" بمنطقة المنيل بواقعة حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته جيهان لمشاهدة فيلم مساء يوم 22 يوليو/ تموز عام 1952، ليلة تحرك قوات الجيش للإطاحة بالملك فاروق، لكنها أغلقت عام 1983، وتسكنها حاليا سيدة تربي الطيور في صالة العرض.

ظلت سينما "الكورسال" أو "علي بابا"، التي أنشأها مجموعة من الأجانب في أربعينيات القرن الماضي، تكافح للبقاء بعرض 3 أفلام في حفلة اليوم الواحد، حتى هدمت عام 2017 بسبب مترو الأنفاق.

سينما "دولي" المغلقة في حي شبرا تحولت جدرانها إلى لوحة إعلانية لإعلانات عن المقابر وبيع أحواش للموتى.

تحولت دور سينما تاريخية شهيرة مثل "ألف ليلة وليلة" في روض الفرج و"شبرا بلاس" بشبرا (كانت مخصصة لعرض الافلام الهندية وتستضيف نجومها) و"سينما مسرة" بشبرا، إلى ابراج سكنية غيرت معالم المنطقة.

نجحت بعض دور السينما في الحفاظ على اسمها القديم بعد هدمها وبناء سينما ومركز تجاري بنفس الاسم مكانها مثل "الحرية" بمصر الجديدة التي افتتحها الملك فاروق واستمرت في عهد عبد الناصر، ولكنها أغلقت عام 1997 بعد نشوب حريق كبير بها.

سينما "الأمير" بمنطقة شبرا هدمت أيضا وبني مركز تجاري وقاعة سينما مكانها، وكذا سينما الزيتون التي أصبحت سينما حديثة.

من أشهر دور السينما التاريخية التي اغلقت: الحلمية الجديدة، هونولولو، ريالتو (تحولت إلى جراج للسيارات)، قصر النيل (افتتحها عبد الناصر عام 1954 واستغلها الاعلامي الساخر باسم يوسف في عرض برنامجه حتى وقفه)، وأوبرا (بناها الاقتصادي الشهير طلعت حرب عام 1940).

أغلقت أيضا دور سينما: فريال والنزهة وألف ليلة وليلة، والجندول، والتحرير، وبلازا، وسهير (تحولت إلى صالة أفراح ثم هدمت لبناء مبنى سكني)، وسينما ريتس، وحديقة النصر (كانت سينما الباشوات، وكان يشاهد فيها الملك فاروق والسياسيون الكبار الأفلام).

مرآة الواقع

يؤكد الناقد "علي أبو شادي" أن "دور السينما في الأحياء الشعبية كانت تلعب دورين في غاية الأهمية هما: الترفيه والتثقيف"، وشجع هذا رخص أسعارها التي تناسب العائلة، ولكن غلاء تذاكر دور السينما الحديثة وبعدها، غيب هذا الدور.

أسامة محمد، مدير سينما مودرن بشبرا، التي تعرضت للإهمال يلخص حال دور السينما التاريخية في مصر بقوله "السينما دوماً كانت مرآة الواقع في مصر والحال التي وصلت له دور السينما القديمة يعبر عن حال مصر والتغيرات التي شهدتها".

يقول أسامة لـ"الجزيرة مباشر" إن "موقع هذه السينما كان قاعة احتفالات عيد العمال في الستينات من القرن الماضي، ويخطب فيها جمال عبد الناصر، قبل إنشاء قاعة المؤتمرات بمدينة نصر"، ثم تحولت لسينما.

يقول "نصحي السيد" مسئول سابق بإحدى دور السينما الشعبية إن الجمهور ابتعد عنها بسبب تهالك مقاعدها وآلات العرض وتهرب الموزعين من العرض فيها لضعف العائد المادي".

الناقد علي أبو شادي: دور السينما في الأحياء الشعبية كانت تلعب دورين في غاية الأهمية هما: الترفيه والتثقيف

تاريخ دور السينما في مصر