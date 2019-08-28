صحف عالمية: هل بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل؟

تناولت صحف عالمية، اليوم الأربعاء، احتمالات الحرب المقبلة في الشرق الأوسط، وناقشت سيناريوهاتها وساحاتها المحتملة.

غارات إسرائيلية بدعم سعودي

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الهجمات الأخيرة على مواقع عسكرية داخل العراق نفذتها إسرائيل بدعم من السعودية.

أوضح التقرير أن أجهزة المخابرات العراقية، تشتبه في أن خمس هجمات حديثة بطائرات مُسيّرة على القوات شبه العسكرية العراقية شُنت من قواعد تحت سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

نقل الموقع عن مسؤول عراقي أن التخطيط لضرب المليشيا الموالية لإيران في العراق تم خلال زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان لمناطق القوات الكردية في شمال سوريا في يونيو الماضي، حيث قدم تمويلا سريا لتلك القوات مقابل استخدام قواعدهم كنقطة انطلاق للهجمات.

أوضح المسؤول أن قوات إسرائيلية تتمركز في قواعد القوات الكردية في شمال سوريا التي استخدمت لتنفيذ الهجمات لأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا تستطيع القيام بذلك انطلاقا من إسرائيل.

أضاف المسؤول أن ما شاع عن سبب زيارة السبهان آنذاك هو أنه كان يحاول تأمين تأييد القبائل العربية لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، مقابل مساعدات اقتصادية وأمنية.

أوضح الموقع أنه تواصل مع الجيش الإسرائيلي الذي رفض تأكيد أو نفي مسؤوليته عن الهجمات على العراق. كما أشار الموقع إلى رفض السفارة السعودية في لندن التعليق على تصريحات المسؤول العراقي.

الغارة الإسرائيلية ضد قوات الحشد الشعبي في العراق

الحرب بدأت بالفعل؟

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا بعنوان "الحرب بين إيران وإسرائيل بدأت بالفعل"، يقول إن الحرب قائمة بين البلدين وإن الهجمات التي شنتها تل أبيب أخيرا في جنوب سوريا وغرب العراق وربما بيروت تؤكد ذلك.

يضيف المقال أن هذه الحرب التي وصفها بأنها حرب بمواصفات القرن الحادي والعشرين، تدور الآن على أنقاض وأطلال العراق وسوريا ولبنان لكنها لن تبقى هكذا، فأي رد إيراني ناجح على الغارات الإسرائيلية قد يؤجج تصعيدا أوسع، ويعيد الحرب المباشرة بين الدول في الشرق الأوسط.

يرى المقال أن هذه الحرب تمثل نقطة محورية في أوضاع المنطقة فبعدما ظلت الخلافات خلال العقد الماضي تعتمل على مستوى محلي وتتجسد في صورة حروب أهلية وحركات تمرد واحتجاجات، يبدو أن هذه الأشكال من الصراعات، أدت إلى تفتيت المشهد في المنطقة لكنها استُهلكت وسيحل محلها شيء آخر.

يعتبر المقال أن إسرائيل تخوض هذه الحرب بمفردها لأن البيت الأبيض لا يريد مزيدا من التورط العسكري في الشرق الأوسط، حتى وإن كان يؤيد تل أبيب، ولأن السعودية التي باتت منحازة لإسرائيل دولة هشة وتحتاج لحماية حلفائها أكثر من كونها إضافة لهم.

هدف الغارة الإسرائيلية على بيروت

علمت صحيفة التايمز البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي الذي شن بطائرة بدون طيار على موقع لحزب الله جنوب بيروت استهدف صناديق يُعتقد أنها تحتوي على آلات لخلط الوقود الدفعي العالي للصواريخ الموجهة بدقة.

نقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية أن آلات الخلط تُعتبر من أحد الأجزاء الرئيسية لتلك التكنولوجيا الدقيقة، ويتم تصنيعها في إيران.

تقول المصادر إنها تعتقد أن هذا "الخلاط" المستهدف قد تعرض لأضرار جسيمة وأن آلية التحكم به قد دُمرت بالكامل.

رغم رفض إسرائيل تأكيد ما إذا كانت مسؤولة عن الهجوم، لكن الصحيفة تقول إن الهجوم في لبنان سيُعتبر تصعيدًا كبيرًا لحملة إسرائيل ضد حزب الله والمليشيات الأخرى التي تدعمها إيران.

تجمع في الضاحية الجنوبية ببيروت إثر انفجار طائرة مسيرة صغيرة بمكتب تابع لحزب الله

فورين بوليسي

نشرت المجلة مقالا يتساءل "هل العراق هو الجبهة الجديدة في الصراع بين إسرائيل وإيران"؟

يقول المقال إنه بعد أربعة عقود من تدمير إسرائيل المفاعل النووي العراقي، ها هي تتصدى لتهديدات جديدة من العراق تفرضها المليشيا الموالية لإيران، وذلك في إطار ما يسمى "مبدأ بيغين" نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحم بيغين، والذي يقوم على إحباط أي محاولة نووية لأي دولة تهدد تل أبيب.

يشير المقال إلى أن نتنياهو الذي يواجه انتخابات وشيكة، اعترف تقريبا بشن الهجمات في العراق، وأنه يسير بذلك على خطى بيغين الذي اعترف بتدمير المفاعل النووي العراقي لأسباب انتخابية، رغم قرار بأبقاء ذلك سرا.

يعتبر المقال أن الأمر في العراق مختلف الآن لأنه بعكس الوضع في سوريا حيث تحدد إسرائيل قواعد الاشتباك، فإن الوضع في العراق أكثر تعقيدا، وقد تخطيء حسابات إسرائيل، نظرا لتعدد الأطراف الفاعلة على الأرض ولوجود القوات الأمريكية، التي يمكن أن تصبح هدفا لانتقام تلك الأطراف.

فورين بوليسي: نتنياهو الذي يواجه انتخابات وشيكة اعترف تقريبا بشن الهجمات في العراق

واشنطن بوست