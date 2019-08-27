كيف أثر الملياردير ديفيد كوك على السياسة الأمريكية؟

توفي الملياردير الأمريكي ديفد كوك عن عمر 79 عاما، والذي اشتهر مع شقيقه تشارلز باستخدام ثرواتهما للتأثير على السياسة الأمريكية ودعم اليمين المحافظ.

واحتل ديفيد كوك، المرتبة الحادية عشرة على قائمة أغنياء العالم.

وبنى كوك إلى جانب شقيقه الأكبر تشارلز شركة تعتبر واحدة من أكبر التكتلات في الولايات المتحدة. وتقدر حصة كل منهما في الشركة بأكثر من 50 مليار دولار.

من هما الأخوان كوك؟

ولد الأخوان كوك في ولاية كنساس. حيث أسس والدهم فريد سي كوك شركة لتكرير النفط.

مُنح تشارلز دورًا أكبر في إدارة الشركة بعد وفاة والدهم، مما جعلهم من بين أغنياء العالم بحسب تقديرات فوربس.

هناك أربعة أخوة في عائلة كوك: فريدريك، تشارلز، ديفيد وبيل. ولكن عندما يتحدث الناس عن التأثير السياسي لـكوك فإنهم يشيرون بشكل رئيسي إلى تشارلز وديفد.

حرض تشارلز وديفد ضد إخوانهم الآخرين، فريدريك وبيل، في صراع على السلطة من أجل السيطرة على شركة كوك للصناعات.

النفوذ السياسي للأخوين كوك

عمل تشارلز وديفد سويا للتأسيس وتمويل عمليات ضخمة للتأثير على السياسة الأمريكية.

أراد تشارلز التقليل من دور الحكومة وتعظيم دور الاقتصاد الخاص، والحريات الفردية.

أصبح تشارلز وديفد مهتمين بشكل متزايد بالأفكار التحررية في الاقتصاد، وبدآ في تخصيص الأموال للترويج لأفكارهما عبر إنشاء المراكز البحثية.

قاما بتأسيس وتمويل المؤسسات الأكاديمية (مركز ميركاتوس بجامعة جورج ماسون) وبرامج أكاديمية لنشر الأفكار، وكذلك المجموعات غير الربحية.

سعى الأخوان إلى بناء "قاعدة شعبية" لتلك الأفكار والضغط على الكونغرس والهيئات التشريعية في الولايات المتحدة.

العديد من تلك الأفكار كانت تتمحور حول معارضة الحكومة واللوائح البيئية، في فترة كانت فيها شركة كوك تواجه مشاكل قانونية تتعلق بممارساتها البيئية.

علاقة الأخوين كوك بترمب وأوباما