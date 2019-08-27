ست حقائق يجب معرفتها بشأن حرائق الأمازون

اندلاع الحرائق في الأمازون خلال هذا الوقت من السنة هو أمر طبيعي، خاصة خلال موسم الجفاف.
علماء البيئة والمنظمات غير الحكومية عزو أسباب الحرائق إلى المزارعين في الأمازون الذين يستخدمون الغابات للحطب والزراعة.
استبعد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء أن تكون الظواهر الطبيعية وراء حرائق غابات الأمازون.
يعتقد المنتقدون أن سياسة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في إضعاف الوكالة البيئية البرازيلية والدفع نحو فتح منطقة الامازون لمزيد من أعمال الزراعة والتعدين، شجع على استغلال الغابات بشكل غير قانوني.
أدلة حديثة تؤكد من خلال البيانات الأولية أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية ترتفع بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس بولسونارو.
ارتفع معدل تدمير الغابات بأكثر من 278 % في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد أمازون لبحوث البيئة.
بدأت الطائرات العسكرية البرازيلية بإطفاء الحرائق في ولاية روندونيا، لكن الحكومة لم تقدم بعد أي تفاصيل حول عملياتها في الولايات الأخرى.
صورة قمر NASA "أكوا" لانتشار غاز ثاني اوكسيد الكربون المنبعث من حرائق الامازون. إذا كنت تعتقد انك تعيش في جزيرة معزولة عن هذه الكوارث فأنت مخطأ لانك تتنشق الان هذه الغازات وانت تقرأ هذه الرسالة. تكلفة القمر العلمي 2٪ من قيمة صفقات التسليح في المنطقة العربية في 2018 و2019. pic.twitter.com/yxYXCI5hnm
منطقة الأمازون هي أكبر غابات استوائية في العالم، حيث تغطي أكثر من خمسة ملايين كيلومتر مربع في تسع دول: البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا الفرنسية وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.
تعمل غابات الأمازون كخزان هائل لثاني أكسيد الكاربون، حيث تخزن ما يصل إلى 100 عام من انبعاثات الكربون التي ينتجها البشر، وهو أمر حيوي لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.
الأمازون هو أهم عامل استقرار مناخي لدينا، فهو ينتج 20 % من الهواء الذي نتنفسه ويمتلك أيضًا 20% من المياه العذبة المتدفقة على هذا الكوكب، بحسب خبراء البيئة.
اختفى حوالي 20 % من غابة الأمازون خلال النصف الأخير من القرن الماضي.
حذر العلماء من أن خسارة الأشجار في الأمازون إذا بلغت 25 و40 %، يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية وزوال الغابة في غضون عقود.
سكان الأمازون
سكن الإنسان غابات الأمازون لمدة لا تقل على 11 ألف عام، وهو موطن لأكثر من 30 مليون شخص حاليا.
يعيش في هذه المنطقة حوالي مليون شخص من السكان الأصليين الذين ينقسمون إلى حوالي 400 قبيلة، وفق جمعية حقوق السكان الأصليين.
يعيش معظم السكان الأصليين في قرى، رغم أن بعضهم لا يزالون بدوًا. وتمتلك كل قبيلة لغتها وثقافتها المتميزة، ويرتبطون بشكل تقليدي بالبيئة المحيطة.
تضم غابة الامازون 10 % من الكائنات في الحياة البرية، حيث توجد حيوانات أو نباتات يتم اكتشافها في الغابات المطيرة بشكل مستمر.
رد فعل العالم
قال كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأيرلندي بشكل منفصل يوم الجمعة إنهما سيستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوربي والكتلة الأمريكية الجنوبية ميركوسور ما لم تتخذ البرازيل إجراءات لحماية الغابات المطيرة.
دعا الرئيس الفرنسي أن تكون الحرائق في مقدمة جدول أعمال قمة مجموعة السبع ووصف الحرائق بأنها "أزمة دولية".
كتب ماكرون في تغريدة على تويتر "منزلنا يحترق بالمعنى الحرفي. غابة الأمازون المطيرة، رئة كوكبنا التي تنتج 20 % من الأوكسجين، تحترق، إنها أزمة دولية".
Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazonpic.twitter.com/dogOJj9big