ست حقائق يجب معرفتها بشأن حرائق الأمازون

أين تتمركز حرائق غابات الامازون؟ وما أهمية غاباته المطيرة؟ إليك ست حقائق يجب معرفتها عن الحرائق التي تشتعل في "رئتي الأرض".

لقد أثارت صور انتشار الدخان المرئي من الفضاء الخارجي إنذارًا عالميًا، ودعت إلى التحرك واتخاذ إجراءات لمواجهته وتحديد من المسؤول عن الحرائق.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳

Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷

DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ

— World Meteorological Organization (@WMO) August 20, 2019