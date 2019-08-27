ست حقائق يجب معرفتها بشأن حرائق الأمازون

أين تتمركز حرائق غابات الامازون؟ وما أهمية غاباته المطيرة؟ إليك ست حقائق يجب معرفتها عن الحرائق التي تشتعل في "رئتي الأرض".

لقد أثارت صور انتشار الدخان المرئي من الفضاء الخارجي إنذارًا عالميًا، ودعت إلى التحرك واتخاذ إجراءات لمواجهته وتحديد من المسؤول عن الحرائق.

أين تتمركز الحرائق؟

تشتعل الحرائق عبر مجموعة من الولايات في القسم البرازيلي من غابات الأمازون المطيرة.

تأثرت على نحو خطير مناطق كبيرة من ولايات رورايما وعكا وأمازون روندونيا وماتو غروسو دو سول في شمال البرازيل بسبب الحرائق.

رصد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE) أكثر من 9500 حريق غابات جديد في البرازيل منذ 15 أغسطس/ آب وحده.

رصدت وكالات مراقبة الأجواء انتشار الدخان من منطقة الأمازون على بعد آلاف الكيلومترات وصولا إلى الساحل الأطلسي لمدينة ساو باولو.

أعلنت ولاية أمازوناس، حالة الطوارئ في 9 أغسطس/ آب بينما كانت ولاية عكا في حالة تأهب بيئي منذ 16 أغسطس/ آب بسبب الحرائق.

شهدت بلدان أخرى في منطقة الأمازون، بما في ذلك بوليفيا والبيرو، وهما على الحدود مع البرازيل، زيادة عدد الحرائق في هذا العام، بحسب بيانات المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.

كم بلغ عدد الحرائق؟

سجل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء ما يقرب من 73000 حريق في البرازيل بين شهري يناير وأغسطس. وهو أعلى مستوى منذ 2013.

أشار تحليل لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى أن "نشاط الحرائق الكلي عبر حوض الأمازون كان قريبًا من المتوسط مقارنةً بالسنوات الخمس عشرة الماضية".

أضافت ناسا أنه على الرغم من أن نشاط الحرائق يبدو أعلى من المتوسط في ولايتي أمازوناس وروندونيا، إلا أنه أقل من المتوسط في ولايتي (ماتو غراسا) و(بارا).

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳 Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷 DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ — World Meteorological Organization (@WMO) August 20, 2019

ما الذي تسبب بالحرائق؟

اندلاع الحرائق في الأمازون خلال هذا الوقت من السنة هو أمر طبيعي، خاصة خلال موسم الجفاف.

علماء البيئة والمنظمات غير الحكومية عزو أسباب الحرائق إلى المزارعين في الأمازون الذين يستخدمون الغابات للحطب والزراعة.

استبعد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء أن تكون الظواهر الطبيعية وراء حرائق غابات الأمازون.

يعتقد المنتقدون أن سياسة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في إضعاف الوكالة البيئية البرازيلية والدفع نحو فتح منطقة الامازون لمزيد من أعمال الزراعة والتعدين، شجع على استغلال الغابات بشكل غير قانوني.

أدلة حديثة تؤكد من خلال البيانات الأولية أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية ترتفع بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس بولسونارو.

ارتفع معدل تدمير الغابات بأكثر من 278 % في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد أمازون لبحوث البيئة.

بدأت الطائرات العسكرية البرازيلية بإطفاء الحرائق في ولاية روندونيا، لكن الحكومة لم تقدم بعد أي تفاصيل حول عملياتها في الولايات الأخرى.

صورة قمر NASA "أكوا" لانتشار غاز ثاني اوكسيد الكربون المنبعث من حرائق الامازون. إذا كنت تعتقد انك تعيش في جزيرة معزولة عن هذه الكوارث فأنت مخطأ لانك تتنشق الان هذه الغازات وانت تقرأ هذه الرسالة. تكلفة القمر العلمي 2٪ من قيمة صفقات التسليح في المنطقة العربية في 2018 و2019. pic.twitter.com/yxYXCI5hnm — د. عصام حجي (@essamheggy) August 26, 2019

ما أهمية غابات الأمازون؟

منطقة الأمازون هي أكبر غابات استوائية في العالم، حيث تغطي أكثر من خمسة ملايين كيلومتر مربع في تسع دول: البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا الفرنسية وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.

تعمل غابات الأمازون كخزان هائل لثاني أكسيد الكاربون، حيث تخزن ما يصل إلى 100 عام من انبعاثات الكربون التي ينتجها البشر، وهو أمر حيوي لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

الأمازون هو أهم عامل استقرار مناخي لدينا، فهو ينتج 20 % من الهواء الذي نتنفسه ويمتلك أيضًا 20% من المياه العذبة المتدفقة على هذا الكوكب، بحسب خبراء البيئة.

اختفى حوالي 20 % من غابة الأمازون خلال النصف الأخير من القرن الماضي.

حذر العلماء من أن خسارة الأشجار في الأمازون إذا بلغت 25 و40 %، يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية وزوال الغابة في غضون عقود.

شهدت غابات الأمازون خلال الأسابيع الأخيرة نحو 9500 حريق

سكان الأمازون

سكن الإنسان غابات الأمازون لمدة لا تقل على 11 ألف عام، وهو موطن لأكثر من 30 مليون شخص حاليا.

يعيش في هذه المنطقة حوالي مليون شخص من السكان الأصليين الذين ينقسمون إلى حوالي 400 قبيلة، وفق جمعية حقوق السكان الأصليين.

يعيش معظم السكان الأصليين في قرى، رغم أن بعضهم لا يزالون بدوًا. وتمتلك كل قبيلة لغتها وثقافتها المتميزة، ويرتبطون بشكل تقليدي بالبيئة المحيطة.

تضم غابة الامازون 10 % من الكائنات في الحياة البرية، حيث توجد حيوانات أو نباتات يتم اكتشافها في الغابات المطيرة بشكل مستمر.

رد فعل العالم

قال كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأيرلندي بشكل منفصل يوم الجمعة إنهما سيستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوربي والكتلة الأمريكية الجنوبية ميركوسور ما لم تتخذ البرازيل إجراءات لحماية الغابات المطيرة.

دعا الرئيس الفرنسي أن تكون الحرائق في مقدمة جدول أعمال قمة مجموعة السبع ووصف الحرائق بأنها "أزمة دولية".

كتب ماكرون في تغريدة على تويتر "منزلنا يحترق بالمعنى الحرفي. غابة الأمازون المطيرة، رئة كوكبنا التي تنتج 20 % من الأوكسجين، تحترق، إنها أزمة دولية".

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019