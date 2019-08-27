تهديدات بمقاطعة ماكدونالدز في الهند بسبب اللحوم الحلال

واجهت سلسلة المطاعم الأمريكية، "ماكدونالدز"، دعوات مقاطعة في الهند، من قبل هندوس يمينيين، بعد كشفها عن بيع اللحم الحلال في كافة أنحاء البلاد، ما أسفر عن موجة جدل، لا سيما في تويتر.

ما القصة؟

سلسلة الوجبات السريعة، "ماكدونالدز الهند"، ردت على استفسار مستخدم، في حسابها على تويتر، قائلة إن جميع المطاعم لديها شهادات باللحوم الحلال، ويمكن طلبها من المدراء والتحقق منها.

أغضب الرد العديد من رواد موقع تويتر، وطالب هندوس يمينيون بمقاطع ماكدونالدز، وتداولوا وسم BoycottMcDonalds# بشكل واسع.

حقائق عن ماكدونالدز الهندية

نحو 80% من سكان الهند، هم من الهندوس من أصل 1.3 مليار شخص.

لا تحتوي قائمة ماكدونالدز في الهند على لحوم البقر أو لحم الخنزير.

تقدم سلسلة المطاعم الشهيرة بدلاً من ذلك مجموعة من الخيارات النباتية بالإضافة إلى الدجاج والسمك.

تعني كلمة حلال أنه تم ذبح تلك اللحوم وفقاً للطريقة الإسلامية.

All our restaurants have HALAL certificates. You can ask the respective restaurant Managers to show you the certificate for your satisfaction and confirmation. (2/2) — McDonald's India (@mcdonaldsindia) August 22, 2019

جدل في تويتر

تساءل الكثيرون، عن سبب قيام ماكدونالدز، بتقديم اللحوم الحلال، في الهند.

اعتبر أحد المغردين، ما كشفته ماكدونالدز، اعتداءً متعمداً على المعتقدات الهندوسية.

وصف البعض سعي ماكدونالدز لإرضاء 14% من المسلمين في الهند "خيانة للأغلبية".

العديد من مستخدمي تويتر، اتهموا ماكدونالدز بالقسوة، وقلة الإحساس، لعدم استخدام طريقتهم من خلال قطع رأس الحيوان بضربة واحدة.

ألمح آخرون، إلى نفاق بعض الناس الذين طالبوا في وقت سابق من هذا الشهر المسلمين بعدم ذبح الأضاحي في العيد، والاحتفال بالعيد "الصديق للبيئة".

الإسلاموفوبيا في الهند

الناشط شابنام هاشمي في نيودلهي، قال للجزيرة إن الهندوس يستغلون كل مناسبة لمهاجمة المسلمين، مرجعاً ذلك إلى الإسلاموفوبيا المنتشرة في البلاد.

هاشمي: اليمينيون يسعون لتحويل الهند إلى دولة هندوسية، متجاهلين البقية.

هل تجاهلت ماكدونالدز حساسية الهندوس؟

الناشط القومي الهندوسي، فيشنو غوبتا، اعتبر في حديثه للجزيرة، أن ماكدونالدز تجاهلت حساسية الآخرين، لاسيما الهندوس.

حذر غوبتا من الاستمرار بهذه السياسة، قائلاً إن الاحتجاجات ستعم الشوارع، إذا أصرت ماكدونالدز على نهجها.

مواقف وسطية

سوشميتا، الباحث في نيودلهي قال "بصفتي غير مسلم، لا أهتم من أين يأتي دجاجي. أنا أكثر قلقًا بشأن المعالجة التي يمر بها".

أضاف أن العبوة ومقدار التغذية والمواد المسرطنة التي تحتوي عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وصف ما يحصل بشأن ماكدونالدز، بالفراغ ومحاولة لغرس الكراهية لمجتمع ضد آخر.

نيشيتا سود من دلهي اعتبرت أن الحملة ليست سوى شكل من أشكال التحامل والتعصب ضد المسلمين.

حملات مقاطعة على الإنترنت