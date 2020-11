تهديدات بمقاطعة ماكدونالدز في الهند بسبب اللحوم الحلال

واجهت سلسلة المطاعم الأمريكية، "ماكدونالدز"، دعوات مقاطعة في الهند، من قبل هندوس يمينيين، بعد كشفها عن بيع اللحم الحلال في كافة أنحاء البلاد، ما أسفر عن موجة جدل، لا سيما في تويتر.

All our restaurants have HALAL certificates. You can ask the respective restaurant Managers to show you the certificate for your satisfaction and confirmation. (2/2)

