الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.. أين وقعت؟ وماذا استهدفت؟

عززت سلسلة من الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع واستهدفت قوات مدعومة من إيران في سوريا والعراق ولبنان من التوترات التي تشهدها المنطقة، كما أثارت مخاوف من تصاعد العنف الإقليمي.

القصة:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك فورا كي توقف إيران هذه الهجمات".

وفيما يلي توضيح تفاصيل الهجمات الإسرائيلية:

سوريا:

التوقيت: في وقت متأخر مساء يوم السبت 24 أغسطس/آب الجاري.

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا في منطقة عقربا بالقرب من العاصمة السورية دمشق، وإنه نجح في إحباط هجوم إيراني وشيك بطائرة مسيرة على إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي قال إن طائراته قصفت "عناصر من فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية" كانت تستعد للهجوم على مواقع في إسرائيل من داخل سوريا.

في المقابل نفى قيادي من الحرس الثوري الإيراني، الذي يتبعه فيلق القدس، تعرض عناصره للهجوم، وقال إن "مراكزه الاستشارية" في سوريا لم تتضرر.

تشييع عنصر من حزب الله سقط في غارة إسرائيلية على مقر للحزب في عقربا بسوريا (الجزيرة)

لبنان:

التوقيت: يوما الأحد والإثنين.

شوهدت طائرتان مسيرتان تحلقان فوق الضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها حزب الله في بيروت.

قال حزب الله يوم الأحد إن إحدى الطائرتين المسيرتين تحطمت فوق مبنى يضم المكتب الإعلامي لحزب الله، بينما انفجرت الثانية في الجو.

قال حسن نصر الله، زعيم حزب الله، إن الحزب سيسقط أي طائرة إسرائيلية مسيرة تحلق في سماء لبنان.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال الأحد إن تحليق الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الأجواء اللبنانية يعد انتهاكا لسيادة البلاد ويشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

في اعتراف نادر أوضح نصر الله أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا لم يكن يستهدف موقعا لفيلق القدس ولكن منزلا كان يضم مقاتلين لحزب الله، قتل اثنان منهم في الهجوم.

تعهد نصر الله برد عاجل على الهجوم الإسرائيلي.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان "يجب على الجميع تجنب التصعيد والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالها وخطاباتها".

يوم الإثنين قالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل هاجمت قاعدة فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة، الحليف لحزب الله، على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا.

الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن الشعب اللبناني شعب مسالم ولا يريد الحرب، لكنه لن يقبل تهديدا من أي جهة.

نادرا ما وقعت غارات جوية إسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية في لبنان خلال السنوات الماضية.

آثار سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (الجزيرة)

العراق: