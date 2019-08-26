مشافي سيناء.. لا أطباء أو تأهيل لعلاج ضحايا العمليات العسكرية

أثارت رسالة للطبيب المصري أحمد حفني بمشفى العريش العام في محافظة شمال سيناء، سرد فيها أسباب إقدامه على ترك العمل بالمشفى، موجة من تعاطف أهالي سيناء مع "جرّاح الغلابة" كما يلقبونه.

رسالة "جرّاح الغلابة"

حفني عبر من خلال رسالته التي نشرها على موقع فيسبوك قبل يومين، عن عدم صرف الرواتب لمدة عشرة أشهر، رغم خطورة العمل في سيناء.

الطبيب أشار إلى إهانة يتعرض لها الأطباء من ذوي المرضى، ما دفعه إلى الرحيل وترك العمل، ولفت إلى واقعة اعتداء بالضرب على واحد من زملائه في قسم الاستقبال من قبل مرافقين للمريض.

الأهالي تضامنوا مع مطالب حفني، وأثار الأمر جدلا بينهم حول تردي الأوضاع الصحية بمستشفيات شمال سيناء، مطالبين الحكومة بتحسينها خاصة في ظل "حالة الحرب" التي تشهدها المحافظة منذ خمس سنوات.

محمد حجاج أمين حزب التجمع بشمال سيناء، علق عبر فيسبوك على بيان مديرية الصحة بشمال سيناء بشأن ما قاله الدكتور أحمد حفني في رسالته، بأنه بيان نمطي دبلوماسي يتجاهل الحقائق.

مصدر طبي