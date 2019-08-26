تقرير: ترمب يخلق كابوساً صحياً للمهاجرين على الحدود الأمريكية

حذرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الأحد، من كارثة صحية للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، جراء عدم توفير السلطات، لقاحات لهم ضد الإنفلونزا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في مقال الصحيفة.

ظروف الاحتجاز تسرع العدوى

الحدود الجنوبية للبلاد، أصبحت بؤراً للأمراض المعدية.

حالات من الجرب والقمل وأمراض الجدري ظهرت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

سبب ذلك يعود إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بشكل خطير، وعدم تزويدها بالرعاية الصحية الكافية.

العديد من المحتجزين يقيمون منذ أسابيع أو أشهر في أماكن مخصصة للإقامة مدة 72 ساعة فقط.

وصفت تقارير أممية ظروف الاحتجاز بالرهيبة، حيث يتجمع 88 شخصاً في غرفة مخصصة لـ41 شخصا فقط.

يجبر المحتجزون على قضاء أشهر عدة بلا استحمام، أو تغيير ملابس، ولا يستطيع الأهالي تنظيف الأطفال الصغار لأسابيع عدة.

وفيات بسبب الأنفلونزا

توفي ستة أشخاص على الأقل بسبب الأمراض المعدية في تلك المنشآت خلال العامين الماضيين.

ثلاثة على الأقل من تلك الوفيات كانت مرتبطة بالأنفلونزا، وأرجعت التقارير الإعلامية السبب إلى تقصير مسؤولي الهجرة في تطعيم المحتجزين وتقديم اللقاحات اللازمة.

العدوى قد تنتشر إلى مجموعات بشرية أبعد، ما يسمح بانتقالها إلى سكان المناطق الحدودية.

متحدث باسم الجمارك وحماية الحدود قال إن برامج التطعيم غير ممكنة، نظراً لكون المنشآت تهدف إلى إقامة قصيرة الأجل.

أكد المتحدث زيادة عدد الموظفين الطبيين في تلك المراكز، من 20 إلى 200 العام الماضي.

مهاجرون من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة

احتجاز إلى أجل غير مسمى

الأربعاء الماضي، أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن لوائح مقترحة، من شأنها إلغاء الحد الأقصى لاحتجاز الأسر المهاجرة الموجودة منذ عام 1997.

يسمح ذلك للحكومة الفيدرالية باحتجاز تلك الأسر إلى أجل غير مسمى، في مستوطنة فلوريس.

لن يستطيع المحامون ضمان وصولهم إلى مراكز احتجاز موكليهم، جراء التغييرات الأخيرة في القوانين الداخلية.

القوانين المقترحة نشرت يوم الجمعة الماضي، وستصبح سارية المفعول بعد 60 يوماً.

خلفيات