مأساة الروهينغيا.. عامان على ذكرى الإبادة واللجوء

تظاهر حوالي 200 ألف من مسلمي الروهينغيا، اليوم الأحد، في مخيم للاجئين في بنغلاديش لإحياء ذكرى مرور سنتين على نزوحهم من ميانمار، بعد أيام قليلة على إخفاق محاولة لإعادتهم إلى بلدهم.

وفي مثل هذا اليوم الـ 25 من أغسطس/آب 2017، شن جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية أراكان (راخين) غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن تشريد ولجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

مأساة الروهينغيا خلال عامين

بحسب المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان:

إحراق أكثر من 300 قرية بكل ما فيها.

قتل ما لا يقل عن 20 ألف روهينغي.

تشريد أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغيا نحو بنغلاديش.

اغتصاب آلاف النساء المسلمات، وذبح الأطفال ورميهم في الأنهار.

تدمير منازل الروهينغيين ومساجدهم وحرق مصاحفهم وكتبهم الدينية.

https://twitter.com/rohrohingya/status/1165587250719141888?ref_src=twsrc%5Etfw

وفق وكالة أنباء أراكان:

25 من أغسطس/آب هو يوم الحملة العسكرية الغاشمة التي قامت بها قوات الأمن الميانمارية ضد الروهينغيا في أراكان أدت إلى اقتلاعهم من أراضيهم.

شملت الانتهاكات قتل الرجال والنساء والأطفال والمسنين، والإحراق واغتصاب الفتيات والاغتصاب الجماعي للنساء، ومصادرة الممتلكات.

هيومن رايتس ووتش قالت في أغسطس/آب 2017 إن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرقًا واسع النطاق في 10 مناطق شمال أراكان.

الحملة العسكرية واجهت استنكارًا دوليًا وقالت الأمم المتحدة إن ميانمار ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

تفاعلت منظمات حقو الإنسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها، مع الأزمة ووصفوها بأنها إبادة جماعية.

انتقادات خاصة وجهت إلى رئيسة الحكومة في ميانمار "أون سن سوتشي" بسبب تقاعسها عن العمل والسكوت على هذه الجرائم، ووصفوها بأنها متواطئة في الإجرام.

📣 تعرف على يوم ٢٥ أغسطس الذي يوافق مضي عامين على الإبادة الجماعية لأقلية #الروهنغيا في #ميانمار pic.twitter.com/arbtx5CnOp — وكالة أنباء أراكان (@arakanana99) August 25, 2019

ذكرى "الإبادة" واللجوء