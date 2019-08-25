أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا خلال 6 سنوات

كثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة الضربات في سوريا التي تشهد نزاعا منذ 2011، مستهدفة نظام الرئيس بشار الأسد وحليفيه، حزب الله اللبناني وإيران.

وفيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا منذ العام 2013.

الضربات الأولى

في 30 من يناير/ كانون الثاني 2013، قصف الطيران الإسرائيلي موقعا لصواريخ أرض-جو قرب دمشق ومجمعا عسكريا يشتبه بأنه يحوي مواد كيميائية، بحسب مسؤول أمريكي.

هذه الغارة الإسرائيلية كانت الاولى منذ بدء الحرب في سوريا، وقد ألحقت أضرارا بمركز الأبحاث حول الأسلحة الجرثومية والكيميائية التابع لنظام الأسد، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

في مايو/أيار، تم استهداف مركز للأبحاث العلمية في جمرايا قرب دمشق، سبق أن استهدفته غارة يناير/كانون الثاني، إضافة إلى مخزن ذخيرة ووحدة في الدفاع الجوي، وفق دبلوماسي في بيروت.

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان آنذاك أن الضربة أسفرت عن مقتل 42 جنديا سوريا.

استهداف حزب الله

في 18 من يناير/كانون الثاني 2015، أسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل في جنوب سوريا قرب القنيطرة، عن مقتل ستة عناصر في حزب الله وضابط في الحرس الثوري الإيراني.

في 19 من ديسمبر/كانون الأول، قتل سمير القنطار، القيادي في حزب الله الذي اعتقل لوقت طويل في إسرائيل، في غارة بضاحية دمشق وفق الحزب.

في 17 من مارس/أذار 2017، أكدت إسرائيل استهداف أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى حزب الله قرب تدمر في وسط سوريا.

في 22 من سبتمبر/أيلول، أطلقت طائرات إسرائيلية صواريخ على مخزن ذخيرة لحزب الله قرب مطار دمشق، وتم مرارا استهداف هذا المطار، إضافة إلى مطار المزة في ريف دمشق الغربي والذي يضم مقر المخابرات الجوية.

مقاتلون من حزب الله يبكون رفيقا لهم قتل في سوريا خلال مراسم تشييعه (مواقع التواصل)

أهداف إيرانية

في العاشر من فبراير/ شباط 2018، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية بعدما اعترضت طائرة من دون طيار مصدرها سوريا، وأعلنت أنها ضربت أهدافا عسكرية سورية و"إيرانية" وتم إسقاط إحدى طائراتها.

في التاسع من أبريل/ نيسان، قتل 14 عسكريا بينهم سبعة إيرانيين في ضربة نسبت إلى إسرائيل واستهدفت قاعدة عسكرية في محافظة حمص (وسط).

في الثامن من مايو/ أيار 2018، أسفرت ضربة نسبتها دمشق والمرصد السوري إلى إسرائيل عن مقتل 15 عسكريا أجنبيا مواليا للنظام بينهم ثمانية إيرانيين قرب دمشق.

في العاشر من مايو/أيار 2018، شنت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف قالت إنها إيرانية، وذلك ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان المحتلة، مما أدى إلى مقتل 27 مقاتلا مواليا للنظام بينهم 11 إيرانيا.

في 15 من يوليو/تموز، استهدفت صواريخ موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني قرب مطار النيرب العسكري في حلب، ما أدى إلى مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام بينهم ثلاثة أجانب.

فيلق القدس