لماذا يوظف فيسبوك صحفيين لنشر الأخبار؟

أعلن موقع فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي، أنه يعتزم تشكيل فريق من الصحفيين المهنيين لاختيار أبرز الأخبار "لضمان أننا نبرز الحوادث الصحيحة".

ماذا سيحدث؟

صحافيو فيسبوك سيقومون باختيار قصص من المواقع الإخبارية ولن يقوموا بإدخال تعديلات تحريرية على العناوين او يعيدوا كتابة المحتوى.

القصص ستظهر في قسم "شريط الأخبار" (نيوز تاب) الذي سيكون منفصلا عن القسم التقليدي الذي تظهر فيه تحديثات المستخدمين الآخرين من أصدقاء وأقارب.

الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، أكدت مرارا إنها لا تريد أن يتم اعتبارها مؤسسة إعلامية تقوم بقرارات تحريرية، ويقول خبراء إن الإعلان الأخير لا يغير من هذا التوجه.

قسم الأخبار سيكون أول خدمة إخبارية للموقع تستخدم مشرفين بشر بعد إغلاق قسم "الموضوعات الشائعة" في العام الماضي بعد فضيحة سببتها معلومات أفادت أن موظفي القسم حجبوا قصصا متعلقة بقضايا لا تثير الاهتمام.

المقالات، التي لا تعتبر من أهم الأخبار، ستظل موجودة باستخدام خوارزميات تستند إلى تاريخ المستخدمين، مثل الصفحات التي يتابعونها والنشرات التي اشتركوا فيها والأخبار التي تفاعلوا معها بالفعل.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن رئيس الشراكات الجديدة في فيسبوك كامبل براون إن الهدف "من وضع علامة الاخبار هو توفير تجربة شخصية وثيقة للناس".

إطلاق قسم الأخبار المتخصص يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها فيسبوك "لتعزيز الصحافة"، وسط اتهامات من جانب المؤسسات الإعلامية التقليدية بالاستفادة ماليا من عملها الشاق.

منصات التواصل الاجتماعي تهيمن على مساحات الإعلان على الإنترنت، ما يجعل من الصعب على المؤسسات الإخبارية نقل الإعلانات المطبوعة التي كانت مربحة للغاية لصفحاتها على الإنترنت.

في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن فيسبوك أنه سيستثمر 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم الصحافة وخاصة المؤسسات الإخبارية المحلية.

كما موّل مشاريع لتقصي الحقائق في جميع أنحاء العالم، بعضها بالشراكة مع مؤسسات صحفية دولية.

ترحيب حذر