شاهد: كيف أفقدت الحرب اليمنيين عملهم وأمنهم الغذائي؟

اليمني محمد الغرباني.. أب لطفلين، يعيش مع أسرته في وضع اقتصادي صعب جدًا بعد أن أصبح عاطلًا عن العمل.

حكاية محمد

محمد فقد وظيفته هو والعشرات من زملائه بسبب إفلاس الشركة التي كان يعمل فيها كمدير تسويق، بسبب طول أمد الحرب والحصار.

محمد حاول البحث عن فرصة للعمل في أي مجال، لكن وضع البلاد كان عائقًا أمامه وفشلت كل محاولاته من أجل إيجاد مصدر للرزق.

وضع محمد الصعب والناجم عن طول أمد الحرب انعكس سلبًا على حياة أفراد أسرته، ما جعله غير قادر حتى على تعليم أطفاله.

يستيقظ محمد كل يوم على أمل أن يجد فرصة عمل حتى وإن كانت بسيطة من أجل توفير المال لإعالة أسرته الصغيرة، ويعيش حاليًا على مبالغ يقترضها من أقاربه.

محمد فقد وظيفته بعد إفلاس شركته بسبب الحرب والحصار (الجزيرة مباشر)

البطالة

تسببت الحرب في اليمن في فقدان مئات آلاف العمال والموظفين أعمالهم بسبب توقف مشاريع وانسحاب استثمارات والركود الاقتصادي وانقطاع الخدمات مثل التيار الكهربائي، وشح الوقود.

الحوثيون المسيطرون على صنعاء، يتهمون الحكومة الشرعية التي نقلت مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن بقطع رواتب الموظفين الحكوميين.

غير أن الحكومة ردت باتهام الحوثيين بنهب الإيرادات الرئيسية خاصة قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك سواء من ميناء الحُديدة، أكبر موانئ اليمن أو الجمارك التي يفرضها الحوثيون على البضائع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية رغم خضوعها للجمارك، وتحويل تلك الأموال لصالح مقاتليهم.

الريال والغلاء

الريال اليمني فقد نحو ثلثي قيمته أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والوقود والتي تستورد البلاد معظمها حاليًا.

كان سعر صرف الدولار قبل الحرب 215 ريالًا، وارتفع إلى أكثر من 540 ريالًا للدولار الواحد.

ارتفاع أسعار الوقود أدرى إلى ارتفاع تكلفة توليد الطاقة الكهربائية والمواصلات وشحن البضائع، وهو ما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات.

أما الوضع الصحي فتسببت الحرب وانقطاع التمويل والرواتب، في توقف أكثر من نصف المراكز الصحية في البلاد، وهو ما أدى إلى معاناة كبيرة للسكان خاصة في المناطق الريفية، وانتشار أكبر للأوبئة والأمراض التي فتكت بآلاف اليمنيين.

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