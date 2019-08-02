خرافة الجمال.. جذور الهوس العالمي بالنحافة

في الفن الأوربي القديم تكاد المرأة النحيفة تغيب عن أشهر اللوحات الفنية لعظماء ذلك العصر.

فقد لعب الفن دورا مهما في ترويج صورة المرأة المكتنزة كرمز للجمال الأوربي، ولعل أبرز مثال على ذلك، لوحة الموناليزا الشهيرة للرسام ليوناردو دافينشي.

الموناليزا التي رسمها دافينشي، سيدة أرستقراطية سمينة، تظهر وهي تبتسم ببرود، في تعبير عن جمال المرأة في القرن 16.

معايير خاصة للجمال

الشاعر عند العرب القدماء، لم يكن يتغنى إلا بالمرأة البدينة، تلك التي يسمّونها "خرساء الأساور". كناية على رسغٍ ممتلئ لدرجة أنه يمنع ارتطام الأساور بعضها ببعض.

اليوم بعض الشعوب -التي اختارت العزلة عن العالم- تحتفظ بمعايير خاصة للجمال.

في موريتانيا، يركض الرجل وراء المرأة الممتلئة، تلك التي تهتزّ من الشحم.

من الصحراء خرجت العبارة الشهيرة "أعوذ بالله من زلّاء ضاوية (نحيفة)، كأن ثوبيها قد عُلّقا على عود".

في قبائل أفريقية، لا تزال المرأة تحفر ندوباً شديدة البروز في وجهها لوضع أقراط كبيرة في الشفاه، وهي التقنية الأكثر فعالية لإخضاع قلوب شباب القبيلة.

فخ عبادة النحافة

يفقد الآلاف حياتهم سنويا، بسبب الحِميات الغذائية القاسية والعمليات الجراحية الاختيارية.

اتباع الحميات المفرط، دفع الناشطة النسائية البريطانية ماري إيفنز يونغ إلى إعلان 6 مايو/أيار يوما دولياً لـ"اللاحمية العالمي".

أرادت إيفنز التحذير من مخاطر اتباع الحميات الغذائية، والسقوط في فخ "عبادة الأجساد".

يسعى يوم اللاحمية العالمي إلى تذكير الناس بأنهم مجرد بشر، وأن السعادة يمكن أن تتحقق خارج التصور الهوليودي للجمال الحسي.

اختراع الكاميرا