خبراء: مقتل حمزة بن لادن لا يشكل ضربة قوية لتنظيم القاعدة

اعتبر خبراء أن مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة، والذي أعلنته وسائل إعلام أمريكية، لا يشكل في حال تأكيده، ضربة للتنظيم.

لم يكن ناشطا:

الخبراء قالوا إن حمزة لم يكن ناشطا كما يبدو في محاولات إحياء هذا التنظيم الجهادي العالمي.

أضافوا أن "وفاته" التي أعلنها مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام لكن من دون تأكيد رسمي حتى الآن، لا تمس قيادة القاعدة بزعامة أيمن الظواهري.

باراك مندلسون الأستاذ في جامعة هافرفورد في بنسلفانيا: "يبدو أن القاعدة وضعته في قلب عملها الدعائي في انتظار أن يتمكن من أصول قيادة التنظيم".

مندلسون: "لكن ليس من المؤكد أنه مُطلع على مهام عملياتية جوهرية".

كاترين زيمرمان الخبيرة في الإرهاب: "يتعين انتظار تأبين القاعدة. من النادر جدا ألا تؤبن قياديا راحلا".

زيرمان: "حمزة بات بمعنى ما صوتا لقيادة القاعدة وكان يتحدث عن الجهاد العالمي وما يجب على المسلمين فعله لدعم هذه المعركة".

الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد ما يثبت أنه وصل إلى مهام أعلى لاستمالة أجيال جديدة من "الجهاديين" المحتملين وسط أجواء من التنافس مع "تنظيم الدولة".

اعتبر بروس هوفمان خبير مكافحة الإرهاب أن القاعدة لن تتأثر جراء غياب نجل مؤسسها.

هوفمان: شبكة القاعدة قامت تحت إشراف أيمن الظواهري قائدها الحالي بعملية إعادة بناء طويلة من خلال توسعها في آسيا وغرب أفريقيا لملء الفراغ الذي أحدثه تفكك "تنظيم الدولة".

هوفمان: حمزة "كان شخصا مهما بنسبه العائلي" لكن "القاعدة تجاوزت مقتل والده ويمكنها الاستمرار بعد وفاة الابن".

وقتل حمزة بن لادن الذي كان يقدم باعتباره خليفة والده مؤسس القاعدة أسامة، في غارة جوية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، لكن ملابسات مقتله ودور واشنطن ظلا غامضين.

وبحسب ما نشر فقد قتل في العامين الأخيرين وأنه أقام في أفغانستان في ماض قريب.

ولم يصدر عن القاعدة رد فعل حتى الآن على الإعلان عن مقتله.

وتعتبر الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، حمزة بن لادن، "عنصرا خطرا" كان بإمكانه المشاركة في إعادة بناء المنظمة (تنظيم القاعدة) التي أضعفتها حرب واشنطن على "الإرهاب" بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ونافسها في السنوات الأخيرة "تنظيم الدولة".

مليون دولار:

رصدت واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يقدم معلومات تتيح العثور على حمزة بن لادن.

أضافت لجنة عقوبات الأمم المتحدة ضد " تنظيم القاعدة" و "تنظيم الدولة"، اسم "حمزة أسامة محمد بن لادن" المولود في 9 من مايو/أيار 1989 في جدة، إلى لائحة الخاضعين لتجميد الأرصدة ومنع السفر.

قالت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي أنه "عين" في أغسطس/ أب 2015 من الظواهري "رسميا في تنظيم القاعدة" و"اعتبر الأقرب إلى خلافته".

من هو حمزة بن لادن؟