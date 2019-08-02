"جليد على نار" وثائقي لإنقاذ كوكب الأرض

يبحث الممثل الأمريكي الشهير، ليناردو دي كابريو، عن الحلول المتاحة لظاهرة الاحتباس الحراري والخراب البيئي، ويقرع ناقوس الخطر، لإنقاذ كوكب الأرض.

تحذيره يأتي في سياق مشاركته في وثائقي المخرجة ليلي كونرز "جليد على نار".

تقترح صانعة الفيلم، الذي ناقشه موقع الجزيرة الوثائقية في نقد سينمائي، عرض وجهات نظر العلماء إزاء إمكانية إيجاد علاج سريع لأمراض الكرة الأرضية.

الفرصة الأخيرة

خلال الـ250 سنة الماضية أحدث الإنسان ثورات صناعية كبرى، نتج عنها إطلاق مليارات الأطنان من الغازات السامة والعوادم الخطيرة إلى الغلاف الجوي المحيط بالأرض.

الثقة بقدرة الإنسان على إصلاح ما خربه مازالت قوية، وفرصة إنقاذ الكرة الأرضية متوفرة شرط الإصغاء للعلماء والأخذ بنصائحهم وحلولهم.

يذهب الوثائقي أولا إلى تشخيص المسببات وحسمها على المستوى النظري.

مع قوة ظهور الأعراض المرضية ما زال المستفيدون من تأخير العلاج يؤكدون بطلان تلك الادعاءات ويذهبون إلى القول: إن العلماء يبالغون مثلهم مثل ناشطي البيئة.

يقابل الوثائقي علماءتشير تحليلاتهم ومقارناتهم إلى ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 100 ضعف عما كانت عليه قبل بداية الثورة الصناعية.

ارتفاع حرارة الأرض.. كوارث كثيرة

تسببت تسريبات المعامل بارتفاع درجات حرارة الأرض تدريجياً، حتى بلغت درجتين مئويتين أعلى من مستواها الطبيعي.

عند هذا الرقم يتوقف العلماء طويلا، ويعتبرونه النقطة المركزية التي يمكن الانطلاق منها لإنقاذ كوكب الأرض.

ارتفاع حرارة الأرض درجات قليلة، ليس بالأمر العادي، فوراءه يقف كثير من الظواهر المناخية الخطيرة والمدمرة.

تزيد الحرارة نسبة حموضة المياه وتؤدي إلى موت ملايين الأسماك والأحياء المائية. وتعتبر المجاعات البشرية والفقر نتاجا موضوعيا للتغير المناخي.

غاز الميثان.. عامل إضافي

يضيف الوثائقي -بعد مقابلات طويلة مع علماء مناخ- عوامل أخرى مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إضافة لغاز ثاني أوكسيد الكربون.

هذا الغاز الموجود في الطبيعة والتي كانت قادرة على التعامل معه وتبديد مخاطره؛ خرج عن السيطرة بعد تدخل الإنسان.

مداخن المصانع العملاقة تطلق كميات كبيرة من الغاز، تعجز الأرض عن التعامل معها طبيعيا.

ينقل الممثل دي كابريو ما ذكروه له عن تسريبات المصانع وتأكيدهم أنه لا يمكن خفض حرارة كوكب الأرض من دون تقليل نسبة المتسرب منه في الجو.

حلول بأبسط الطرق