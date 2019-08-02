ثورة التحالفات تشتعل في إسرائيل قبل انتخابات الكنيست

بدأت ملامح الخارطة السياسية في إسرائيل بالكشف عن وجهها قبل انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 17 سبتمبر/ أيلول القادم.

ثورة تحالفات بين الأحزاب الصغيرة، والأحزاب العربية، والأحزاب الدينية واليمينية واليسارية، تشير إلى صعوبة الانتخابات القادمة على جميع الأحزاب، التي توحدت من أجل هدف واحد، وهو الإطاحة بحكم نتنياهو الذي كسر رقماً قياسياً في حكم إسرائيل.

التوقعات تُشير إلى تعاظم قوة ظاهرة العنصرية الحزبية داخل المجتمع الإسرائيلي، بعد حالة الاستعلاء التي فرضها نتنياهو خلال فترة حكمه، أي أن يصوت الروس اليهود لقائمة خاصة بهم مثل "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان، وتذهب أصوات الجماهير العربية للقائمة العربية الموحدة، ويتطور طموح اليهود الأفارقة بانتخاب قائمة خاصة بهم.

اكتشفت الأحزاب الإسرائيلية أن المجتمع الإسرائيلي يتحول نحو اليمين بسبب هيمنة نتنياهو على الحكم، وهذا التحول أدى إلى عدم استقرار النظام السياسي في إسرائيل، فقد ساهم نتنياهو في صعود الأحزاب اليمينية والدينية إلى الحكم طوال السنوات الماضية، وإقصاء أحزاب اليسار والعرب والأقليات.

39 قائمة انتخابية

ينتهي في الأول من أغسطس/ آب، موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ 22، التي ستجري في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، للمرة الثانية خلال عام واحد، بسبب فشل رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة، إثر فوزه في الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي.

وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يبدو أن عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات هذه المرة، سيقل عن الانتخابات السابقة، فقد تقدم 39 حزبًا بطلب للحصول على نماذج التسجيل من لجنة الانتخابات، مقابل 62 حزبًا شاركت في الانتخابات الماضية. ووفقًا للقانون، سيتمكن من المنافسة في الانتخابات كل حزب يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات حتى منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مكون من 120 عضوا

عنان وهبي المحاضر بقسم العلوم السياسية في جامعة حيفا:

أتوقع أن الانتخابات القادمة لن تُغير موازين القوى بشكل قاطع. أي سيكون هناك توازن بين محور اليمين ومحور اليسار.

من الصعب على حزب "كحول لبان" تشكيل حكومة، وليبرمان سيستمر بموقع "بيضة القبّان" وسيقوى أكثر ويحصل على (7 مقاعد).

ليبرمان يميل لليمين لكنّة لا يرتاح لدعم نتنياهو. من هنا، أرى بأن الحكومة القادمة إما حكومة يمين وإما "وحدة وطنيّة" وربما يكون ليبرمان خارج هذا الائتلاف.

القائمة العربية ليست مفاجأة. أتوقع أنها ستحتفظ بقوتها.

أهم تحديات القائمة العربية المشتركة هذه المرّة هو تراجع نسبة التصويت في الوسط العربي ودعم الناخب العربي لقوائم يهودية أو مشتركة.

اليسار قد يكون جزءا من معادلة حكوميّة مع اليمين فقط إذا تنحّى نتنياهو والتفت لتنظيف اسمه، وأتوقع حصول هذا السيناريو لاحقاً.

تشكيل "القائمة العربية المشتركة" للانتخابات القادمة..

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه إلى القائمة المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

جاء في بيان صادر عن التجمع، في أعقاب التئام لجنته المركزية في الناصرة أن قرار الانضمام اتخذ على الرغم من أن التركيبة الجديدة للقائمة المشتركة لا تعكس قوة التجمع أو مكانته السياسية.

أشار البيان إلى أن اللجنة المركزية ترى أنه من الأهمية بمكان زيادة التمثيل العربي في الكنيست.

كانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية قد أعلنت عن إعادة تشكيل القائمة المشتركة أواخر يوليو/ تموز الماضي.

تشكيل "حزب اليمين"

أعلن حزبان متدينان، يمينيان عن إقامة تحالف في قائمة انتخابية مشتركة، بقيادة وزير العدل السابقة إيليت شاكيد.

القائمة المشتركة مؤلفة من حزب اليمين الجديد، واتحاد الأحزاب اليمينية، تحت اسم "اتحاد اليمين".

سيخوض فيها شاكيد ووزير التعليم السابق نفتالي بينيت الانتخابات إلى جانب حزبي "البيت اليهودي" و"المعسكر الوطني" من اتحاد الأحزاب اليمينية.

انشق الوزيران السابقان عن حزب "البيت اليهودي" في شهر ديسمبر/ كانو الأول الماضي لتشكيل حزب "اليمين الجديد"، الذي دعا إلى "شراكة علمانية دينية" ولكن لم تجاوز العتبة الانتخابية في انتخابات شهر أبريل/ نيسان، بينما حصل اتحاد أحزاب اليمين على خمسة مقاعد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك سينافس نتنياهو في الانتخابات القادمة

تشكيل "حزب المعسكر الديمقراطي"

عقد رؤساء الأحزاب التي تشكل قائمة المعسكر الديمقراطي وهم نيتسان هوروفيتس، إيهود باراك، ستاف شافير، مؤتمرا صحافيا في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، أعلنوا فيها تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة.

قال رئيس حزب ميريتس نيتسان هوروفيتس "إننا بدأنا اليوم رحلة ستؤدي إلى استبدال الحكم في إسرائيل وإن أيام التذلل لليمين قد ولت".

المعسكر الجديد سيسعى إلى إلغاء قانون القومية كلياً وتقليص الفجوات بين طبقات الشعب والدفاع عن الديمقراطية والجهاز القضائي وسنّ دستور والحفاظ على الإعلام الحر والسعي إلى تحقيق السلام مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل.

قال إيهود باراك رئيس حزب إسرائيل الديمقراطية إنه يأمل في أن يؤدي تشكيل القائمة الجديدة إلى تحالفات أخرى في معسكر اليسار. وأضاف أن هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح واستبدال حكم نتنياهو وضمان مستقبل الدولة.

النائبة العمالية ستاف شافير قالت إنها قررت الانسحاب من حزب العمل في هذه المرحلة نظراً للظروف الملحة معتبرة أن "الدولة تحترق"، وأنه "عندما يحترق البيت يجب الخروج من أجل إخماد النيران" وأضافت أن هذه هي لحظات حاسمة يتغلب فيها المستقبل على الماضي والأمل على الأنانية.

حزب "أبيض أزرق": لن نتحالف مع أحد

قال بيني غانتس زعيم حزب "أبيض أزرق" الإسرائيلي إنه لا ينوي التحالف مع أحزاب أخرى خلال انتخابات " الكنيست " المقبلة.

اعتبر غانتس أن حزبه هو البديل للحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه "سيعمل حينما يشكل الائتلاف الحكومي المقبل، على توسيعه قدر المستطاع ليشمل أحزابا من مختلف ألوان الطيف السياسي".

خلفيات