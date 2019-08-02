تعرف على الدول العشر التي تمتلك أكبر عدد من المطارات الدولية

يعتبر السفر جواً أحد أكثر الطرق سرعةً وأماناً وإقناعاً، لما له من قدرة على اختصار الوقت في المسافات الطويلة وانتشاره بشكل واسع.

وينتشر في أرجاء العالم أكثر من 40 ألف مطار، الأمر الذي يساعد في تسهيل الرحلات الجوية.

ويعد المطار وسيلة معقدة يتضمن في داخله مجموعة من الممرات والأبنية الضرورية لدعم عمليتي الإقلاع والهبوط للطائرة وتوفير الصيانة اللازمة لها.

كما يوجد في المطار خدمة تفقد الرحلات، وخدمة التقاط الحقائب وإيداعها وخدمة الجمارك والهجرة للتأكد من سلامة المسافرين داخل الطائرة.

توفر المطارات الدولية خدمات الجمارك والهجرة وبوابات العبور إلى الطائرة بشكل آمن ـ غيتي

10 دول لديها أكبر عدد من المطارات الدولية

تستخدم معظم الدول مطاراتها في الرحلات المحلية مقابل عدد قليل المطارات ذات الرحلات الدولية، ويعتبر عدد المطارات الدولية قليلا لأنها تستلزم بعض المواصفات التي يجب توافرها، كأن تتوافر خدمات الجمارك والهجرة وبوابات العبور التي تمكن المسافرين من دخول الطائرة بشكل آمن والسفر من دولة إلى أخرى، ويمكن القول أيضاً إن معظم المطارات الدولية تمتلك رحلات محلية أيضاً.

وغالباً ما تكون المطارات الدولية أكثر اتساعاً من المحلية، حيث إنها تحتوي على ممرات طويلة ومواصفات تلائم الطائرات الكبيرة والثقيلة.

ولكن قبل أن نغوص في قائمة أكثر المطارات الدولية انتشاراً، لنلق نظرة على أسماء الدول التي تضم أكثر المطارات الدولية والمحلية أيضا والإجمالي في كل منهما كما يلي (وفقاً لـCIA World Factbook):

الولايات المتحدة الأمريكية (13513 مطاراً). البرازيل (4093 مطاراً). المكسيك (1714). كندا (1467). روسيا (1218). الأرجنتين (1138). بوليفيا (855). كولومبيا (836). باراغواي (799). إندونيسيا (673).

الدول التي تملك أكبر عدد من المطارات الدولية

10- إندونيسيا: 23 مطارا

تمتلك إندونيسيا حوالي 673 مطاراً، إلا أن 23 مطارا منها فقط منهم مهيئ للرحلات الدولية. وتجذب الدول الآسيوية في كل سنة ملايين السياح من العالم.

9- البرازيل: 23 مطارا

على الرغم من أن العدد الإجمالي لمطاراتها هو 4093، فإن معظمها غير مهيئ للرحلات الدولية. و 23 مطارا فقط هي المطارات الدولية، ولكن هذا لم يمنع السياح من قصدها، خاصة وأنها مشهورة بشواطئها الجميلة ولياليها النابضة بالحياة.

8-إسبانيا: 29 مطارا

يبلغ العدد الإجمالي للمطارات في إسبانيا حوالي 150 مطاراً، يستخدم 29 منها في الرحلات الدولية. ويعتبر مطار مدريد باراخاس الدولي أكبرها والذي يزورها سنوياً ما يقارب 50 مليون مسافر.

7- إيطاليا: 29 مطارا

لدى إيطاليا 29 مطارا دوليا، ويزور مطار ليوناردو دافنشي فيوميتشينو في روما، أكثر من 40 مليون مسافر سنوياً، في حين يزور 22 مليون سائح مطار مالبينسا في ميلانو سنوياً.

6-الهند: 30 مطارا

تمتلك الهند 346 مطاراً، 30 منها فقط مجهز بالمرافق الأساسية لقيام الرحلات الدولية، وأكبر مطارين لديها هو مطار أندريا غاندي الدولي في نيو دلهي، ومطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي.

5- فرنسا: 34 مطارا

تمتلك فرنسا حوالي 464 مطار للعمليات، و34 منهم فقط يستخدم في الرحلات الدولية اثنان منهما يقعان في مدينة باريس، مطار شارل ديغول الدولي ومطار أورلي، ويزورهما سنوياً ما يقارب عن 100 مليون مسافر.

4- المكسيك: 36 مطارا

صنفت المكسيك في المرتبة الثالثة كأكثر البلدان امتلاكاً للمطارات بـ 1714 مطاراً، إلا أن 36 مطاراً منها فقط يستخدم في الرحلات الدولية، ويعتبر مطار مكسيكو الدولي أكبرها، ويزوره سنوياً ما يقارب 40 مليون مسافر.

3- الصين: 65 مطارا

تمتلك أكثر بلدان العالم اكتظاظاً بالسكان والمتقدمة اقتصادياً 507 مطاراً، جهز منها 65 واحداً ليتلاءم مع الرحلات الدولية. ويعتبر مطار بيجين العاصمة الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً، حيث يقصده سنوياً ما يقارب عن 100 مليون مسافر.

2- روسيا: 67 مطارا

تمتلك روسيا ثاني أكبر عدد من المطارات الدولية، حيث شهدت في العقود السابقة نمواً كبيراً في السياحة الدولية. وتمتلك العاصمة موسكو مطارين كبيرين ومطاراً متوسطاً، ما يسهم في استقبال ما يزيد على 80 مليون مسافر سنوياً.

1- الولايات المتحدة الأمريكية: 102 من المطارات

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في القائمة، حيث إنها تمتلك ما يقارب 13513 مطاراً، 102 منها مهيئ للرحلات الدولية. كمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في مدينة أتلانتا، ويزوره أكثر من 107 ملايين مسافر سنوياً.