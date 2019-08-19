من وراء تصاعد حملة التحريض ضد السوريين في مصر؟

تحول مقطع فيديو لمشادة بين صاحب أحد المطاعم وسيدة مصرية، إلى حملة تحريض ضد السوريين في مصر من جانب مؤيدين للنظام.

التفاصيل

مقطع الفيديو عبارة عن مشادة بين "صلاح الطهاوي" صاحب المطعم السوري "عروس دمشق" في محافظة الإسكندرية، وسيدة مصرية تسكن أعلى المطعم، تقول إنها منزعجة بسبب ارتفاع الأصوات ودرجة الحرارة، فضلًا عن مخاوفها من مخاطر استخدام الأفران والغاز بالمطعم.

هددت السيدة صاحب المطعم في الفيديو باستدعاء الأمن الصناعي بسبب وجود موقد نيران في الشارع أسفل الشقة، فيما أكد صاحب المطعم أن العمال ينظفون الموقد فقط وسيعيدونه إلى مكانه، ومع استمرار النقاش قال للسيدة "أريد رجلًا أتحدث معه".

بعد ذلك ظهرت السيدة في فيديو آخر تقول فيه إنها من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناشده التدخل وتقول إنها تعرضت للإهانة من قِبَل صاحب المطعم.

انا قرأت لأمي التعليقات ووقفة الناس المحترمين الشرفاء المخلصين معانا والصفحات الي كتبت والله بكت ولسة بتبكي ومش مصدقة ان ربنا وقف جنبنا ناس كتير بعد طول معاناة..

الله يكرمكم ويخليكم ويبعد عنكم كل أذى pic.twitter.com/FNulOpdYbZ — Sherin (@Sherin54224609) August 15, 2019

نشر صاحب المطعم مقطع فيديو اعتذر فيه عن أي إساءة قد يكون وجهها لأي إنسان مصري.

كشف صاحب المطعم عن وجود خلاف قديم بينه وبين السيدة، بسبب رغبة الأخيرة في بيع شقتها بثمن اعتبره مبالغًا فيه، مؤكدًا أنه لم يتعرض للسيدة بأي إهانة، وأن بناتها هن من كنَّ يسبونه، ولذلك طلب رجلًا للتحدث معه.

الحملة أدت إلى إغلاق المطعم من قبل قوات من الشرطة وإدارة الحي.

https://twitter.com/R22N2/status/1162780613289623553?ref_src=twsrc%5Etfw

من يقف وراء حملة التحريض؟

إرهاصات الحملة الأخيرة ضد السوريين، بدأت منذ نحو شهرين، عندما تقدم محام مصري موالٍ للنظام بمذكرة للنائب العام، تطالب بحصر أموال السوريين في مصر، بدعوى أنهم "نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين".

رداً على ذلك البلاغ، دشن آلاف المصريين وسم #السوريين_منورين_مصر الذي تصدر موقع تويتر في مصر للترحيب بالسوريين.

غير أن الحملة شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد مقطع الفيديو بين صاحب المطعم والسيدة المصرية.

الملاحظ أن الحملة تبناها أنصار النظام الحاكم من خلال حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين وسم بعنوان #حق_المصريه_يا_ريس لمطالبة السيسي بالتدخل.

رغم أن صاحب المطعم ظهر في مقطع فيديو معتذرًا للمصريين بشأن أي سوء فهم قد حدث، إلا أن الحملة استمرت من جانب مؤيدي النظام.

امتدت الحملة لتشمل مطالبات بترحيل جميع السوريين في مصر، بعد اتهامهم بالاستيلاء على وظائف المصريين.

نفى آخرون تلك المزاعم، مؤكدين أن الموضوع لا يتعلق فقط بالعمالة، إذ يستفيد السوق المصري من وجود السوريين من خلال عدة عوامل أخرى، مثل الإيجارات والضرائب ورسوم الكهرباء، كما أن المطاعم السورية على سبيل المثال تحصل على المواد الخام والتجهيزات والأطعمة من جهات مصرية أيضًا، وهذا كله يصب في صالح الاقتصاد المصري.

عشان دة دماغو تعبانه اصلا هو العماله لازم اللى بتشتغل فى المطعم هو الخامات دى ةالفراخ واللحوم وتجهيزات المطاعم والخضار والايجارات اللى بتدفع دة غير الضرايب والكهرباء والمياة مش كل دول بيشغلو مصريين يجاهل https://t.co/t2dpyouFF5 — ahmed (@ahmedgogo2414) August 17, 2019

تساءل نشطاء عن السبب الذي جعل الحادثة تتحول إلى حملة عنصرية ضد السوريين، رغم أن الموضوع لا علاقة له بجنسية صاحب المطعم.

حضرتك في مليون مواطن ومواطنة بيعانوا من محل أو أو قهوة أو ورشة غير مرخصة تحت محل سكنهم..

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إشمعنى القصة المزعومة بتاعة مطعم السوريين هي اللي عملت لكم هياج هستيري لا مؤاخذة؟! — دماغوس (@Osama_Saber) August 15, 2019

مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن المشكلة ليست في جنسية صاحب المطعم، وإنما في التعديات التي تقوم بها أعداد كبيرة من المطاعم والمقاهي في الأحياء السكنية.

المستخدمون حمّلوا إدارات الأحياء المسؤولية عن تفاقم تلك الظاهرة، بسبب تلقي مسؤولين في تلك الإدارات رشاوي من أصحاب المطاعم والمقاهي للسماح لهم بمزاولة نشاطهم في الأحياء السكنية رغم عدم الترخيص لهم بذلك.

حالة سيدة العصافرة التي استنجدت بالرئيس السيسي لينقذها من صاحب مطعم أزعجها، متكررة بمصر ولا علاقة لها بأن المعتدي هذه المرة سوري

مصريون كُثر ضحايا مطاعم ومقاهي دفع أصحابها المصريون رشاوى لموظفي الحي فاستباحوا بها راحة السكان ومصالحهم

إنه مجتمع الفوضى الذي صنعته إدارة محلية فاسدة — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) August 15, 2019

عدد كبير من المصريين اشتكوا على مواقع التواصل الاجتماعي من تضررهم من تعدي المطاعم والمقاهي تحت بناياتهم السكنية، مشيرين إلى أن المشكلة يعاني منها المصريون جميعًا ومن مصريين مثلهم.

في ميدان روكسي بجوار عيادتي محل أرابياتا للفول والطعمية ، حول المنور لمخازن طعام وأنابيب بوتاجاز طويلة،في كارثة محليات "تحبه" ،وصوت عمال يزعقون ١٨ ساعة يوميا وحول المنطقة كلها لمزبلة اكياس نايلون وبواقي طعام.

لو كان سوري كنت عرفت اهيج عليه عنصريين تويتر،بس مصري، اعمل ايه؟ — Hany Ragy (@Hragy) August 16, 2019

أشار بعضهم إلى أن الحساب الخاص بابنة السيدة، لم يكتف بالحديث عن الحادثة الأصلية، بل بدأ في نسج قصص أخرى تحرض ضد السوريين، وهو ما أثار تساؤلات حول الغرض من الحملة وعن احتمالية وجود خطة ممنهجة لتفعيلها.

دي تويتات سابقة للست اللي ظهرت فجأة عملت ثريد تصرخ اغيثوني من المطعم السوري وعملت الأكاونت مخصوص عشان تهاجم فيه السوريين ، تويتات ممنهجة تنم عن حقد وغل مقزز حتى مستكترة عليهم يشتغلوا ويشتروا بيوت وياكلوا زي بقية البني آدمين .. بس تحس ان اللي مشيو وراها كانوا مستنيين فرصة تجيلهم:) pic.twitter.com/PbYw99PEMu — تلك النظرة .. (@telk_nina) August 16, 2019

تورط مؤيدون للنظام في ادعاءات عنصرية بحق السوريين في إطار حملة التحريض ضدهم، مثل الحديث عن وجود مخاوف من انتماءات السوريين الدينية والسياسية والأيدولوجية وحتى المذهبية، وهو ما أثار استنكارا واسعا.

https://twitter.com/Ateyya/status/1163183474813149185?ref_src=twsrc%5Etfw

العدد الأكبر من السوريين المتواجدين حاليا في مصر ليسوا من اللاجئين، بل هم مقيمون بصورة قانونية ولا يحصلون على أي مساعدات من الدولة، وبالتالي لا يشكل وجودهم عبئا على أحد، وهو ما يفند المزاعم التي تتحدث عن سلبيات نتجت عن تواجد السوريين في مصر.

https://twitter.com/Ateyya/status/1163184789886775296?ref_src=twsrc%5Etfw

عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري طارق متولي، أكد في يونيو/حزيران الماضي أن وجود السوريين في مصر "أدخل الكثير من الأموال والاستثمارات في مجالات مختلفة إلى مصر".

متولي: يقدر عدد المستثمرين بـ30 ألفًا، ما ساهم في تنشيط الاقتصاد، وإحداث حالة من التنافسية بين المنتجات، تصب في مصلحة المواطن المصري من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

النائب رجح أن يكون سبب حملة التحريض ضد السوريين "تجار فشلوا في مجاراة النجاح السوري على أرض مصر".

وهو الأكونت اللي من يوليو ٢٠١٩ ده وعنده مشكلة مع المطعم السوري..مش مركز في المشكلة وعمال يألف قصص تانية ليه ع السوريين!!عامة لو استجابوا للأكونتات دي فاللي ح يمشي السوريين الغلابة،واللي حيفضل اللي معاهم فلوس ويقدروا يدفعوا رشاوي ويطهقوكم في عيشتكم برضه..الحل أن ما يبقاش فيه فساد! — Abu-Zekri (@mohamedabuzekri) August 16, 2019

ليست الحملة الأولى

ليست تلك المرة الأولى التي تظهر فيها حملات منظمة ضد السوريين في مصر، إذ سبق أن حرض إعلاميون مصريون موالون للنظام على السوريين عدة مرات.

أبرز تلك الحملات ما قام به المذيع يوسف الحسيني عقب الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، عندما اتهم السوريين بالمشاركة في اعتصام رابعة الذي أقامه أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

أيضا لم تكن تلك الحملة الوحيدة التي يشنها أنصار النظام ضد شعوب أخرى، فقد سبق أن قاموا بحملات ضد الشعب الفلسطيني، خاصة أثناء الحرب على غزة عام 2014.

الوجود السوري في مصر