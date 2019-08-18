"هذا بيتنا".. وثائقي يرصد معاناة السوريين اللاجئين بأمريكا

دفعت الحرب ملايين السوريين، للخروج والبحث عن مأوى يحميهم من الدمار والموت، لكن يبدو أن مأساتهم ازدادت، بعد منع بعض الدول دخولهم إلى أراضيها.
ملايين السوريين يعيشون في عذاب وقلق، هذا ما رصده فيلم أمريكي، بعنوان "هذا بيتنا.. قصة لاجئ"، الذي أخرجته الأمريكية ألكسندرا شيفا، وناقشه موقع الجزيرة الوثائقية، في وقت بدأت فيه موجات الهجرة تخف نسبيًا.
الحرب هناك.. الغربة هنا
الوثائقي يتحدث عن الحياة الشاقة، للعوائل السورية اللاجئة في الولايات المتحدة، التي لم تشعر بالاستقرار التام.
ذلك يرجع إلى القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي عقدت إجراءات اللجوء وزادت من مصاعب وصول اللاجئين إلى أسرهم في الولايات المتحدة.
اللقطة الأولى من الوثائقي، تحيل إلى صعوبات الوجود الجديد للمهاجر السوري.
"خلدون" أحد شخصيات الفيلم، يعجز عن فهم سؤال موظفة "مركز المساعدة الدولية" له: من أين أنت؟ وهو السؤال الذي يلازم المهاجر أينما حل.
بعد توضيح، يقول لها: أنا من سوريا، من البلد الذي سيعمل الوثائقي على رصد حياة مجموعة جديدة من مهاجريه وصلوا إلى مدينة بلاتيمور في ولاية ماريلاند، فيما لا تزال الحرب مستمرة هناك.
تأقلم سريع وإجباري
كاميرا الوثائقي ترافق ثلاث عوائل أخرى وصلت إلى نفس المدينة، لتتمكن عبر التقاطها تفاصيل حياتهم من عرض حال المهاجرين السوريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الموضوعية.
الوثائقي يحاول تقديم صورة عن محاولات السوريين الصادقة للتأقلم مع اشتراطات المكان الجديد.
تُروى التجارب على شكل قصص في كل مكان يحلّون فيه، ففي صفوف تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، يحكي اللاجئ السوري عن الحياة الطيبة التي عاشها في بلاده قبل نشوب الحرب.