"هذا بيتنا".. وثائقي يرصد معاناة السوريين اللاجئين بأمريكا

دفعت الحرب ملايين السوريين، للخروج والبحث عن مأوى يحميهم من الدمار والموت، لكن يبدو أن مأساتهم ازدادت، بعد منع بعض الدول دخولهم إلى أراضيها.

ملايين السوريين يعيشون في عذاب وقلق، هذا ما رصده فيلم أمريكي، بعنوان "هذا بيتنا.. قصة لاجئ"، الذي أخرجته الأمريكية ألكسندرا شيفا، وناقشه موقع الجزيرة الوثائقية، في وقت بدأت فيه موجات الهجرة تخف نسبيًا.

الحرب هناك.. الغربة هنا

الوثائقي يتحدث عن الحياة الشاقة، للعوائل السورية اللاجئة في الولايات المتحدة، التي لم تشعر بالاستقرار التام.

ذلك يرجع إلى القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي عقدت إجراءات اللجوء وزادت من مصاعب وصول اللاجئين إلى أسرهم في الولايات المتحدة.

اللقطة الأولى من الوثائقي، تحيل إلى صعوبات الوجود الجديد للمهاجر السوري.

"خلدون" أحد شخصيات الفيلم، يعجز عن فهم سؤال موظفة "مركز المساعدة الدولية" له: من أين أنت؟ وهو السؤال الذي يلازم المهاجر أينما حل.

بعد توضيح، يقول لها: أنا من سوريا، من البلد الذي سيعمل الوثائقي على رصد حياة مجموعة جديدة من مهاجريه وصلوا إلى مدينة بلاتيمور في ولاية ماريلاند، فيما لا تزال الحرب مستمرة هناك.

تأقلم سريع وإجباري

كاميرا الوثائقي ترافق ثلاث عوائل أخرى وصلت إلى نفس المدينة، لتتمكن عبر التقاطها تفاصيل حياتهم من عرض حال المهاجرين السوريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر قدر من الموضوعية.

الوثائقي يحاول تقديم صورة عن محاولات السوريين الصادقة للتأقلم مع اشتراطات المكان الجديد.

تُروى التجارب على شكل قصص في كل مكان يحلّون فيه، ففي صفوف تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، يحكي اللاجئ السوري عن الحياة الطيبة التي عاشها في بلاده قبل نشوب الحرب.

حكايات مروية بلغة بسيطة، وفي الغالب بأسلوب كوميدي يعكس روحًا حلوة.

”هذا بيتُنا.. قصة لاجئ“ يرصد حياة متنازعة لعوائل سورية وصلت إلى الولايات المتحدة ومع ذلك لم تشعر بالاستقرار التام

تغريبة سورية

الظروف الصعبة لكل عائلة، والتحديات التي تواجههم، إحدى أبرز النقاط التي يركز عليها الفيلم.

تتمثل أبرز المصاعب باقتراب انتهاء مدة التأهيل، فبعدها مباشرة عليهم قبول أي عمل يُعرض عليهم.

يلاحظ المتابع لمسيرة وسلوك السوريين رغبتهم في الاستقلال الاقتصادي رجالًا ونساء.

يواجه بعضهم صعوبة في قبول المعروض عليه من عمل لأنه لا يناسب ميوله وخبرته السابقة، ومع ذلك يقبل أغلبهم الأعمال المقدمة إليهم.

دون انحياز أنثوي، يقدم الوثائقي تجارب ملموسة لزوجات وشابات يكافحن للتأقلم والعيش بسوية مع الآخر، ودائما ما يرددن: لا نرغب بالعيش عالة على أحد.

في مواجهة القسوة

العنصرية تضيف معاناة جديدة للاجئ أينما حل، وتبقى حاضرة في مشهد الهجرة لأمريكا.

تتجلى غالبًا عبر أسئلة عنصرية مبطنة مثل "هل أنت مسلم، عربي، أو لماذا أتيت إلى هنا؟". حتى الأطفال يشعرون بها.

لكن كثيرين يقررون عدم الاستسلام والمواجهة، وفي بادرة إيجابية تقرر امرأة سورية ارتداء "شال" يحمل ألوان العلم الأمريكي.

المرأة تبرر ذلك أن هذا علم الدولة التي استضافتها، وتقول: رغم ذلك سأبقى مسلمة ملتزمة بعاداتي وتقاليدي.

الوثائقي يرصد سلوكيات مناهضة للعنصرية من الأمريكان أنفسهم، وهذا ما ميز الفيلم، ليفوز بجائزة مهرجان ساندانس للسينما الوثائقية العالمية.

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"هذا بيتُنا.. قصة لاجئ سوري في أمريكا