إسرائيل تستكمل استراتيجية التحصين على حدود غزة

الآليات الثقيلة وفرق الهندسة ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي تكاد لا تتوقف للحظة واحدة على حدود قطاع غزة الشرقية.

ما القصة؟

على بعد أمتار من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تواصل الآليات عملها في حفر خنادق كبيرة وصب آلاف الأطنان من الإسمنت المسلح لإقامة جدار إسمنتي بعمق 6 أمتار تحت الأرض، وسياج معدني بارتفاع 6 أمتار فوق الأرض، وبامتداد 9 كيلومتر بجوار الطريق المحاذي للشريط الحدودي مع قطاع غزة، بالإضافة لحاجز آخر بين الحدود والمستوطنات لإعاقة الفلسطينيين أثناء التسلل.

الجدار والسياج يهدفان إلى عدم السماح بتسلل عناصر المقاومة ومنع خطر الأنفاق الهجومية والكشف عنها.

آليات أخرى تعمل على إقامة سواتر رملية مرتفعة محيطة بطرق القطارات التي تسير بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة وذلك لمنع خطر سلاح "الكورنيت"، الذي استخدمته فصائل فلسطينية في إصابة حافلة للاحتلال الإسرائيلي داخل إحدى المستوطنات القريبة من القطاع خلال مايو/ أيار الماضي.

متى بدأت الفكرة؟

في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في البحث عن سُبل مواجهة أخطار الأنفاق، وقررت إقامة جدار تحت الأرض وأخر فوقها كحل للأنفاق وتسلل المقاومين الفلسطينيين.

المؤسسات الأمنية الإسرائيلية رصدت ميزانية تقدر بنحو 3.2 مليار شيكل (أكثر من 900 مليون دولار) لبناء الجدار.

مصادر إسرائيلية قدرت تكلفة كل كيلومتر واحد من الجدار المقام تحت الأرض بنحو 40 مليون شيكل، في حين تصل تكلفة كل كيلومتر من السياج المعدني فوق الأرض بنحو مليون ونصف المليون شيكل.

منطقة الحدود ما بين غزة وإسرائيل تشهد تغيرات متسارعة، وباتت الحدود الإسرائيلية أكثر تحصناً من قبل، خاصة بعد أن اكتمل بناء الجدار الحدودي في معظم المناطق المحاذية للقطاع، فقد تم تسوية المناطق الحدودية وإقامة أكوام ترابية لتحجب الرؤية عن طبيعة الأعمال التي تقوم بها فرق الهندسة الإسرائيلية.

مشروع التحصين يتضمن أيضا تقوية وتطوير السياج الحدودي القائم، وإقامة سياج آخر إلى الشرق منه بارتفاع ستة أمتار.

بين السياجين، سيتم وضع أكوام ترابية تسمح لجيش الاحتلال بنشر دبابات في المنطقة، وشق طرق تتيح للجيش القيام بدوريات غرب السياج الجديد، وكذلك شرقه لتسهيل تحرك قوات جيش الاحتلال والقيام بأعمال الصيانة للسياج.

الجدار الذي سيقام على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، سيتضمن مجسات تطلق إشارات إنذار في حال الاقتراب من الجدار الذي صمم بطريقة تُتيح تدمير الأنفاق القائمة على الحدود.

فرق الهندسة تقوم بصب مواد سائلة تدعى "بانتونايت" تتيح للجيش معرفة ما إذا كان هناك أنفاق في المنطقة أم لا.

في مايو/ أيار الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخطط لبناء جدار خرساني على طول مسارات السكة الحديدية بالقرب من كيبوتس "إيرز" ومستوطنة "سديروت"، والتي تبعد عن قطاع غزة 5 كيلو مترات، وذلك للحماية من الصواريخ التي تطلق من القطاع.

القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن الجدار الذي سيكون مدمجاً مع تقنيات ذكية هو الحل الوقائي المصمم لحماية القطار الذي يسير في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة، من أجل منع الهجمات الصاروخية.

تبلغ تكلفة هذا المشروع 100 مليون شيكل، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشائه على حدود قطاع غزة؛ من أجل سد المناطق المكشوفة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهت بناء عائق بحري مع الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، بطول يبلغ 200 متر وبارتفاع 6 أمتار، ويتضمن أنظمة تكنولوجية متقدمة بهدف منع تسلل أي مسلحين عبر البحر.

استمر العمل في إنشاء العائق المائي مدة 7 أشهر، ويضم صخورًا ضخمة تم وضعها في مياه البحر، وبداخلها جدار ذكي يحتوي على أجهزة استشعار متقدّمة لكشف أي تحرك للمسلحين أو لأي محاولات لكشف الأنفاق.

هل ستنجح التحصينات الإسرائيلية؟