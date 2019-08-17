السودان يدشن الاتفاق بعودة الجزيرة.. وعدن تعقد الأوضاع باليمن

اقتحام الأقصى، سقوط عدن، التوتر في الخليج، انفجار روسيا، ذكري مذبحة رابعة بمصر، أحداث كشمير، الأوضاع بالأراضي المحتلة، تطورات السودان وحراك الجزائر هي أبرز أحداث الأسبوع.

وفيما يلي قراءة لأهم الأخبار والتقارير التي نشرها موقع " الجزيرة مباشر" خلال الأسبوع المنصرم.

اقتحام المسجد الأقصى في عيد الأضحى المبارك:

في بداية الأسبوع، ومع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، استأثر المسجد الأقصى في القدس المحتلة باهتمام المسلمين في شتي بقاع الأرض بعد تنفيذ تهديدات باقتحامه من جانب يهود متشددين من المستوطنين.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد "جامعة" في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

وهاجمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة 14 منهم على الأقل، فيما استشهد شاب فلسطيني، صباح الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي في شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، حسبما أعلن الاحتلال.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي علي المصلين فى المسجد الأقصي فى أول أيام عيد الأضحي المبارك ( رويترز )

وبينما حذرت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل تسعي من خلال تلك الأفعال إلى إشعال ما وصفته بـ" الحرب الدينية"‘، حذرت حركة حماس من تنفيذ أي خطوة من شأنها أن تمس بالمسجد الأقصى، أو تُغيّر من هويته الإسلامية.

إدانات عربية لاقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين يوم العيد

سقوط عدن يضع التحالف العربي علي المحك:

تصاعدت وتيرة التطورات التي شهدها اليمن خلال الأسبوع الماضي بعد قيام قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن باقتحام قصر المعاشيق في عدن، وهو مقر الحكومة الشرعية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة "انقلابا كاملا" على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

خلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

الحكومة اليمنية: تمرير انقلاب عدن يسقط مشروعية التحالف

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي فى عدن هاني بن بريك فى الوسط ( غيتي)

الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية يضع واشنطن في مأزق:

أعلنت سلطات حكومة جبل طارق الخميس، إنهاء احتجاز الناقلة الإيرانية (غريس-1) بعد تلقيها ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل نفط في سوريا. ونفت إيران أنها قدمت أي التزامات لضمان الإفراج عن الناقلة.

وفيما كان العالم يتنفس الصعداء وتتصاعد آماله في انتهاء حالة التوتر والترقب المشوب بالحذر بين طهران وواشنطن، تعقد مصير الناقلة مجددا بعد أن قدمت الولايات المتحدة طلبا قضائيا في اللحظات الأخيرة للإبقاء على احتجازها، وأصدرت محكمة أمريكية حكما بالتحفظ عليها.

بعد الإفراج عن غريس-1 جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو/تموز.

قالت طهران إن الناقلة "ستينا إيمبيرو" خالفت "قوانين الملاحة الدولية"، لكن الخطوة الإيرانية اعتُبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز عد الإفراج عن غريس-1 جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو/تموز.

السفينة البريطانية ستينا التي احتجزتها السلطات الايرانيةثم أفرجت عنها ( رويترز

قالت طهران إن الناقلة "ستينا إيمبيرو" خالفت "قوانين الملاحة الدولية" لكن الخطوة الإيرانية اعتُبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز غريس-1.

وتعتبر الإمارات من أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، والقوة الدافعة وراء نهج الرئيس ترمب المتشدد تجاه إيران، لكن طموحات الإمارات تأتي بنتائج عكسية في علاقتها بواشنطن. مما دفع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية للتساؤل عن مصداقية التحالف مع الامارات.

في حال نشوب حرب مع إيران: هل تعتبر واشنطن أبوظبي حليفا موثوقا؟

انفجار غامض في روسيا خلال اختبار صاروخ نووي:

أعلنت مؤسسة روس- آتوم الروسية للطاقة النووية السبت الماضي، أن صاروخا انفجر أثناء الاختبار، دون الكشف عن تفاصيل حول نوعية ذلك الصاروخ.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "تم اختبار الصاروخ على منصة بحرية وبعد الانتهاء من الاختبار، اشتعل الوقود الصاروخي، ثم أعقبه انفجار".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن النار اشتعلت في وقود الصاروخ؛ مما تسبب في انفجاره، وأدت قوة الانفجار إلى إلقاء عدة أشخاص في البحر.

وقدّم المسؤولون معلومات شحيحة للغاية عن الانفجار الذي وقع على منصة بالبحر الأبيض قبالة شمال روسيا، وأدى إلى ارتفاع مستوى الإشعاع في مدينة قريبة.وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يعلم "الكثير" عن الانفجار الغامض الذي وقع في روسيا، وان الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابها لذلك الذي يرجّح أنه سبب الانفجار، تزايدت المخاوف من اشتعال سباق تسلح نووي جديد بين موسكو وواشنطن.

الغموض يلف مصير آخر معاهدة نووية بين موسكو وواشنطن

صاروخ روسي تم اختباره ليصل إلى الأراضي الأمريكية ( أرشيف)

كشمير تجدد مخاوف اندلاع حرب بين الهند وباكستان:

لجأت الهند خلال الاثنين الماضي لاتخاذ قرار منفرد بإلغاء مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

في اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية في نيودلهي.

خريطة توضح المناطق التي تتقاسمها الهند وباكستان فى اقليم كشمير ( أرشيفية)

يرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.

يطالب سكان إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947 حيث أدى الصراع على الإقليم إلى اندلاع ثلاث حروب بين الجارتين.ساهمت تلك الإجراءات في ازدياد حدة التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد، غير ان المراقبين يشيرون إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تزكية هذا الخلاف وغيره من الانقسامات في المنطقة.

من ليبيا إلى كشمير مرورا باليمن.. دور الإمارات في دعم الانقسامات

ذكري رابعة: عدالة غائبة ومحاكمة للضحايا لا المجرمين

حلت الأربعاء الماضي الذكرى السادسة لفض اعتصام معارضي الانقلاب العسكري في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب عام 2013.

ورغم مرور تلك السنوات، إلا أن الإفلات من العقاب كان السمة الأبرز فيما يتعلق بملف العدالة، بل تعدى الأمر لقيام القضاء المصري بمحاكمة الضحايا وتحميلهم مسؤولية مقتل الآلاف من معارضي الانقلاب.ووصفت كبريات المنظمات الحقوقية الدولية تلك المذبحة بأنها الأكبر في تاريخ مصر الحديث والمعاصر والتي قتل فيها هذا العدد الضخم من الأشخاص في يوم واحد، وأنها تمثل بداية تراجع حاد في سجل القاهرة في مجال حقوق الانسان.

مذبحة رابعة كارثة إنسانية بكل المقاييس ولا يمكن لجرائمها ان تسقط بالتقادم ( أرشيفية)

العفو الدولية: مذبحة رابعة ما تزال "كابوس المصريين"

السودان يدشن الانتقال الديمقراطي بافتتاح مكتب الجزيرة:

يتأهب السودانيون للتوقيع خلال ساعات على الاتفاق النهائي الخاص بالمرحلة الانتقالية.

وكان المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، قد وقعا بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي في 4 أغسطس/آب الجاري.

اتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

شهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.واللافت ان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو يقوم حاليا بزيارة للسودان لحضور مراسم التوقيع النهائي، وقد قام بجولة الجمعة في شوارع الخرطوم. يأتي ذلك بينما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالتراجع عن قراره السابق بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في الخرطوم، وذلك عشية التوقيع على الاتفاق.

السودان تعيد فتح مكتب الجزيرة في الخرطوم

الحراك الجزائري يلوح مجددا بورقة (العصيان المدني):

طوال 6 أشهر من الحراك الثوري، وللأسبوع 26 على التوالي، خرج الجزائريون الجمعة للتظاهر في العديد من المدن والولايات الجزائرية بما فيها العاصمة الجزائر ضمن فعاليات الحراك الشعبي، للمطالبة برحيل جميع رموز عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.واعتبر المحلل السياسي نصر الدين قاسم إن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح نجح بعد ستة أشهر من "الصراع" في تنصيب نفسه الخصم الأول والأساسي للثورة الشعبية، فأصبح في عين الإعصار الثوري، وفي جوهر الشعارات المنددة والهتافات المستنكرة، وصار المتظاهرون أكثر وضوحا في المطالبة بتنفيذ عصيان مدني شامل لإجبار القيادة العسكرية علي التخلي عن سيطرتها علي السلطة والتحول نحو الحكم المدني وعودة العسكر إلى الثكنات.

الجزائر: بعد ستة أشهر من "الصراع" مع القيادة العسكرية

قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ( أرشيفية)

ليفربول بطلا للسوبر الأوربي بعد فوزه على تشيلسي:

من أبرز الأحداث الرياضية خلال الأسبوع الماضي هو تتويج فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، بلقب كأس السوبر الأوربي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

وتغلب ليفربول على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول.

خلال تسليم كأس السوبر الأوروبي لفريق ليفربول الانجليزي فى اسطنبول ( رويترز)

شاهد: ليفربول بطلا للسوبر الأوربي بعد فوزه على تشيلسي