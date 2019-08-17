أسمرا والخرطوم: سحابة أزمة تتشكل في الأفق

كان من اللافت في احتفال السودان بالتوقيع على الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، غياب الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي عن الحفل.

وأثار غيابه علامات استفهام كبيرة رغم الحضور الأفريقي الذي تقدمه أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفاوستن أركانغ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وسلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، وإدريس ديبي رئيس تشاد.

غياب السراج

شملت قائمة الغائبين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي لم يوفد حتى ممثلا لبلاده، وهو حسب ما اعتبره عبد العزيز حسن حسين الباحث في الشؤون الليبية لموقع "الجزيرة مباشر" أن اتصالات للنظام الجديد بالخرطوم وبالتنسيق مع الإمارات أحدثت تحولات في مواقف السودان لصالح مساندة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق التي يقودها السراج.

حسين توقع أن تفاهمات أفضت ميدانيا لاتفاقات وربما مساندة عسكرية عمادها قوات الدعم السريع ساندت حفتر ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

نوه حسين إلى منتصف أبريل/نيسان الماضي حيث شهد زيارات سرية لقيادات عسكرية موالية لحفتر إلى السودان عقب بيان رسمي من وزارة الخارجية السودانية أعلن عن زيارة لحفتر إلى الخرطوم لم يتم كشف تفاصيلها رغم الإعلان.

أزمة صامتة

إرتيريا التي شهدت علاقاتها والخرطوم توترات منذ الأشهر الأخيرة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير أدت لإغلاق الحدود، كانت من أوائل الحكومات التي اعترفت بالنظام الجديد عقب 11 أبريل/ نيسان الماضي.

وصل الخرطوم بعد أسبوع من الإطاحة بالبشير عبد الله صالح وزير الخارجية الإرتيري يرافقه يماني قبراب مستشار الرئيس أسياس أفورقي وهي الزيارة التي تكررت عقب طرح المبادرة الإثيوبية.

أبلغت أسمرا الخرطوم تحفظها على التدخلات الأجنبية في الأزمة السودانية، في إشارة لمبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي ثم لاحقا زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إرتيريا في مايو/أيار وأجرى مباحثات مع الرئيس الإرتيري، تم بموجبها إصدار قرار بفتح الحدود المغلقة بين البلدين.

توقيع الاتفاق السياسي في السودان بحضور قادة أفارقة

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