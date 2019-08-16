تقرير: التحول الديمقراطي في السودان سيكون سابقة مهمة في أفريقيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في افتتاحيتها إن التحول الديمقراطي إذا تحقق في السودان فسوف يكون سابقة مهمة لقارة أفريقيا قد تحذو حذوه دول أخرى.

التفاصيل:

بعد شهور من الاحتجاجات والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن السودانية يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة، غدا السبت، إعلانا دستوريا يرسم مسار البلاد نحو إجراء انتخابات تعددية وترسيخ الحكم المدني.

ما يحدث في السودان له أهمية كبيرة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث تشهد القارة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في دول أخرى مثل الجزائر وزيمبابوي.

أظهر الربيع العربي أن الانتفاضات الشعبية لا تنتهي دائمًا بشكل جيد، حيث يمكن سحقها أو التلاعب بها، كما يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية كما هو الحال في سوريا.

لكن يمكن للثورات الشعبية أيضا فرض تغيير إيجابي في بعض الدول كما هو الحال في السودان، بعد حكم عمر البشير الذي امتد ثلاثين عاما.

لكن الأمور قد تسير في اتجاه خطأ، فالحكام العسكريون في السودان غير جديرين بالثقة، وخصوصا بعد أعمال العنف التي ارتكبتها قوات التدخل السريع التابعة للواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والتي قتل فيها ما يقرب من 130 محتجا.

أياً كانت الأسباب التي دفعت العسكريين إلى التوقيع على الاتفاق مع المعارضة، وأهمها الضغط الدولي، فإن سجل العسكريين السودانيين يشير إلى أنهم لن يتنازلوا عن السلطة بسهولة.

المطلوب في المرحلة القادمة:

ينبغي على المعارضة المدنية ضمان أن تمثل الجميع، وفي مقدمتهم النساء والشباب الذين قادوا الاحتجاجات، وكذلك الأقليات المضطهدة.

الحذر من صعود الإسلاميين، الذين ارتبطوا بنظام البشير، من جديد.

الاستفادة من الشخصيات التكنوقراطية المعروفة بالكفاءة.

المجتمع الدولي: