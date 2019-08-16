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تقارير|السودان

تقرير: التحول الديمقراطي في السودان سيكون سابقة مهمة في أفريقيا

لحظة توقيع ممثلي المجلس العسكري وقوى التغيير على الاتفاق السياسي
لحظة توقيع ممثلي المجلس العسكري وقوى التغيير على الاتفاق السياسي
16/8/2019

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في افتتاحيتها إن التحول الديمقراطي إذا تحقق في السودان فسوف يكون سابقة مهمة لقارة أفريقيا قد تحذو حذوه دول أخرى.

التفاصيل:
  • بعد شهور من الاحتجاجات والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن السودانية يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة، غدا السبت، إعلانا دستوريا يرسم مسار البلاد نحو إجراء انتخابات تعددية وترسيخ الحكم المدني.
  • ما يحدث في السودان له أهمية كبيرة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث تشهد القارة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في دول أخرى مثل الجزائر وزيمبابوي.
  • أظهر الربيع العربي أن الانتفاضات الشعبية لا تنتهي دائمًا بشكل جيد، حيث يمكن سحقها أو التلاعب بها، كما يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية كما هو الحال في سوريا.
  • لكن يمكن للثورات الشعبية أيضا فرض تغيير إيجابي في بعض الدول كما هو الحال في السودان، بعد حكم عمر البشير الذي امتد ثلاثين عاما.
  • لكن الأمور قد تسير في اتجاه خطأ، فالحكام العسكريون في السودان غير جديرين بالثقة، وخصوصا بعد أعمال العنف التي ارتكبتها قوات التدخل السريع التابعة للواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، والتي قتل فيها ما يقرب من 130 محتجا.
  • أياً كانت الأسباب التي دفعت العسكريين إلى التوقيع على الاتفاق مع المعارضة، وأهمها الضغط الدولي، فإن سجل العسكريين السودانيين يشير إلى أنهم لن يتنازلوا عن السلطة بسهولة.
المطلوب في المرحلة القادمة:
  • ينبغي على المعارضة المدنية ضمان أن تمثل الجميع، وفي مقدمتهم النساء والشباب الذين قادوا الاحتجاجات، وكذلك الأقليات المضطهدة.
  • الحذر من صعود الإسلاميين، الذين ارتبطوا بنظام البشير، من جديد.
  • الاستفادة من الشخصيات التكنوقراطية المعروفة بالكفاءة.
المجتمع الدولي:
  • يجب أن يلعب المجتمع الدولي دوره في هذه المرحلة، وقد قام بدور معقول حتى الآن، فعندما كانت محادثات السلام تتعثر كان الاتحاد الأفريقي وجهات أخرى، من بينها إثيوبيا، تتدخل لإعادة الجانبين إلى المفاوضات.
  • مارست واشنطن أيضا ضغوطا على السعودية والإمارات لتقليل دعمهما غير المشروط للواء حميدتي.
  • يجب على هذه القوى ذات النفوذ أن توضح للأطراف في السودان أنهم يراقبون الأوضاع عن كثب وأنها ستواصل الضغوط حتى النهاية لأن انتقال السودان إلى حكم أفضل يمكن أن يكون مثالا يحتذى بالنسبة لدول أخرى.
المصدر : فايننشال تايمز
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