مطالبات بتحقيق أممي حول الجثث المجهولة في بابل العراقية

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة (الخميس) الأمم المتحدة بإرسال لجنة للتحقيق في عمليات دفن غير قانونية، لعشرات الجثث "مجهولة الهوية"، التي تم الكشف عنها مؤخراً في مدينة بابل العراقية.

وكشف المركز الحقوقي، في بيان له، عن معلومات تفيد بتخلص السلطات العراقية، من الجثث.

أبرز ما ورد في بيان مركز جنيف

يعتقد أن الجثث تتبع لمعتقلين ومختفين قسرياً في سجون الميليشيات العراقية السرية، وتحديداً لدى قوات ما يسمى "الحشد الشعبي.

السلطات العراقية تحاول طمس وتشويه الحقائق، وحرمان ذوي الضحايا من التعرف إلى هويات مفقوديهم.

تولي منظمة غير حكومية عملية الدفن، محاولة واضحة للتنصل من التحقيق في تلك الجرائم.

العملية، كان من المفترض أن تجري بإشراف مباشر من السلطات العراقية الرسمية.

توعد بإصدار تقرير يكشف المزيد من الحقائق، داعياً إلى إرسال بعثة دولية للتحقيق في عمليات الدفن الأخيرة.

كما طالب السلطات العراقية، بحل الميليشيات وتقديم قادتها للقضاء الجنائي الدولي.

اتهامات متبادلة

محافظ بابل، كرار العبادي، حمل في لقاء متلفز مع الجزيرة، الحكومة المحلية السابقة، بالمسؤولية عن تأخر دفن تلك الجثث.

العبادي أكد أن الجثث، تم انتشالها من مناطق متفرقة، وتعود لأشخاص لقوا حتفهم لأسباب متنوعة، متوعداً بفتح تحقيق، ومحاسبة المقصرين.

ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، طالب بالتحقيق السريع من قبل الحكومة وإعلام الرأي العام والمواطنين بالحقائق.

الائتلاف قال إنه يتابع بقلق الاتهامات المتبادلة، التي تؤشر إلى إعادة إنتاج الخطاب الطائفي.

جثث لم يتم انتشالها

عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، ثامر الشمري، قال إن معظم الجثث تم انتشالها من شمال محافظة بابل.

كشف الشمري في تصريح للجزيرة، عن وجود شكاوى كثير بوجود مفقودين ومختطفين، مشيراً إلى عدم التأكد من كون الجثث عائدة لهم.

أردف أن على الحكومة العراقية، عاتق الكشف عن هوياتهم، ومحاسبة من تسبب بقتلهم.

بين أن المفوضية، تلقت معلومات عن وجود جثث أخرى لم يتم انتشالها لغاية الآن.

أشار إلى تحقق المفوضية من معلومات، تفيد بوجود مقبرة في محافظة النجف جنوب بغداد.

لمن تعود تلك الجثث؟

وصلت قبل أيام عشرات الجثث مجهولة الهوية، إلى دائرة صحة مدينة بابل العراقية.

لم تتدخل الحكومة المحلية في القضية، والتزمت السلطات العراقية الصمت، ولم تنشر أي تفاصيل حول ذلك.

قال ناشطون وصحفيون عراقيون، على مواقع التواصل، إنّ الجثث تعود لنازحين من مناطق شمال وغرب العراق.

كان أصحاب الجثث، قد نزحوا خلال بدء العمليات العسكرية للقوات العراقية على تنظيم الدولة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تمَّ إيداع النازحين وحبسهم في بلدة "جرف الصخر"، بواسطة مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران، من أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية.

برلمانيان عراقيان أكدا أنها تعود لـ"مختطفين" معظمهم من المناطق التي سيطر عليها الجيش العراقي مؤخراً، تم دفنهم "دون تسليهمم" إلى ذويهم.

عشرات الجثث لضحايا قتلوا في (جرف الصخر) يتم دفنهم من قبل جمعية خيرية لا الحكومة ولا وزارة الداخلية ولا الدفاع ولا البرلمان يسألون عنهم متى واين وكيف ومن قتلهم ولا حتى طلب تحقيق او فحص الــ DNA

السبب ان مليشيات حزب الله والعصائب وبدر وباقي الأذرع الايرانية هي من ذبحتهم pic.twitter.com/E9sUvrNaO5 — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 12, 2019

اتهامات لميليشيا إيرانية