ما علاقة ابن سلمان بالملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إيبستن؟

تساءل جيمس ستيورات الكاتب في النيويورك تايمز عن سبب احتفاظ الملياردير الأمريكي جيفري إيبستن، بصورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أحد جدران منزله.

وُوجد إيبستن ميتا في زنزانته بعد اتهامه في قضايا الاتجار بالجنس والاتجار بالأطفال.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تشريح جثة إيبستن أظهرت كسر في عظام الرقبة، وهو الكسر الأكثر شيوعاً في جرائم القتل عن طريق الخنق بحسب الخبراء.

أبرز ما ورد في مقال ستيورات في نيويورك تايمز:

كان لدي إيبستن الكثير من المعلومات التي جعلت كثيرا من المشاهير والأثرياء، والساسة والزعماء، يتنفسون الصعداء حينما ماتت معه، عند انتحاره في زنزانته.

ستيورات الذي قابل إيبستين قبل انتحاره السبت الماضي، قال إنه أخبره بأنه يملك ملفات قذرة عن أشخاص أقوياء ومشهورين، وأنه يعرف أمورًا كبيرة عن هؤلاء الأشخاص.

ووجدت صورة ابن سلمان في قصر إيبستين في مانهاتن جنبا إلى جنب مع شخصيات تورطت في فضائح جنسية مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

مؤخرا، أثيرت قضية جيفري، بعد أن نشر فيديو له وللرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حين كانا شابين، يظهر أنه تجمعهما علاقة صداقة، ما تسبب بحرج لترمب لا سيما أن صديقه متهم بالتجارة بالجنس والتحرش بقاصر.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وتناول موقع إنسايدر سفر جيفري إيبستن للخليج عشية انتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة.

أبرز ما ورد في تقرير إنسايدر

إحدى طائرات إيبستن شوهدت وهي تحلق من وإلى الجزيرة العربية عشية الانتخابات.

من غير المعلوم أين هبطت طائرته بالضبط، إلا أن الخبراء يرجحون أن تكون هبطت في الإمارات أو السعودية.

قال التقرير إن إيبستن أخبر مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "زاره عدة مرات".

غموض حول أسباب وفاته

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن نتائج تشريح جثة إيبستن ، أظهرت غموضاً، حول الظروف المحيطة بوفاته.

خبراء في الطب الشرعي، أكدوا أنه من بين العظام المكسورة في رقبة إيبستن، عظم اللثة، وهذا الكسر الاكثر شيوعاً في جرائم القتل عن طريق الخنق.

لكنهم قالوا إنه من غير المستبعد، أن يكون الكسر حصل كنتيجة لطريقة الانتحار.

وأضافوا أنه يمكن أن يحدث الكسر، عندما يقدم كبار السن على تعليق أنفسهم قبل الإقدام على الانتحار.

جيفري إيبستن كان صديقا لترمب

ما قصة جيفري إيبستن؟

هو رجل أعمال وملياردير أمريكي، مقرب من الرئيس دونالد ترمب.

اعتقلته السلطات الأمريكية، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بتجارة الجنس.

عُثر عليه ميتاً في زنزانته صباح يوم السبت، 10 أغسطس/آب 2019.

أعلنت المستشفى وفاته، داخل زنزانته بمدينة نيويورك، عن عمر يناهز 66 عاماً.

مدير مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك، باربرا سامبسون، قال إنه تم تشريح جثة إيبستن يوم الأحد الماضي، لكن سبب وفاته لا يزال غير معلوم.

يعتقد المدعي العام، أن هناك مخالفات في السجن، أودت بحياة إيبستن.

تحدثت الصحيفة عن ظروف غريبة أحاطت بوفاة إيبستن، أطلقت موجة من التساؤلات حول كيفية وفاته في سجن فيدرالي.

الرئيس ترمب، أطلق تكهنات بدون دليل، حول تعرض إيبستن لضغوط من قبل مشاهير، لمنع انتشار فضائح بحقهم.

استدلت الصحيفة بما ذكرته نظيرتها نيويورك تايمز الأمريكية، حول نوم حارسي السجن المكلفين بحراسة إيبستن، لمدة ثلاث ساعات، في الليلة التي توفي فيها جراء انتحاره.

الحارسان زوّرا السجلات للتغطية على تقصيرهما، ومنذ حادث وفاة إيبستن، وُضع كلا الحارسين في إجازة إدارية، ونُقل مأمور مركز متروبوليتان الإصلاحي مؤقتاً.

علاقات مشبوهة مع كبار السياسيين