قلق مصري من انفجار روسيا النووي ومخاوف من مفاعل الضبعة

تحول الانفجار النووي الذي حدث في موقع للتجارب العسكرية بمدينة سفرودفنسك الروسية إلى رعب في مصر من أن يطالها الغبار الذري الناتج عن الانفجار.

لكن الجدل الأكبر تركز في المخاوف من أن يكرر الخبراء الروس نفس الخطأ في مفاعل الضبعة الذي تتولى موسكو تشييده في مصر.

وأبدى مصريون مخاوفهم من أن يكون مسار الغبار الذري قد طال مصر، مستشهدين بصورة قديمة (قبل الانفجار بأيام) تبين لون السماء باللون البرتقالي والأحمر والأصفر.

ونفى أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية تلك المخاوف في بيان صدر عنه، الأربعاء، مؤكداً عدم تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي، وأن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء.

لماذا قلق المصريين؟

سبب قلق المصريين الذي بدا واضحاً على مواقع التواصل، هو أن الانفجار وقع في قاعدة تجارب صواريخ، تحت مسؤولية شركة "روس-آتوم"، وهي ذاتها المكلفة بإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر.

المؤسسة أعلنت، السبت الماضي، أن 5 من علمائها قتلوا في انفجار صاروخ نووي أثناء الاختبار.

عقب الانفجار، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أن النشاط الإشعاعي زاد وتجاوز المستوى المعتاد 16 مرة، وأن ذلك لا يشكل خطرا على الصحة.

Five Rosatom staff members died and a further three were injured in a tragic accident during liquid propulsion system tests involving isotopes at a military facility in Arkhangelsk region. We offer our deepest condolences and all possible support to their families and friends. — Rosatom Global (@RosatomGlobal) August 10, 2019

تساؤلات كثيرة

أكد محمود درة، المدرس بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في تصريحات صحفية، أن الانفجار يطرح تساؤلات كثيرة حول خبرة الشركة.

أوضح درة أن التلوث الإشعاعي ليس بالكبير، ومن المستحيل أن يصل مصر، لكن ينتج عنه سحابات مُشعة تسير لمسافات طويلة حسب اتجاه الرياح في مسارات محددة.

رد الحكومة

الحكومة المصرية نفت في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك وجود أي علاقة بين الانفجار في روسيا، وبين مشروع محطة الضبعة.

قالت الحكومة في بيان لها: "لا علاقة بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما"، وأن "كل ما أثير في غير محله ومبالغات".

أضاف البيان "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود، والزلازل وتسونامي حتى 14 مترا، بالإضافة إلى قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي.

هل يتوقف بناء المفاعل للمرة الثانية؟

عام 1986 كانت مصر تستعد لبناء أول مفاعل نووي ضمن سلسلة محطات نووية، لكن حين وقعت كارثة تشيرنوبيل النووية وقُتل مئات الضحايا وانتشر الاشعاع في مساحات واسعة، قررت حكومة مبارك تأجيل الفكرة.

يتساءل خبراء ونشطاء مصريون عما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه، وطالبوا حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعليق إجراءات إقامة المحطة النووية.

ترددت أنباء عن أن طريقة صيانة وتصنيع وقود ومستلزمات المفاعل النووي بمصر؛ هي حكر على الشركة الروسية "روس آتوم"، وأن هناك عيوب فنية كثيرة في المفاعلات الروسية الحديثة، وهو ما ينفيه الروس.

يرى عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (اليساري) محمد مجاهد أن المبالغة في التخويف مما حدث في روسيا يخدم من أسماهم "الضباع" من المستثمرين الذين لا يرغبون في بناء المفاعل واستغلال أرضه في مشروعات سياحية.

تحت الإدارة و الخبرة الروسية وقع انفجار فى مفاعلين نوويين فهل نراجع أنفسنا فى مشروع الضبعة ودراسات الجدوى حوله ام نواصل كرهنا ورفضنا لعمل اى دراسة جدوى لأى مشروع — ahmed ezzarab (@aezzarab25) August 13, 2019

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