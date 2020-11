قلق مصري من انفجار روسيا النووي ومخاوف من مفاعل الضبعة

تحول الانفجار النووي الذي حدث في موقع للتجارب العسكرية بمدينة سفرودفنسك الروسية إلى رعب في مصر من أن يطالها الغبار الذري الناتج عن الانفجار.

لكن الجدل الأكبر تركز في المخاوف من أن يكرر الخبراء الروس نفس الخطأ في مفاعل الضبعة الذي تتولى موسكو تشييده في مصر.

وأبدى مصريون مخاوفهم من أن يكون مسار الغبار الذري قد طال مصر، مستشهدين بصورة قديمة (قبل الانفجار بأيام) تبين لون السماء باللون البرتقالي والأحمر والأصفر.

ونفى أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية تلك المخاوف في بيان صدر عنه، الأربعاء، مؤكداً عدم تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي، وأن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء.

Five Rosatom staff members died and a further three were injured in a tragic accident during liquid propulsion system tests involving isotopes at a military facility in Arkhangelsk region. We offer our deepest condolences and all possible support to their families and friends.

