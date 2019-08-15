السودان: شكاوى من تردي قطاعي الصحة والتعليم

يواجه قطاعي الصحة والتعليم في السودان أوضاعا صعبة منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، كما أعلن الأطباء الدخول في إضراب مفتوح.

وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق الإعلان الدستوري بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلا أن معاناة المواطنيين في استمرار، خاصة مع موسم الخريف وتضرر أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم جراء الأمطار الغزيرة وما خلفته من أضرار مادية وبشرية.

تعليق جديد

لم يمضي على بدء الدارسة في السودان سوى شهرا واحدا، حتى تم تعليقها بجميع الولايات إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب أحداث مدينة الُابيض الدامية بشمال غرب السودان والتي راح على إثرها 9 ضحايا من تلاميذ مرحلتي الأساسي والثانوي، بعد مواجهات بينهم والقوات النظامية.

حادثة الاُبيض دعت سلطات الولاية لتعليق الدراسة خوفا على أرواح التلاميذ، لتخرج في اليوم الثاني مسيرات ومواكب طلابية في جميع ولايات السودان منددة بما عرفت اصطلاحا بـ "مجزرة الأبيض"، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى إصدار قرار يقضى بتعليق الدراسة.

إجراء احترازي

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لأجل غير مسمى كان أول احترازات الحكومة السابقة، التي أرادت عبره إخماد الاحتجاجات، إلا أن الأمر لم يجدي نفعا.

باستئناف العام الدراسي في منتصف يناير كانون الثاني الماضي تزايدت مخاوف معظم الأسر السودانية حيال ذهاب أبناءهم للدراسة.

مع تصاعد الأزمة أصبحت الدعوات تتعالى بضرورة تجميد العام الدراسي في السودان، إلا أن الحكومة السابقة كانت ترى غير ذلك، ومع حادثة مقتل المعلم أحمد الخير بخشم القربة، تزايدت الدعوات إلا أن العام الدراسي ظل مستمرا دون إكمال غالبية المدارس للمناهج المقررة وأغلقت معظم المدارس أبوابها في نهاية فبراير/شباط الماضي.

طلاب المدارس يعبرون عن غضبهم في الشوارع (الجزيرة)

توقف مربك

التعليم العالي كان الأكثر تضررا في ظل المتغيرات الأخيرة، فقد استمر إغلاق الجامعات لأشهر طويلة ومازال حتى الآن إلا من بعض الجامعات الخاصة التي استأنفت الدراسة.

يصف مسؤول الإعلام بوزارة التعليم العالي "عبد العزيز بيلو" لمباشر، إغلاق الجامعات بالأمر بالمربك والذي من شأنه أن يحدث تداخل بين الدفعات بحسب قوله، مشيرا إلى تضرر الكثير من الطلاب.

تقول دكتور "سمية محمد عبد الله أزرق" الأستاذ المحاضر بجامعة بحري لموقع الجزيرة مباشر إن تأثير تعليق الدراسة بالجامعات كان له كبير الأكثر على الطالب والأستاذ والبيئة الجامعية، مشيرة إلى أن الطلاب عبارة عن شباب في أعمار حساسة ولديهم طاقات كان يجب استثمارها وتوظيفها بشكل جيد.

أزرق ذكرت أنه كان يتوجب على المعلم أيضا أن يقوم بدوره كاملا تجاه طلابه والمجتمع لأن البلاد تمر بثورة، فيما أكدت على أن إغلاق الجامعات أضر بالبيئة الجامعية كثيرا.

تردي الأوضاع

على صعيد القطاع الصحي في السودان، فالصحة في السودان تشهد ترديا متزايدا منذ عهد النظام السابق سيما في الآونة الأخيرة، خلف على إثره نقص حاد في الدواء وارتفاع غير مسبوق في أسعاره، بينما تشهد المستشفيات الحكومية بيئة سيئة للغاية.

بقيام احتجاجات ديسمبر 2018 بلغ تدهور القطاع الصحي مداه، فقد عانت كثير من المستشفيات نقصا حادا في الأدوية والدم لإسعاف مصابي الاحتجاجات، فضلا عن عجز في أبسط معينات العمل.

أعلن الأطباء دخولهم في إضراب عام احتجاجا على الأوضاع، وقد تمثل الإضراب في الامتناع عن معاينة الحالات الباردة وهي الحالات المرضية غير الحرجة والتي لا تستدعي التدخل السريع.

كانت لجان المقاومة في الأحياء تقوم بتوفير الأدوية، للمعتصمين والمحتجين وقد شهدت ساحات الاعتصام مراكز علاجية تابعة للجنة الأطباء المركزية.

على الرغم من رفع الإضراب الذي استمر 207 يوما وتحسن الوضع بالسودان نوعا ما مما كان عليه إبان اعتصام القيادة، إلا أن الوضع الصحي بات أكثر تعقيدا، فبحسب طبيبة نساء وتوليد بمستشفى حكومي شهير، طلبت حجب اسمها، فإن المستشفى، يعاني نقصا حادا في (التخدير) الأمر الذي جعل الأطباء يقومون بإجراء عمليات الولادة الطبيعية بدونه.

بيئة غير صالحة

وفقا للدكتورة "وفاء على عبيد" الباحثة العلمية في المركز القومي لأمراض وأبحاث الكلى بالخرطوم، فإن القطاع الصحي في السودان يسير عبر دعم الخيرين، فيما تلزم الحكومة مقاعد المتفرجين.

عبيد ذكرت في تصريح لموقع الجزيرة مباشر أن المريض في أغلب الأحيان يدخل في بيئة "غير صالحة للحيوان" بحد وصفها، مشيرة إلى أن هناك معاناة كبيرة في القطاع الصحي بسبب قلة الميزانية والتدريب، الأمر الذي ترتب عليه بيئة سيئة للمستشفيات والطبيب والمريض كل على حد سواء.

ندرة الدواء