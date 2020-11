دق ناقوس الخطر.. "الإجهاد المائي" يؤرق مصر ولا حلول في الأفق

قرع تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، ناقوس الخطر تحذيرًا من تعثر مصر مائيًا.

يأتي في أعقاب تحذير سابق للجنة تنظيم إيرادات النيل بوزارة الري المصرية، من انخفاض الإيراد المائي الوارد للبلاد (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي.

وتزامنت هذه التحذيرات المتتالية مع مخاوف مصرية من إمكانية وقوع انخفاض جديد في الحصة المائية الأساسية لمصر من مياه النيل؛ مع اقتراب بدء إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) خلال العام المقبل، وسط توقعات بحرمان القاهرة من 15 مليار متر مكعب سنويًا حال انتهاء التخزين الإثيوبي على مدار 5 سنوات.

تفاصيل الموقف:

Nearly a quarter of the world’s population lives in 17 countries facing extremely high #waterstress, close to “day zero” conditions when the taps run dry, according to a report released Tuesday – https://t.co/DGI8XnwrhR via @RawStory #DayZeroWatch pic.twitter.com/pryQqwwE9X

— World Resources Inst (@WorldResources) August 7, 2019