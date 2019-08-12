في حال نشوب حرب مع إيران: هل تعتبر واشنطن أبوظبي حليفا موثوقا؟

تعتبر الإمارات من أقوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، والقوة الدافعة وراء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتشدد تجاه إيران.

لكن طموحات الإمارات العربية المتحدة تأتي بنتائج عكسية في علاقتها بواشنطن.

صحيفة واشنطن بوست سلطت الضوء على التباين في مواقف دولة الإمارات بشأن التوتر مع إيران وعدد من الملفات الإقليمية.

سياسات الإمارات:

سياسات الإمارات قادت إلى التشكيك في موثوقيتها كحليف يمكن الاعتماد عليه في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

في الوقت الذي أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية للخليج لردع التهديدات الإيرانية للنقل البحري عبر مضيق هرمز، أرسلت حكومة الإمارات وفداً من خفر السواحل إلى طهران لمناقشة موضوع الأمن البحري، ما وضع أبو ظبي في مواجهة مع هدف واشنطن بعزل إيران.

بعد انفجار الألغام في ناقلات قبالة ساحل الإمارات في يونيو/حزيران الماضي، وقفت أبو ظبي بعيدا عن موقف المملكة العربية السعودية ورفضت إلقاء اللوم على إيران.

أعلنت الإمارات عن سحب قواتها من اليمن، حيث تقاتل إلى جانب المملكة العربية السعودية الحوثيين المدعومين من إيران للسيطرة على البلاد.

سيطرة المليشيات الانفصالية المدعومة من الإمارات بعد قتال مع قوات الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة على مدينة عدن، وهذا خروج آخر عن السياسة الأمريكية.

تم إطلاق الكثير من الحرب الأخيرة ضد تنظيم الدولة من القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة في الظفرة بالإمارات، والقاعدة هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الأمريكية في الشرق الأوسط.

تغير في مواقف الإمارات:

الإماراتيون يغيرون مواقفهم، ويدعون إلى وقف التصعيد مع إيران ويبتعدون بأنفسهم عن خطاب إدارة ترمب العدائي لطهران.

الإمارات لا تريد الحرب. أهم شيء هو الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في هذا الجزء من العالم "، بحسب مسؤول إماراتي، طلب عدم الكشف، عن هويته.

الإمارات تميل بشكل متزايد بعيدا عن الأهداف الأمريكية، حسب المتخصص في شؤون الخليج ثيودور كاراسيك.

ليست هذه المرة الأولى التي تتباعد فيها سياسات أبوظبي عن واشنطن.

سعت الإمارات خلال العقد الماضي بشكل مطرد إلى بسط نفوذها في الشرق الأوسط.

سعى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تنفيذ أجندة معارضة لجميع أشكال الإسلام السياسي في المنطقة.

التدخلات في القضايا الإقليمية:

رعت الإمارات الانقلاب الذي وقع في مصر عام 2013 والذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد.

دعمت أمير الحرب المنشق خليفة حفتر ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة في ليبيا.

قادت الحصار إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد قطر، حليف الولايات المتحدة الذي دعم الحركات الإسلامية في المنطقة.

بدأت أبوظبي أيضًا حملة نفوذ في واشنطن أعطت الإمارات صوتًا قويًا في البيت الأبيض، مما ساعد على تشكيل سياسة الشرق الأوسط على أعلى المستويات.

انتقدت الإمارات الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى مع إيران، وأيدت قرار ترمب بالانسحاب من الصفقة العام الماضي.

موقع الإمارات واقتصادها وسمعتها كملاذ آمن للأجانب يجعلها عرضة بشكل فريد للتداعيات الناجمة عن أي مواجهة، وربما أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة بحسب محللين.

"يمكن أن تتوقف البلاد بأكملها إذا غادر الأجانب خوفا"، بحسب الباحثة إليزابيث ديكنسون من مجموعة الأزمات الدولية.

المخاطر بالنسبة للإمارات مرتفعة بشكل هائل، أي هجوم قد يصيب الأراضي الإماراتية أو يضر بالبنية التحتية الحيوية سيكون مدمراً.

أي هجوم من شأنه أن يهدد بشكل رمزي سمعة واحدة من أكثر دول المنطقة النشيطة اقتصاديا.

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال في مقابلة أجريت معه في يوليو/تموز، إن الإمارات ستعتبر هدفًا في حالة اندلاع الحرب.

الموقف الإماراتي:

ينفي المسؤولون الإماراتيون أي تغيير في سياساتهم، ويقولون إنهم سيواصلون المشاركة في قضايا المنطقة بأكملها.

قال المسؤولون الإماراتيون إن زيارة وفدها إلى طهران جاءت في سياق مفاوضات حول حقوق الصيد في مضيق هرمز ولم تكن مرتبطة بالأزمة الحالية.

نداءات وقف التصعيد لا تغير موقف الإماراتيين من إيران: أن توسعها الإقليمي خطير، ويجب تقليص برنامجها لتطوير قدراتها الصاروخية باليستية متقدمة وفقًا للمسؤولين.

تخفيض عدد القوات الإماراتية في اليمن أشار إليه مسؤولون منذ شهور، وقد تحقق الآن نتيجة محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

هناك حديث بين الإماراتيين من أن الطموحات الإقليمية لمحمد بن زايد قد ابتعدت كثيراً عن رؤية الدولة لنفسها كمنارة للرخاء والاستقرار بحسب دبلوماسيين.

"يبدو أن الأمر كان مبالغًا فيه، ولم يحسبوا النتائج" بحسب رجل أعمال في دبي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لأن (نظام الحكم الاستبدادي) في الإمارات يفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين ينتقدون القيادة".

بحسب رجل الأعمال نفسه: "لقد أدى توسعهم العسكري إلى تدمير فكرة أن تكون الإمارات ملاذا آمنا، والآن يشعرون بخطر مواكبة الأمريكيين".

انتكاس المشاريع الإماراتية:

دعم الإمارات لخروج ترمب عن صفقة الاتفاق النووي مع إيران هو الأحدث في سلسلة من المشاريع التي لم تنجح كما أراد الإماراتيون.

تعثرت في حرب اليمن وانسحبت ووجهت لها انتقادات دولية لارتفاع عدد القتلى المدنيين.

فشل الحصار المفروض على قطر منذ عامين في عزل قطر عن المجتمع الدولي، بل ساهم في تراجع الاقتصاد الإماراتي.

ساهم الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات لأمير الحرب الليبي حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس مما تسبب في إراقة الدماء، لكنه لم يحدث أي تحول في ميزان القوى في ليبيا.

أدت محاولة محمد بن زايد التي قام بها لإقامة علاقات بين روسيا وإدارة ترمب إلى نتائج عكسية، مما أقحم الإمارات في التحقيق الذي أجراه روبرت مولر.

الإمارات وترمب: